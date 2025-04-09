Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat\'tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş

İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen Mahir Polat, yaptığı ilk açıklamada "Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan ile Mahir Polat'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

MAHİR POLAT İÇİN EV HAPSİ KARARI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mahir Polat'ın, sağlık durumu nedeniyle, "konutu terk etmemeyi" içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

"BU MEMLEKETİN VİCDANI BİTMEMİŞ"

Cezaevi çıkışı açıklama yapan Polat, "Dinlenmem lazım. Çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş. Bu toprakların insanına hem çok güveniyorum hem de çok seviyorum." dedi.