Ceyhan Projeleri Yerinde İncelendi

(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Adana Milletvekili Bilal Bilici, projeleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Aydar, " Bu projeleri planlarken ve hayata geçirirken hep sizlerden aldığımız destekle ilerledik. Biz, büyük bir aileyiz ve bu birliktelik Ceyhan'a güç katıyor. Ceyhan'ımızı hak ettiği noktaya taşıyana kadar durmayacağız" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Adana Milletvekili Bilal Bilici, İsmet İnönü Koşu, Spor ve Gençlik Parkı, 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı ve Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nda incelemelerde bulundu. Projeler hakkında bilgi veren Başkan Aydar, "Ceyhan'ımızı geleceğe taşıyan projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Halkımız için daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe inşa ediyoruz. Her parkımız, her meydanımız her yaştan vatandaşımızın nefes olacağı şekilde planlandı. Ceyhan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

İsmet İnönü Koşu, Spor ve Gençlik Parkı'nda incelemelerin ardından gençlerle buluşan Aydar, Bulut ve Bilici, onlarla basketbol oynadı. Gençlerin Başkan Aydar, "Gençlerimiz bu ülkenin geleceği, umudu. Onlar için spor yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak boynumuzun borcu. İşte bu park, gençlerimizin bir araya gelip spor yapacakları bir yer. Sizlere güzel bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Buradaki başarı kaçınılmaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise projelerin halkla bütünleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız Kadir Aydar, Ceyhan'ın değerine değer katacak çalışmalara imza atıyor. Gençlere, çocuklara ve ailelere yönelik bu yatırımlar, Ceyhan'ın geleceği için önemli adımlardır. Kadir Başkan'ın vizyonu ve halkın sevgisi bir araya geldiğinde, buradaki başarı kaçınılmaz" dedi.

Adana Milletvekili Bilal Bilici, Ceyhan'da hayata geçirilen projelerin şehrin çehresini değiştirdiğini belirterek, "Kadir Başkan'ın gençlere ve çocuklara yönelik bu çalışmaları sadece birer yapı değil, geleceğe umut aşılayan mekanlardır. Halkımızın bu projelere sahip çıkması, dayanışmamızın en büyük göstergesi. Daha güzel yarınlar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aydar, Bulut ve Bilici, incelemeler sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek öneri ve talepleri dinledi. Vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Aydar, "Halkımızın görüşleri, bizim yol haritamızdır. Onların mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Bu projeleri planlarken ve hayata geçirirken hep sizlerden aldığımız destekle ilerledik. Biz, büyük bir aileyiz ve bu birliktelik Ceyhan'a güç katıyor. Ceyhan'ımızı hak ettiği noktaya taşıyana kadar durmayacağız" dedi.