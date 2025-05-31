Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti - Son Dakika
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Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti

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Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti
31.05.2025 16:49
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Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti
Haber Videosu

İstanbul Çekmeköy'de seyyar satıcılarla İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçak çeken bir seyyar satıcı gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Madenler'de meydanda seyyar satıcılık yapan kişilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından satışın yasak olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti

ZABITAYA BIÇAK ÇEKTİ

Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıtayla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir seyyar satıcı elindeki bıçakla zabıta ekiplerine saldırmaya çalıştı.

Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti

DEVREYE POLİS GİRDİ

Zabıta ekipleri seyyar satıcıları ikna edemeyerek olay yerine polis ekibi çağırdı. Polis ekipleri zabıtalara saldıran seyyar satıcıları polis merkezine götürdü.

Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti - Son Dakika

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