Cevdet Yılmaz: Aldatıcı Politikalara Son

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Popülist politikalarla, aldatıcı politikalarla halkımıza birçok vaat verip seçimden önce, seçimden sonra bunları unutanlardan olmadık, olmayacağız." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kızılcahamam'ın milli, manevi değerleriyle, tabiatıyla, insanıyla herkesin hayatında ve geçmişinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

AK Parti olarak yıllardır Kızılcahamam'a gelerek istişareler yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Çünkü biz ortak akılla işlerin yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz medeniyetimizin bir değeri olarak işlerimizi danışarak, konuşarak, tartışarak karara bağlıyoruz. Başkaları ne derse desin, AK Parti'nin geleneği budur. Bunun da en güzel ortaya konduğu yer Kızılcahamam'dır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla sadece Türkiye ve bölgeye değil, tüm dünyaya çok önemli mesajlar verdiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liderler önemlidir değerli kardeşlerim. Her dönemde liderler önemlidir ama özellikle dünyanın bu zor zamanında, bölgemizin bu zor zamanında liderlik daha önemli hale gelmiştir. Çok şükür bizim güçlü bir liderimiz var, dirayetli bir liderimiz var, tecrübeli bir liderimiz var. Çeşitli sebeplerle, sosyal medyayla, medyayla parlatılarak bazı ülkelerin başına getirilen liderlerin o ülkelere ne kadar büyük maliyetler oluşturduğunu hep birlikte görüyoruz."

" Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, huzurun yüzyılı yapacağız"

Cevdet Yılmaz, milletinin basiretine, ferasetine yürekten inandıklarını, medya ve sosyal medya ile yapılan algı çalışmalarına rağmen eninde sonunda hakikatin galip geleceğine inandıklarını dile getirdi.

Dünyanın, ekonomi, savaş ve salgınlarla boğuştuğunu, zor zamanlar yaşandığını aktaran Yılmaz, "Kovid-19 bitti, bölgemizde savaşlar başladı. Bir yandan da ticaret savaşları başladı. Dünya eski dünya değil. Daha karmaşık, daha çatışmacı bir dünya." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkes şunu söylüyor, diyorlar ki 'Biz uluslararası hukuku dinlemeyiz. Ahlaka bakmayız, hakka, hakkaniyete bakmayız. Gücümüz yetiyorsa her şeyi yapabiliriz.'" ifadesini kullanan Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Her gün izliyoruz maalesef. Gücü yeten yetene gibi bir anlayış var. Bunların karşısında Recep Tayyip Erdoğan olarak, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak 'hayır' diyoruz. Böyle bir dünyayı kabul etmiyoruz. Şu anda güçleri olabilir, şu anda kendilerine tam olarak engelleyici bir güç görmeyebilirler ama bu ilelebet süremez. Bugün Cumhurbaşkanımızın Kızılcahamam'da verdiği mesajı ben biraz da böyle anlıyorum. Öncelikle Türkiye'miz içinde, ülkemiz içinde iç cephemizi kuvvetlendireceğiz. Zor bir dünyada olduğumuzu bilerek, kimsenin merhametine güvenmememiz gereken bir dünyada olduğumuzun farkında olarak iç cephemizi kuvvetlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, huzurun yüzyılı yapacağız inşallah."

"Birlik içinde olduğumuzda refahımız da artacak"

Cevdet Yılmaz, hangi kökenden, hangi meşrepten olunursa olunsun, bir millet, tek yürek olarak 86 milyonun birlik, beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğini ifade etti.

Bölgeye de bu birliği yaymak gerektiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türküyle, Kürdüyle, Arapıyla, Sünnisiyle, Şiasıyla kim varsa bölgemizde, bütün bölgemizi dış güçlere karşı, emperyalist güçlere karşı kendi içinde birlik sağlayan, gücünü tahkim eden bir hale getirmek durumundayız. Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Ürdün'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, tarihi sorumluluğumuz olan bütün bu bölgelerde birliği, beraberliği, dayanışmayı arttırmak zorundayız. İnanın bunu yaptığımız zaman o dışarıdan gelip karıştıranlar başaramayacaklar."

Bizim bu dağınıklığımızdan güç alıyorlar. Bizim tam anlamıyla birleşemememizden, güçlerimizi bir araya getiremememizden cesaret buluyorlar. Bunu yaptığımız zaman bambaşka bir bölge olacak. Kaynaklarını kendi insanı için kullanan bir bölge olacak. Bölgemiz zengin bir bölge. Petrol de var, doğal gaz da var, bir sürü kaynaklar, genç nüfus var. Ama bu kaynakları birileri sömürüyor. Birileri bu kaynakları alıp başka yerlere götürüyor. Biz birlik içinde olduğumuzda, hem ülkemiz içinde birlik içinde olduğumuzda hem bölgemizde birlik içinde olduğumuzda refahımız da artacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür." sözlerini anımsatan Yılmaz, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu vurguladı.

