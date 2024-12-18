Cemil Tugay'dan İktidara 'Onay' Tepkisi: Kredi Verseler de Vermeseler de Yapacağız

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, katıldığı ESİAD'ın programında Egeli sanayicilerin sorularını yanıtladı. Tugay, Körfez temizliği, atık yönetimi, kentsel dönüşüm, Deprem Master Planı ve bütçe gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'in tarihi yatırımları için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bekleyen kredi imzalarına değinen Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tahmin ettiğinizden çok daha güçlü bir kurum. Bundan çok eminim ve iyi işler yapabileceğimize inanıyorum. Kredi verseler de vermeseler de yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin (ESİAD) konuğu oldu. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ve ESİAD üyeleriyle buluşan Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente dair yol haritasını anlattı; Egeli sanayicilerin sorularını yanıtladı. Başkan Tugay, toplantıda körfez temizliği, ulaşım, deprem, altyapı, atık yönetimi gibi konulardaki eylem planları hakkında konuşurken, Büyükşehir'in kurumsal gücü, yapılanması, bütçesi ve hedefleriyle ilgili sorulara yanıtlar verdi.

Tugay: "İZPA'yı belediyenin bir alt kurumu olarak görmeyin"

Kamu yönetimi ile sivil toplumun, akademinin, özel sektörün iş birliği içinde olmasının şart olduğunu söyleyen Başkan Cemil Tugay, "Bu olmadıkça istenilen başarı düzeyi yakalanmaz. Ancak kurumlar arası iş birliği çok kolay olan bir şey değil. Biz tam bunun merkezine İzmir Planlama Ajansı'nı (İZPA) oturttuk. İZPA şu ana kadar hatırı sayılır bir mesafe aldı. Daha fazlası için birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. İZPA'yı belediyenin bir alt kurumu olarak görmemenizi, belediyenin özellikle sivil toplum ve akademiyle kesişme noktasında koordinasyon görevi gören bir birim olarak görülmesini dilerim. İZPA, insanlara güvenilir veri sunacak. O veriye dayanarak hep beraber karar vereceğiz. Şu an onlarca harita, yüzlerce veri hazırlanıyor. İzmir'in bugününün sorunlarını çözmek için yapılması gerekenler ve geleceğine yön vermek için nasıl bir vizyon sahibi olmamız gerektiğine dair bize bir altlık verecek" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşümde çözüm üretiyoruz"

İzmir'de acil çözüm bekleyen sorunlar ile ilgili bilgilendirme yapan Başkan Tugay, "Öncelikli olarak İzmir Körfezi'nin eylem planıyla meşgulüz. İzmir'in trafik ve ulaşımıyla ilgili bir Ulaşım Master Planı başlatırken, diğer taraftan noktasal problemleri tespit edip birer birer çözümler üretmeye çalışıyoruz. Öncelikleri doğru belirlemeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm sorunumuz var. Önemli adımlar attık, yakın zamanda inşaatların yapımına başlayacağız. İki buçuk yıl içinde konutları teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Yüksek riskli olduğu tespit edilmiş binalarla ilgili işlemler yapacağız"

İzmir'in depreme dirençli bir kent olma yolundaki planlamalarını anlatan Başkan Tugay, "İzmir'in Deprem Master Planı ile ilgili çalışmamız var. Deprem Master Planı'nın bir kısmı kenti dirençli hale getirmek, deprem riski yüksek alanlarda dönüşümü sağlamak için yapılan çalışmalar. Bir kısmı da olası bir afet durumunda şehirde yaşanacaklarla ilgili bir afet eylem planı hazırlığı. Bu iki alanda Deprem Master Planı çalışması yürüyor. Yakında çok radikal bazı adımlar atacağız. Yüksek riskli olduğu tespit edilmiş binalarla ilgili resen işlemler yapmayı planlıyoruz. Bu İzmir tarihinde ilk kez olacak. Ama bunu yaparken de vatandaşlarımızın dönüşümle ilgili yapacağı işleri kolaylaştırmak için adımlar atacağız. Güçlendirmeyle ilgili uygun fiyatlı opsiyonları belediye olarak sunacağız. Deprem konusunda riskli olan binalarda eğer belediyeden isterlerse yıkımı belediye yapacak. Kentsel dönüşüm yasasında bir kira yardımı var. Onun üzerine biz belediye olarak da artı bir yardım yapacağız. Bazı yerlerde de imar plan revizyonu yapacağız. Tüm bu çalışmalarla kentsel dönüşümün önünü açacağız" ifadelerini kullandı.

