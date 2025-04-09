Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat'tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş - Son Dakika
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Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat'tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş

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Terör soruşturmasında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şartıyla tahliye kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat açıklama yaptı. Polat, "Dinlenmem lazım. Çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş." dedi.

09.04.2025 20:24
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İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen Mahir Polat, yaptığı ilk açıklamada "Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan ile Mahir Polat'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

MAHİR POLAT İÇİN EV HAPSİ KARARI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mahir Polat'ın, sağlık durumu nedeniyle, "konutu terk etmemeyi" içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

"BU MEMLEKETİN VİCDANI BİTMEMİŞ"

Cezaevi çıkışı açıklama yapan Polat, "Dinlenmem lazım. Çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş. Bu toprakların insanına hem çok güveniyorum hem de çok seviyorum." dedi.

Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat'tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, dün sabah saatlerinde sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirilmişti.

Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı belirtilmişti.

Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat\'tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş
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Son Dakika Güncel Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat'tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Demirci:
    Ama sizin vicdanınız bitmiş yerli, milli ve Türk düşmanları. 7 5 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    Hem çalıyorlar hem ağlıyorlar 2 4 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    keşke sizde vicdanlı olsaydiniz 2 3 Yanıtla
  • Mehmet Güler:
    sa bu memleketin insanlarının vicdanı bitmemiş ama inan parası bitmiş ?? 0 0 Yanıtla
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