Özçağdaş'tan Eğitim Planına Tepki - Son Dakika
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Özçağdaş'tan Eğitim Planına Tepki

Özçağdaş\'tan Eğitim Planına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni eğitim-öğretim yılının 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temalı açılış dersiyle başlamasına tepki gösterdi. Özçağdaş, okullara gönderilen ders planı içeriğinde, tarihsel gerçekliklerin çarpıtıldığını ve Atatürk'ün eksik bırakıldığını belirtti.

08.09.2024 19:21
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni eğitim-öğretim yılının " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temalı açılış dersiyle başlamasına tepki gösterdi. Özçağdaş, "Okullara gönderilen ders planı içeriğinde, tarihsel gerçeklikler çarpıtılmış ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bile isteye eksik bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi açıklama yaptı. Okulların "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" açılış dersiyle başlamasına tepki gösteren Özçağdaş, "Okullarımızda 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temalı ders işlenirken, Gazze'de soykırım yapan İsrail ile ticaret gibi temaslar devam etmektedir. Ülkeyi yönetenlerin İsrail sevdası hiç bitmemiştir" dedi.

"Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılar çocuklarımıza uygun bir dille anlatılmalı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü öğretim programlarından ve ders kitaplarından çıkarma çabasına" son verme çağrısı yapan Özçağdaş şunları söyledi:

"Bütün dünya Gazze'de yaşanan soykırımın farkındadır. Orada bir insanlık suçu işlenmektedir. Bu duruma tüm ülke olarak tepki göstermemiz gerekmektedir. Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılar çocuklarımıza uygun bir dille anlatılmalı ve Filistin ile tarihsel bir kardeşliğimizin olduğu vurgulanmalıdır. Okullarımızda 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temalı ders işlenirken, Gazze'de soykırım yapan İsrail ile ticaret vb. gibi temaslar devam etmektedir. Ülkeyi yönetenlerin İsrail sevdası hiç bitmemiştir. Öte yandan 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temalı dersin içeriğinde Çanakkale kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmemesi düşündürücüdür. Öyle ki, Diyanet İşleri Başkanı Çanakkale Savaşı'nı anarken verdiği hutbelerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirmemeye özen göstermektedir. Milli Eğitim Bakanı da bunu bilinçli olarak yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanı, Atatürk düşmanlığından derhal vazgeçmelidir. Bakan, türlü bahanelerle Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü öğretim programlarından ve ders kitaplarından çıkarma çabasına son vermelidir. Cumhuriyet sayesinde Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan Yusuf Tekin, 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' içerikli ders planında eksik bıraktığı Atatürk vurgusunu yapmalıdır. Bakanlığı bu doğrultuda, çocuklarımıza uygun bir dille barış ve kardeşlik gibi evrensel değerleri de içine alan içerikler hazırlamaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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