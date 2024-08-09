CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş: AK Parti'nin en çok başarısız olduğu alan eğitimdir - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş: AK Parti'nin en çok başarısız olduğu alan eğitimdir

CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. Malatya'da konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "AK Parti'nin 22 yıllık iktidarının en çok bakan değiştirdiği alan Milli Eğitim Bakanlığı. En çok başarısız olduğu alan eğitimdir. Maalesef 22 yıl içerisinde eğitim yap boz tahtasına dönmüştür" dedi.

09.08.2024 19:48
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(MALATYA) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. Malatya'da konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, " AK Parti'nin 22 yıllık iktidarının en çok bakan değiştirdiği alan Milli Eğitim Bakanlığı. En çok başarısız olduğu alan eğitimdir. Maalesef 22 yıl içerisinde eğitim yap boz tahtasına dönmüştür" dedi.

CHP'nin başlattığı "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde "Eğitim Buluşmaları" düzenleniyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki CHP heyeti, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in ardından Malatya'yı ziyaret etti. Özçağdaş, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile görüştükten sonra CHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özçağdaş, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, şunları söyledi:

"AK Parti'nin 22 yıllık iktidarının en çok bakan değiştirdiği alan Milli Eğitim Bakanlığı. En çok başarısız olduğu alan eğitimdir. Maalesef 22 yıl içerisinde eğitim yap boz tahtasına dönmüştür. Her gelen bakan uygulamaları kökünden değiştirmiştir. Çok basit bir örnektir söylersem mevcut bakan bir yıl önceki dönemin bakanı Mahmut Özer'in başlattığı okul öncesi öğrencilerine verilen yemeği gelir gelmez iptal etti. Her uygulama sürekli değiştirilmektedir. Sınav sistemleri, eğitim programları sürekli değişmektedir. Mevcut Bakan Yusuf Tekin kendi getirdiği okul öncesi programı yine kendisi 1.5 ay sonra değiştirdi. Maaalesef iktidar partisinin hatalarıyla sayısı 1 milyonu aşmış atanmayan öğretmenlerimiz var. Eğitim Türkiye'deki her aileyi ilgilendiren büyük bir probem. Daha önce gittiğimiz illerde Malatya'ya geldiğimizde hemen hemen benzer sorunların olduğunu görüyoruz. Malatya'da 73 bin konuta ihtiyaç var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke seçmenlerine 14 Mayıs seçimlerinden önce verdiği bir söz var. 'Bir yılda herkes evine yerleşecek. Depremden bu yana 18 ay geçti. Bugün Malatya'da ihtiyaç olan 73 bin konuttan 8 bin küsürünün vatandaşlara anahtarları teslim edildi. Onlardan da yerleşmeyenler var ama sonuç itibariyle devletimiz 8 bin konutu verdi. 33 bin konutun ihalesi yapıldı, henüz teslim edilmedi. 25 bine yakın konutun ise ihalesi bile yapılmadı. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sesleniyorum. Bir yılda biteceği söylenen konutlar nerede? Daha 25 bin tanesinin ihalesini yapmamışsınız. Her ilde aynı, Hatay'da aynı, Kahramanmaraş'ta aynı, Gaziantep'de aynı, Malatya'da aynı, Adıyaman'da aynı. Ancak yüzde 10'a erişebilmişsiniz. Bu anlaşılabilir ama en azında Türkiye'den bu başarısızlığınız için özür dilemesiniz."

Birleştirilmiş okullar

Birleştirilmiş okulların sona ermesi gerktiğini belirten Özçağdaş, "Bu okulları zamanında ihale edip bitirmezseniz, Malatya'da bana verilen verilere göre 94 tane birleştirilmiş okul var. Bu birleştirilmiş okullar, yani bir okul binasının iki ayrı okul olarak kullanılmasını ifade ediyor; birinin sabahçı, diğerinin öğlenci olması anlamına geliyor. Bu 94 okulun, umuyorum ki Eylül ayında hiçbirinin birleştirilmiş okul olarak devam etmeyecektir. Seçmeli ders adı üzerinde seçmeli, zorunlu ders değildir. Öğrencilere alternatifler sunulmalı ve idareciler bu konuda baskı yapmamalıdır" dedi.

Malatya'da yıkılması gereken 101 okulun olduğunu, 60 okulun ihale edildiğini ancak 18 ayın sonunda 40 okulun daha ihalesinin yapılmadığını vurgulayan Özçağdaş, "İhale edilen 60 okulun kaç tanesinin inşaatının başladığını da henüz bilemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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