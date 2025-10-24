Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti - Son Dakika
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
24.10.2025 13:30
Zonguldak'ta su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun cinayet şüphelisi Deniz Boyacı ifadesinde kan donduran cinayeti itiraf etti. Daha önce 5 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Boyacı, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi. Akkuzu'nun cenazesi köyünde gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalına 19 Ekim günü hayvan otlatmaya giden köylüler, su kuyusunda bir ceset bulup ihbarda bulundu. 12 Ekim'den beri haber alınamayan Hasret Akkuzu'nun (17) ailesi, morgda cesedi teşhis etti. Akkuzu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELİ 5 KİŞİNİN KATİLİ ÇIKTI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, cinayet şüphelisinin 2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında hüküm giyen, 2016'da tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmeyen Deniz Boyacı olduğunu tespit etti.

Deniz Boyacı

AĞABEYİ, YENGESİ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Boyacı'yı yakalama çalışması sürerken, yakınlarının da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. 22 Ekim'de, Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Deniz Boyacı'nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Delilleri karartma' suçlamasıyla tutuklandı. Aynı gün Deniz Boyacı da Aydın'da yakalanıp Zonguldak'a getirildi.

CİNAYETİ BÖYLE İTİRAF ETTİ

Dün, Deniz Boyacı'ya su kuyusunun olduğu noktada keşif yaptırıldı. İfadesinde, suçunu itiraf eden Boyacı, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi. Boyacı, bugün, sabaha karşı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE DEFNEDİLDİ

Öte yandan, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Hasret Akkuzu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Akkuzu'nun cansız bedeni, Perşembe beldesi Kızılbel köyüne getirildi. Bugün, sabah 10.00 sıralarında, babaevinin önünde dua edilip helallik alındı. Hasret'in babası Şenal Akkuzu'nun güçlükle ayakta durabildiği görülürken, yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Saat 11.00'de de köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hasret Akkuzu, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Çaycuma, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kenan sar:
    işte adalet 5 kişiyi öldürmüş hala dışarda. 6 oldu yine bırakın 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
