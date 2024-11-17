CHP\'den Sınır Güvenliği ve Göç Planı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Biz iki şey söylüyoruz. Bir, sınır güvenliğimizi sağlayacağız. İki, Türkiye'deki yasa dışı göçmen, geçici koruma altında her kim varsa bunları da bir plan dahilinde ülkelerine göndereceğiz." dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Göç Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi ile Van'da ziyaretlerde bulunan Bakan, CHP Van İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Van'da bulunmalarının öncelikli gerekçelerinden birinin sınır güvenliği konusu olduğunu belirten Bakan, göç meselesinin Türkiye'nin en önemli ulusal güvenlik sorunlarından biri olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Öteden beri düzensiz göçmenlerin Van'dan giriş yaptığını söylediklerini dile getiren Bakan, "Buradan daha önce aldığımız bilgileri kendimiz gelip yerinde teyit etmek istedik. İki gündür burada bu konuyla ilgili çalışan akademisyenlerle, gazetecilerle gittiğimiz özellikle Özalp ve Saray ilçelerinde köylülerle ve sokakta vatandaşla yaptığımız görüşmeler neticesinde bugüne kadar söylediğimiz rakamların doğruluğunu teyit ettik." diye konuştu.

Partilerinin İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde "Göç Politikaları Kurulu" oluşturduklarını anlatan Bakan, "Van'da başladığımız ziyaretlere Ağrı, Gaziantep, Kilis, Hatay, diğer sınır bölgelerinde yapacağımız çalışmayla devam edeceğiz." dedi.

Sınır güvenliğinin önemine dikkati çeken Bakan, "Sınır güvenliğinizi sağlamadığınız sürece buradan birilerini başka yere göndermeniz, deport etmeniz hiçbir şey ifade etmez. Biz iki şey söylüyoruz. Bir, sınır güvenliğimizi sağlayacağız. İki, Türkiye'deki yasa dışı göçmen, geçici koruma altında her kim varsa bunları da bir plan dahilinde ülkelerine göndereceğiz. Burada yaptığımız çalışmanın temel amacı da budur." ifadelerini kullandı.

Bu konuda dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Bakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mesela İtalya ile Arnavutluk anlaşma yaptı, kendi sınırları dışında göçü kontrol etmeye yönelik. Avrupa Birliği çalışmalar yapıyor. Bütün ülkeler bununla ilgili tedbir alıyor. Türkiye'nin de derhal İran'la diplomatik bir müzakere sürecine başlaması yasa dışı göçün İran'da durdurulmasıyla ilgili tedbirin alınması gerekiyor."