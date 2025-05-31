Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Madenler'de meydanda seyyar satıcılık yapan kişilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından satışın yasak olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

ZABITAYA BIÇAK ÇEKTİ

Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıtayla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir seyyar satıcı elindeki bıçakla zabıta ekiplerine saldırmaya çalıştı.

DEVREYE POLİS GİRDİ

Zabıta ekipleri seyyar satıcıları ikna edemeyerek olay yerine polis ekibi çağırdı. Polis ekipleri zabıtalara saldıran seyyar satıcıları polis merkezine götürdü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.