Yılmaz'ın, "Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyor musunuz? Terörsüz bir bölgeye 'evet' diyor musunuz? Daha adaletli bir dünya mümkündür diyor musunuz?" sorusu üzerine alandakiler "Evet" yanıtını verdi.

-"Yıl sonunda 450 bin konutu hak sahiplerine dağıtacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Bu süreçte depremlerle de mücadele edildiğini aktaran Yılmaz, "Murat Kurum Bakanımız az önce burada yapılanları söyledi. Kendisine bir Kızılcahamamlı olarak ne kadar teşekkür etsek azdır. 11 vilayetimizde 14 milyon nüfusumuz etkilendi. Bugüne kadar 250 bin konutu teslim ettik. Dile kolay. Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemiz. Yıl sonunda inşallah 450 bin konutu hak sahiplerine dağıtacağız. Dünyada böyle bir şey yok. İşte bu Recep Tayyip Erdoğan farkıdır, AK Parti farkıdır, Cumhur İttifakı farkıdır." diye konuştu.

Altyapılarla sadece konutları değil, yolları tamir ettiklerini, hastane ve okullar inşa ettiklerini, organize sanayi bölgeleri ve doğalgaz bağlantılarını yaptıklarının altını çizen Yılmaz, tam olarak bittiğinde 100 milyar doların üzerinde bir maliyetle tamamlanacağını söyledi.

Türkiye'yi geleceğe çok daha sağlam hazırlayacaklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Peki karşımızda nasıl bir zihniyet var? Depremden sonra ne dediler? 'Yapamazlar. Bu sözler boş' dediler. Şimdi onları davet ediyoruz. Gelsinler Kızılcahamam'da yapılanları görsünler, gitsinler deprem bölgesinde yapılanları görsünler. Yapılmış mı, yapılmamış mı? Biz laf üstüne laf koyanlardan değiliz, taş üstüne taş koyanlardanız. Popülist politikalarla, aldatıcı politikalarla halkımıza birçok vaat verip seçimden önce, seçimden sonra bunları unutanlardan olmadık, olmayacağız. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız."

Birçok belediyede insanlara sözler verildiğinin altını çizen Yılmaz, "Ama seçim bitti, sorulduğu zaman dediler ki, 'Ben hatırlamıyorum.' söylediği sözü, halka verdiği vaadi bırakın tutmamayı, hatırlamıyorum diyen siyasetçiler gördük. Popülist politikalarla, günü kurtarmaya dönük politikalarla halkın gözünü boyamaya çalışan siyasetçiler gördük. Onlardan bu memlekete fayda yok." dedi.

Yılmaz, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel kalkınma hamlesiyle yola başladığını, bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceklerini vurguladı.

"Bizim derdimiz, vatandaşımıza kalıcı bir refah artışı sağlamak"

Yılmaz, depreme ve dünyanın haline rağmen kararlı bir şekilde ekonomik politikaları hayata geçirdiklerini bildirdi.

Enflasyonun geçen yıl yüzde 75'e çıktığını, gelinen noktada yüzde 35'e kadar düşürdüklerinin altını çizen Cevdet Yılmaz, "Allah'ın izniyle yıl sonunda yüzde 30'un altında, 20'li rakamlarda olacak. Gelecek sene artık 10'lu rakamlarda olacak. Bizim derdimiz vatandaşımıza kalıcı bir refah artışı sağlamak. Aldatıcı değil, geçici değil, kalıcı bir refah artışı sağlamak. Bunun da politikalarını, planını yapmış durumdayız. Kararlı bir şekilde adım adım hayata geçiriyoruz ve sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları siyasetin özünün hizmet siyaseti olduğunu vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne diyoruz bizim anlayışımızda, medeniyetimizde, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan ne kadar mutluysa, rahatsa, müreffehse o toplum, o devlet de o kadar güçlü olur. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Bugün Kızılcahamam'da da birçok hizmetlerin açılışları yapılacak. Hemen karşımızda muhteşem bir hamam görüyoruz. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Özellikle bu taşıyla, görüntüsüyle, estetiğiyle çok güzel bir eser. Bunun yanı sıra birçok başka eser var. Son yıllarda toplamda kamu olarak, devlet olarak Kızılcahamam'a 4 milyar lira civarında bir yatırım yapmışız. Şu anda açılışını yapacağımız eserlerin tutarı 1 milyar liraya yakın. 950 milyon lira civarında. Daha geçtiğimiz dönemde açılışını yaptığımız eserler 2 milyarın üzerinde. Şu anda halihazırda devam eden 800 milyon liradan fazla da projemiz var. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız."