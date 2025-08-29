Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı
29.08.2025 11:59  Güncelleme: 12:04
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği TIR, jandarma aracına çarpmıştı. Kazanın ardından ekip aracı sulama kanalına düşerken, 2'si jandarma personeli 5 kişi yaralandı, TIR şoförü gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada TIR'da yapılan aramada uyuşturucu bulunduğunu, şoförün tahlillerinde ise uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan 34 R 0717 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanlına düşen Jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tır jandarma aracına çarpmıştı! Uyuşturucu çıktı

KAZA KAMERADA

5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen TIR'ın gişeleri ayıran beton bariyere çarparak kontrolden çıktığı ve kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptığı görülüyor.

Tır jandarma aracına çarpmıştı! Uyuşturucu çıktı

UYUŞTURUCU BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Çekmeköy'de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan tır ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; TIR şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, TIR'da yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, TIR şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir. Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tır jandarma aracına çarpmıştı! Uyuşturucu çıktı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram Izgoren:
    rabbim şasırtmıs 10 1 Yanıtla
  • Hakan as :
    Maşallah içişleri işini çok iyi yapıyor :) 2 7 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Kaza yapmasa ülkeye girecekti yani o uyuşturucu 4 1 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    İlahı adalet 3 1 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    şoför şansını skyim :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
