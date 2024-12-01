CHP Gençliği Kurultayı'nda Erdoğan'a Meydan Okuma - Son Dakika
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CHP Gençliği Kurultayı'nda Erdoğan'a Meydan Okuma

CHP Gençliği Kurultayı\'nda Erdoğan\'a Meydan Okuma

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "Gelecek ve Umut" temalı 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Ne genel başkanlarımızı ne belediye başkanlarımızı ne genç arkadaşlarımızı bir an bile sindiremezsiniz. Bir kelime bile eksik söyletemezsiniz. Dava ile korkutamazsınız. Sindireceğinizi düşünüyorsanız size tek bir şey söylüyoruz. Hadi oradan" dedi. Killik, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Recep Tayyip Erdoğan seni yendik, yine yeneceğiz" diye seslendi.

01.12.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
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(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "Gelecek ve Umut" temalı 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Ne genel başkanlarımızı ne belediye başkanlarımızı ne genç arkadaşlarımızı bir an bile sindiremezsiniz. Bir kelime bile eksik söyletemezsiniz. Dava ile korkutamazsınız. Sindireceğinizi düşünüyorsanız size tek bir şey söylüyoruz. Hadi oradan" dedi. Killik, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Recep Tayyip Erdoğan seni yendik, yine yeneceğiz" diye seslendi.

CHP'nin 17'inci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı, "Gelecek ve Umut" temasıyla Ankara, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultaya 81 ilden gençlik örgütleri katıldı. Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, kurultayda yaptığı konuşmada, CHP Gençlik Kolları Okulu'ndan mezun olduğunu belirterek, "Nice mezunlar gibi ben de bu saatten sonra partimize ve ülkemize hizmet etme gayretine devam edeceğim" dedi.

Killik, şöyle konuştu:

"En tıkandığımız yerde bulduğu harika fikirle bu projeyi gerçekleştirmemizde büyük emeği olan sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte gerçekleştirdiğimiz demokrasi bileti projesidir. Nedir bu demokrasi bileti? Bugün Genel Başkanımız da anlatıyor. Bu ülkede şaşmaz bir hesap varsa o da altın hesabıdır. AKP iktidara gelmeden önce 1,5 çeyrek altın alabilen öğrenci kredisi, öğrenci bursu,bugün sadece 0,25. Yani çeyreğin çeyreği altın alabiliyoruz. Toplumumuzun tüm kesimleri gibi gençlerimiz de, öğrencilerimiz de fakirleşti. 2023 Haziran'da yapılması gereken seçimleri apar topar mayıs ayının ortasına okulların açık olduğu, sınavların yapıldığı döneme almak gibi bir hinlik yaptılar. Karnını doyurmakta bile zorlanan gençlere bir de memleketlerine gidip gelmeleri için gitti yol masrafını çıkarttılar. Bunu karşılayamayacak öğrenciler vardı. Bize ulaşıyor, şikayet ediyorlardı. İşte o an demokrasi bileti devreye girdi. Kurduğumuz sistemle şeffaf, denetlenebilir ve güvenilir bir şekilde genç arkadaşlarımızın bilet ihtiyaçlarını giderdik. Dağıttığımız 90 binin üzerinde kupon koduyla yaklaşık 200 bin biletin satın alınmasına vesile olduk. Yani CHP Gençlik Kolları bir projesiyle 200 bin oya doğrudan etki etti. Bununla gurur duyuyoruz. 'Güç Sende Senin Elinde' diyerek başlanan ilk defa oy kullanacak milyonlarca genç seçmeni hedefleyen çalışmamızdı. 6 milyona yakın genç seçmeni İstanbul'dan başlamak üzere evlerinde tek tek ziyaret etmeye çalıştık. Milyonlarca genci bizzat kapılarına ulaşarak ziyaret ettik, dinledik ve projelerimizi, vaatlerimizi anlattık. Aynı zamanda aldığımız dönütleri mobil bir aplikasyon üzerinden işleyerek partimize anket sonuçları gibi veri sağladık."

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz"

CHP'li Killik, belediyelere kayyum atamalarına, açılan davalara tepki göstererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son olarak Genel Başkanımıza yönelik başlatılan, Cumhuriyet Halk Partilileri sindirmek için yargıyı bir sopa olarak kullanan soruşturmalar, kayyumlar, gözaltılar, davalar var. Bu salonda bulunan binlerce genç adına söylüyorum ki ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir bireyini ne genel başkanlarımızı ne belediye başkanlarımızı ne genç arkadaşlarımızı bir an bile sindiremezsiniz. Bir kelime bile eksik söyletemezsiniz. Dava ile korkutamazsınız. Sindireceğinizi düşünüyorsanız size tek bir şey söylüyoruz. Hadi oradan, hadi oradan.

Yaşıtlarımızı, akranlarımızı, çok sevdikleri ülkelerinden soğutmaya çalışıyorsunuz. Umutlarını kessinler, bu ülkeden gitsinler diye arzu ediyorsunuz. Ülkelerine, bayraklarına ve Atatürk'e aşık gencecik teğmenlerin attığı Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olduklarıyla ilgili slogandan rahatsız oluyorsunuz. Siz rahatsız oldukça daha yüksek sesle bağırıyoruz; Mustafa Kemal'in askerleriyiz. AKP artık sonu görünen bir iktidar. Onlar artık seçimlerde ikinci çıkmış bir siyasi parti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan seni yendik, yine yeneceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Gençliği Kurultayı'nda Erdoğan'a Meydan Okuma - Son Dakika

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