"İzmir tarihinde hiç yapılmamış bir altyapı çalışmasını yapacağız"

Kentin altyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Tugay, "Hükümetin ön anlaşma yaptığımız kredileri imzalamasını sağlayabilirsek İzmir'in altyapı probleminin beş yılda yüzde 80 oranında çözüleceğini söyleyebilirim. Bu somut, hesaplara dayalı bir vaattir. Hakikaten İzmir tarihinde hiç yapılmamış bir altyapı çalışmasını yapacağız" dedi.

"Evde atıkların dönüşümü için sistem başlatacağız"

Başkan Tugay, iklim krizi, su politikaları, sağlıklı gıdaya ulaşım, enerji verimliliği gibi sorunlara ilişkin ortak çalışma mesajları da verdi. Başkan Tugay, "Bir Atık Master Planı ile öncelikle en az atığı üretmeyi ve üretilen atığın maksimum dönüşümünü hedefliyoruz. Evde atıkların dönüşmesi için sistem başlatacağız. Burası Türkiye, burada olmaz diyorlar. Burası Türkiye diye bir şey yok. Burası İzmir ve İzmir'de bu olacak. Vatandaşlarımızı bu konuda ikna edeceğim. Ben mesafe alacağımıza inanıyorum. Üzerinde barkodu olan, farklı renklerdeki çöp poşetlerinde ayrıştırılmış atıklar toplanmasını sağlayacağız. Atıklarımızı, toprağı, suyu, havayı kirletmeden toplamayı başardığımız gün biz gerçekten İzmir'i hak etmiş İzmirliler olacağız" diye konuştu.

"Bu şehrin gerçekten vicdanlı muhalefetine ihtiyacım var"

Belediyenin güçlü bir kurum olduğunu söyleyen Tugay, bununla beraber kararlılık ve yaptıklarıyla ilgili toplum desteği gerektiğini belirtti. Şehrin vicdanlı muhalefetine ihtiyacı olduğunu da söyleyen Tugay, "Muhalefet edecekseniz biraz vicdanla edin. Biraz İzmir'e dair saygıyla sevgiyle muhalefet edin. İyi bir şeyler yapmaya çalıştığımızda hemen muhalefet etmeyin. İzmirlilerden en çok beklediğim şey, bu konuda ne yapmaya çalıştığımızı anlamaları, güven duymaları. Ben kahraman falan olmak istemiyorum ama ben bu şehrin yetiştirdiği, bu şehri sevmeyi, saygı duymayı öğrenmiş ve canla başla bu işe soyunmuş biriyim. Değişik saiklerle kuyu kazmaya çalışırsak bir yere gidemeyiz. Bizim birlik beraberlik içinde İzmir için en iyisini nasıl yaparız diye düşünmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kredi verseler de vermeseler de yapacağız"

Belediyenin bütçe disiplini ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda imza bekleyen uluslararası kredileri hakkında soruları da yanıtlayan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyede gelir gider dengesini sağlamak için pek çok önlem aldık. Henüz devreye almadığımız ama alınca ciddi gelir kaynağı olacak pek çok proje geliştirdik. Varlık yönetimiyle ilgili uluslararası danışmanlık şirketiyle anlaştık. Onlar şu anda çalışıyorlar. Ön anlaşması yapılan ve onay bekleyen kredilerin çoğu genellikle iki ya da üç sene geri ödemesiz, daha sonra 10 yıl vadeli krediler. Asla riskli ve Büyükşehir'i sıkıntıya sokacak adımlar atmıyoruz. Bütçede çok ciddi tasarruflar ve artılar sağlayacağız. Büyük paralardan bahsediyoruz. Size anlattığım işlerin bütçesi çok değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi tahmin ettiğinizden çok daha güçlü bir kurum. İyi yönetilirse tahmin ettiğinizden çok daha büyük işler yapabilecek bir kurum. Bundan çok eminim ve iyi işler yapabileceğimize inanıyorum. Kredi verseler de vermeseler de yapacağız. Kredi verirlerse daha hızlı yapacağız."

