İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Madenler'de meydanda seyyar satıcılık yapan kişilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından satışın yasak olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.
Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıtayla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir seyyar satıcı elindeki bıçakla zabıta ekiplerine saldırmaya çalıştı.
Zabıta ekipleri seyyar satıcıları ikna edemeyerek olay yerine polis ekibi çağırdı. Polis ekipleri zabıtalara saldıran seyyar satıcıları polis merkezine götürdü.
Öte yandan, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti - Son Dakika
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