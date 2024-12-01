CHP'den Görme Engellilere Özel Satranç Etkinliği - Son Dakika
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CHP'den Görme Engellilere Özel Satranç Etkinliği

CHP\'den Görme Engellilere Özel Satranç Etkinliği

CHP, 2-3 Aralık'ta Ankara'da görme engellilere yönelik satranç etkinliği düzenleyecek.

01.12.2024 16:25
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Dünya Engelliler Günü kapsamında 2 Aralık'ta Ankara'da, 81 ilden gelen görme engellilerin katılımıyla açılış hamlesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı Görme Engelliler Ulusal Satranç Etkinliği düzenleyeceklerini belirterek, yarışmada dereceye girenlerin ödül plaketlerinin 3 Aralık'ta grup toplantısında verileceğini açıkladı. Nazlıaka, "2 Aralık akşamı engelli bireylerimizin yanı sıra engelli dernek, konfederasyon ve STK temsilcilerini Genel Başkanımız, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, milletvekillerimiz ile buluşturacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde engelli bireylerin il bazında dağılımını tahmin eden son araştırma 2011 Nüfus ve Konut Araştırmasıdır. Ülkemizdeki engelliler konusunda bilimsel ve ayrıştırılmış istatistiklerin olmaması sağlıklı bir planlama yapılmasının önünde engel oluşturmaktadır. Bu tablo, iktidarın engellilere yönelik bakış açısını göstermektedir. Engellilerin bilgiye, fiziksel çevreye, hizmetlere, ürünlere ve programlara erişimi önünde yaşadıkları sorunlar sadece 'şahsi' sorunmuş gibi algılanmakta, hükümet üzerine düşeni yapmamaktadır. Oysa sosyal devlet anlayışı ile hareket edilmesi gerektiğini defalarca hatırlattık.

"Bakan Göktaş sadece konuşuyor"

Engelli bireylere ilişkin veri dahi açıklayamayan Bakanlık üzerine düşeni yapmamaktadır. Engelliler sadece belli gün ve haftalarda hatırlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası kapsamında yaptığı konuşmada 'Birlikte atacağımız her adım, engelli vatandaşlarımızın hayatındaki bir zorluğun ortadan kaldırılması, bir ihtiyacının giderilmesini sağlayacaktır' dese de engelli yurttaşlarımız proteze, tekerlekli sandalyeye, yatağa, hasta bezine yani yaşam koşullarını iyileştirecek hayati öneme sahip ihtiyaçlarını dahi karşılamakta ciddi sorunlar yaşamaktadır. Ülkemizdeki engelliler iktidar tarafından sadece belli gün ve haftalarda 'hepimiz birer engelli adayıyız', 'yanınızdayız' şeklindeki ezberlenmiş sözlerle anılmaktadır.

Partimiz, engellilere yönelik uygulanan politikaları eleştirmekte ve çözüm önerileri sunmaktadır. Partimiz, engelli yurttaşlarımızın yaşadığı sorunlara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. 81 ilde görme engelli bireylerin katılımı ile müsabakalar yaptık. Bu müsabakalardan birinci çıkan görme engelli yurttaşlarımızı, yanlarında refakatçileri ile birlikte 2-3 Aralık'ta Ankara'da ağırlayacağız."

"Engelli yurttaşlarımızın sorunlarını bire bir dinleyeceğiz"

Nazlıaka, görme engelli yurttaşları CHP Lideri Özgür Özel ile bir araya getireceklerini aktararak, şu bilgilendirmeyi yaptı:

"2 Aralık'ta saat 10.00'da Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in açılış hamlesi ile müsabakayı başlatacağız. Yarışma tüm gün sürecek. Yarışmaya katılan tüm görme engelli sporcularımıza katılım belgesi ve madalya verilecek. Yarışmanın 1.,2. ve 3.'süne ödül plaketleri 3 Aralık'ta CHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkanımız tarafından takdim edilecek. 2 Aralık akşamı engelli bireylerimizin yanı sıra engelli dernek, konfederasyon ve STK temsilcilerini Genel Başkanımız, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, milletvekillerimiz ile buluşturacağız. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un başkanlığında, Ankara İlçe Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcılarımız ile bir araya getireceğiz. Engelli yurttaşlarımızın yaşadığı sorunları ve taleplerini dinleyeceğiz. Engelli dernek, konfederasyon ve STK'ların talep ve önerilerini alarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Engelli yurttaşlarımıza ilişkin parti politikalarımızı güncelleyeceğiz. Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımızın da katkısıyla olan etkinliklerimiz ertesi gün de sürecek."

"Atamızın huzuruna çıkacağız"

Etkinliğin son gününü Anıtkabir ile tamamlayacaklarını belirten Nazlıaka, "3 Aralık'ta saat 10.00'da, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, engelli yurttaşlarımız ile ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret edeceğiz. Ardından TBMM'ye geçeceğiz. Yarışmada birinci olana şah, ikinci olana vezir, üçüncü olana ise kale kupası Sayın Özgür Özel tarafından CHP Grup toplantısında takdim edilecek. Genel Başkanımız Grup konuşmasında engelli yurttaşlarımıza ilişkin politikalarımızı anlatacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Görme Engellilere Özel Satranç Etkinliği - Son Dakika

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