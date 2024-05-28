CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikalaus Meyer Landrut ile buluştu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikalaus Meyer Landrut onuruna düzenlenen akşam yemeğinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile buluştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi sona eren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikalaus Meyer Landrut onuruna düzenlenen akşam yemeğinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.
Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri eşlik etti.
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