"Körfez için yetki istedik, vermezlerse halka şikayet edeceğiz"

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde çamur bertarafıyla ilgili bir proje çalışması aşamasında olduklarını, tesisin dördüncü fazını ise nisan ayında hizmete alacaklarını söyleyen Tugay, "Onunla da yetinmeyeceğiz, beşinci faz için de proje ve ihale çalışmalarına bu dönemde başlayacağız. Ondan sonra İzmir'in çok uzun süre arıtma kapasitesi sorunu olmayacak. Güneybatı arıtmanın da kapasitesini artıracağız. Körfez çevresi için bu ikisi yeterli olacak" dedi.

Körfez'i temizlemek için yapılan diğer çalışmalardan da söz eden Tugay "Sanayi kökenli, tarım kökenli bir kirletme var. Gediz'in de kirlilik yarattığı bir gerçek. Kirletmiyor, dış körfeze akıyor deniyor ama yok öyle bir şey. Gediz'den Körfez'e kirli su geliyor. Onunla ilgili arkadaşlar gerekli çalışmayı yapıyor. Bakanlıktan tüm bunların denetimiyle ilgili yetki istedik. Hepsiyle ilgili. Ne kadarını vereceklerini bilmiyoruz. Daha önce arkadaşlar gemilerle ilgili yetki istemiş, olumsuz cevap gelmiş. Mecliste de yetki istemediniz gibi ifadeler kullanıldı. Hemen istiyoruz dedik. Vermezlerse halka şikayet edeceğiz. Körfez için başka yol yok. Bizim kontrolümüz dışında bir kirlilik oluşmaya devam ediyor" diye konuştu.

Zorlu: "Buradaki herkesin kalbi İzmir için atıyor"

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu da "ESİAD olarak 2030 Karbon Nötr Şehri olmayı en başından beri destekliyoruz. Ayrıca bu misyona sahip çıkmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İzmir'de yeşil enerji, jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisiyle ilgili çok verimli projeler var. Biz bunlarda ne kadar artı değer yaratırsak, diğer eksilerimizi kapatmakta o kadar yol almış oluyoruz. İnanmak ve koşturmak gerekiyor. Buradaki herkesin kalbi İzmir için atıyor. Bizler burada verilen görevleri almaya hazırız" diye konuştu.

Nasıl bir İzmir?

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, İzmir'in ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 6'sından fazlasını ürettiğini de belirterek "Türkiye ihracatının yüzde 6,7'sini gerçekleştiren ve dış ticaret fazlası veren kentimiz, Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına hizmet ediyor. Sektörel faaliyetlerde çeşitliliği yakalamış durumda. Ancak, küresel rekabet koşullarının artık teknoloji ve inovasyona göre şekillendiği bir dönemdeyiz. Öte yandan iklim değişikliği karşısında sürdürülebilir bir yaşam için yine teknoloji ve inovasyona dayalı çözümler üretilmesi gerekiyor. Bu koşulları dikkate aldığımızda, 'Nasıl bir İzmir hayaliniz var' diye sorulacak olsa, kısaca, 'Yeşil, mavi ve dijital dönüşümün gerçekleştiği, teknoloji üssü haline gelmiş, yatırımlar kenti İzmir' olarak ifade edebiliriz" dedi.

Toplantının ardından ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ve ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Bülent Akgerman, Başkan Dr. Cemil Tugay'a plaket verdi.