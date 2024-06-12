Çanakkale'de trafik kazası sonrası kaçan kişilere orantısız güç kullanan polis memuru tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de trafik kazası sonrası kaçan kişilere orantısız güç kullanan polis memuru tutuklandı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için görevli polis memurları, orantısız güç kullanarak şüphelilere cop ile ağır şekilde darbetti. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İki polis memurundan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çanakkale Valiliği, polis memurlarının davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, derhal görevden uzaklaştırıldıklarını ve haklarında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

12.06.2024 03:05
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ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, trafik kazası sonrası kaçan kişilerin boğazına sarılıp, cop ile ağır şekilde darbeden 2 polis memurundan 1'i tutuklandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 11 Mayıs günü saat 00.30 sıralarında Çan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçan 2 kişi, polis ekibinin takibi sonucu kaçtıkları otomobilin önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan 2 şüpheli ellerinde cop bulunan iki polis memuru tarafından orantısız güç kullanılarak araçtan çıkartıldı. Polislerden biri, araçtan çıkardığı şüpheliye cop ile yüzüne, başına ve vücuduna art arda darbe indirdi. Şüpheli güçlükle kendini korumaya çalışırken düştü. Bu sırada cop ile vurmaya devam eden polis memurunu ise arkadaşı engellemeye çalıştı. Aynı polis memuru daha sonra araçta bekleyen diğer kişiye vurmaya başladı. Bu şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.

BİR POLİS TUTUKLANDI

Sokak arasında yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polislerden orantısız güç kullananlardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: POLİSLERİN DAVRANIŞLARI HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, görevli polis ekiplerinin davranışlarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek, "11.06.2024 Salı günü 00: 30 sıralarında Çan ilçemizde meydana gelen bir trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranışı hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Çanakkale\'de trafik kazası sonrası kaçan kişilere orantısız güç kullanan polis memuru tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de trafik kazası sonrası kaçan kişilere orantısız güç kullanan polis memuru tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de trafik kazası sonrası kaçan kişilere orantısız güç kullanan polis memuru tutuklandı - Son Dakika
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