CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Projelerini Anlattı

HABER: MEHMET OFLAZ – KAMERA: BERKİN GÜLSOY
CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, gazetecilerle iftarda bir araya geldi, projelerini anlattı. "İktidar kültür sanatta, eğitimde, temel haklarda, sporda veya emeklilerimizin yaşamında, gençlerin geleceğe olan bakışında tahribat yarattı" diyen Güner, özellikle kadına karşı şiddete dikkati çekti, "Biz kadınların şiddete uğramayacakları, daha güvenli, daha iyi bir yaşamı taahhüt ediyoruz" dedi.
CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, Proje Tanıtım Toplantısı'nda yapacağı çalışmaları anlattı. Güner, şöyle konuştu:
"Büyükşehir belediyemizle işbirliği içerisinde büyükşehir belediyesinin görev ve yetki alanındaki işlerde ya da bizimle ortaklaşılacak işlerde elbette birlikte var olacağız. İktidar kültür sanatta, eğitimde, temel haklarda, sporda veya emeklilerimizin yaşamında, gençlerin geleceğe olan bakışında tahribat yarattı. Tüm bunlarla birlikte yurttaşlarımızın yaşam kalitesinde bir geriye gidiş söz konusu oldu. Bugün Ankara'da, İstanbul'da da, Konya'da da, Bayburt'ta da tüm yurttaşlarımızın yaşam kalitesinde bir geriye gidiş söz konusu. Ankara'da Çankaya'da da, Etimesgut'ta da Mamak'ta da benzer durum söz konusu. Çankaya'ya geldiğimizde Cebeci'de de Dikmen'de de tüm yurttaşlarımızın yaşam kalitesinde ekonomik politikalardan kaynaklı, uygulanan sosyal-ekonomik-siyasi politikalardan kaynaklı olarak bir geriye gidiş söz konusu. Bunun sorumlusu elbette yerel yönetimler olarak biz değiliz. Ama bugün artık bizim taşın altına elimizi daha fazla koymamızı gerektiren bir dönemdeyiz."
"5 YIL İÇERİSİNDE 10 KREŞ YAPACAĞIZ"
Güner, Çankaya'da 15 olan mevcut kreş sayısının 5 yıl içerisinde 25'e çıkarılacağını belirtti. Güner, çocuklar için "Ekolojik kreş", "Gece kreşi", "Çocuk durağı", "Oyuncak kütüphanesi", "Bilim merkezi", "Bilim tırı" projelerini ve "Çocuk gelişimi izleme programı"nı da hayata geçirecekleri söyledi.
"3 YENİ ÖĞRENCİ YURDU"
Çankaya'nın 13 üniversiteye ev sahipliği yaptığını ve 300 bine yakın üniversite öğrencisi ve genç nüfusun olduğunu söyleyen Güner, "Biz gençlerin bu yeni dönemde daha aktif şekilde sahada olacakları, Çankaya'ya renk katacaklarını, Çankaya'nın yıldızının parlamasında en önde olacakları bir dönemi düşlüyoruz. Önümüzdeki 5 yılda en az 3 yeni öğrenci yurdu yapacağız. Genç arkadaşlarımızın barınma sorunlarını en üst düzeyde yanıt vermeyi planlıyoruz" dedi.
Hüseyin Can Güner, gençler için, "Çankaya gençlik merkezi", "Küresel ortaklık ve proje ofisi", "Yeni ve ulaşılabilir çamaşırhaneler", "7/24 açık kütüphane", "Yeşil stüdyo" kuracaklarını belirtti. Güner, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler içinde "Dijital test kitabı desteği" sağlayacaklarını, "Çankaya'nın gençleri" uygulamasıyla öğrencilerie kültür sanat etkinliklerinden ve diğer birçok hizmetten indirimli veya tümüyle ücretsiz yararlanma imkanı sunacaklarını açıkladı.
"KADINLARIN ŞİDDETE UĞRAMAYACAKLARI BİR YAŞAM"
Güner, kadınlar için ise "Yeni doğum yapan annelere psikolojik destek", "Çocuklu hayat eğitimi" vereceklerini belirtti. Güner, "Çankaya'da hali hazırda bir kadın sığınma evi var. Biz kadınların şiddete uğramayacakları, daha güvenli, daha iyi bir yaşamı taahhüt ediyoruz. Yeni bir kadın sığınma evini de hayata geçireceğiz" dedi. Kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine destek sunacaklarını da belirten Güner, "Kadınlar için yeni bir dönem başlatacağız" diye konuştu.
EMEKLİ, YAŞLI VE ENGELLİLER
Emeklilerin kendilerine dert yandığını vurgulayan Güner, "Emekliler kampüsü" ve "yaşlı bakım merkezi"lerini kuracaklarını dile getirdi. Evde bakım hizmetlerinde çıtayı yükselteceklerini, "alzheimer ve parkinson takip sistemi" desteğini sunacaklarını açıkladı.
Güner, engelliler için de ayrı sayfa açacaklarını vurguladı. "Engelsiz Çankaya", "Engelsiz çağrı merkezi" projelerini hayata geçireceklerini, "çocuğu engelli doğan ailelere bakım ve iletişim eğitimi" vereceklerini anlattı.
Güner'in projelerinden bazıları şöyle: "İşimiz Çankaya", "USTAPP", "Ortak çalışma merkezleri", "E-ticaret eğitim programı", "Çankaya halk lokantası", "Doğal yaşam vadisi", "Çankaya kent planlama ajansı", "tabela tasarım ofisi", "Sivil toplum yerleşkesi", "Çankaya kent festivali", "Hafıza Çankaya: kent müzesi ve sokakları", "Spor kompleksi", "E-ruhsat", "ÇANK-APP", "Çankaya açık veri portalı"
Güner, sokak hayvanları için de "Hayvan barınağımızı modernleştirip büyüteceğiz. 7/24 hayvan ambulansını devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güner, ilk olarak "Çankaya halk lokantası" projesini hayata geçireceğini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner Projelerini Anlattı - Son Dakika
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