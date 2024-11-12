CHP Grup Toplantısı... Özel: "Akın Gürlek Hepsinden Siyasiydi, Tayyip Bey\'in En Güvendiğiydi.

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel, soruşturmasında delil olmadığını vurguladı. Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilenlerin dayanaksız olduğunu vurgulayan Özel "Tutuklarken ki gerekçeler yok ama sonradan bir gizli tanık çıkmış" diyerek dosyaya gizli tanığın dahil edildiğini söyledi. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in SPK üyeliğine atanmasını, "Eğer ki 'ben Adalet Bakanlığı Adli Destek Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısıyken SPK üst yönetimine atanmam liyakata uygundur, vicdana uygundur, ahlaka uygundur' diyorsa hanımefendinin kendisinden özür dilerim, hakkını helal etsin. Bunu diyemiyorsa kendisine bir şey demem ama o Akın Gürlek'in benden çekeceği var bir kez daha söylüyorum" diye değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında "Yasa dışı Bahis Operasyonları"nda gözaltına alınanlara yapılan uygulama ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik uygulamayı karşılaştırdı. Özel, "Ahmet Özer'in evine FETÖ taktikleriyle deliller yerleştirildiğini" belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef tam 13 gün oldu Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer halen tutuklu. Son derece incitici bir şekilde, bakın dün bir şafak operasyonu yapılmadı bir sanatçımız Serdar Ortaç hakkında iddia var iddiayı bile söylemeyeceğim çünkü masumiyet karinesi var. Geceleyin evine gitmişler, kapıyı çalmışlar duymayınca beklemişler sabah olmuş uyanmamış, uykusunun tamamlanmasını beklemişler, uyanıp kendi kapıyı açınca ifade vermeye davet etmişler. Doğrusu bu, gündüz vakti gitmek ve davet etmek. Ahmet Özer'in kapısını balyozla kırdılar, eşini duvara vurdular. Yukarıya odaya çıkarken eşi tuttu 'oğlum Ahmet Bey uyuyor odada, orası yatak odası bırak ben kaldırayım buraya gelsin' dedi. 'Sen girme' dediler, canlı bomba yatıyormuşçasına özel timle girip yatağından o şartlar altında kaldırıp, itibarsızlaştırdılar. Evin kapısındaki avukatı sokmadılar arama varken. Belediyenin kapısındaki avukatı sokmadılar arama yaparken, o aramada güya buldukları tahminen FETÖ gibi kendi koydukları delillerle tutuklama yaptılar ve bir sürü yalan attılar. Kamuoyu araştırması yapılmış Ahmet Özer'in tutuklanmasına Esenyurt'ta neredeyse bütün Esenyurt karşı, AK Partili seçmen de karşı. Türkiye'de seçmenin geneli yapılan haksızlıklara karşı.

"İtiraz dilekçesi yazdı hukukçular 45 dakikada içinde ekleriyle 6 saniyede bir sayfa okuyarak geçmişler"

Ahmet Özer 10 yıldır CHP'lidir, her seçimde de adayımızdır, milletvekili adayıdır, belediye başkan aday adayıdır. 'Remzi Kartal'la görüştü' iddia var gün yok, saat yok hiçbir şey yok. Ama Remzi Kartal'la görüşen 2 tane AK Partili var bir tanesi şu anda Meclis'te Hatay milletvekili AK Parti'nin. Geçen hafta Ali Mahir Başarır bunu hatırlatınca kendini savunacak Sayın Yayman kürsüye fırlıyor 'kendimi savunacağım' diyor. Savun diyorlar 'ben o görüşmeyi yaptım ama ben milletvekili sıfatımla değil akademisyen kimliğimle yaptım' diyor. Kardeşim sen bunu savcıya anlatsana. 'Remzi Kartal'la telefonda görüştü' diyorlar kanıtı yok, ispatı yok. Velev ki görüşmüş o gün akademisyen nasıl Sayın Yayman'a helal olan Sayın Ahmet Özer'e haram oluyor. AK Parti ile CHP'li olunca bir şeyin serbest olması/yasak olması, suç olması/olmaması değişiyorsa bu ülkeye nasıl hukuk devleti diyeceğiz. 'Hesabına kaynağı belirsiz para geldi' yatan para kızının evinin kira bedeli. Bunlarla tutukladılar şimdi bu tutukluluğa tuğla gibi itiraz dilekçesi yazdı hukukçular 45 dakikada içinde ekleriyle 6 saniyede bir sayfa okuyarak geçmişler. Tutukluğun reddine gerekçe bunları sahiplenemiyor da 'gizli tanık var' diyor. Şimdi gizli tanık icat ettiler. Yani tutuklarken ki gerekçeler yok ama sonradan bir gizli tanık çıkmış. Ahmet Özer'i televizyonda görmüş 'a demiş bu terör örgütü üyesiydi ben bunu geçmişte görmüştüm' gitmiş konuşmuş. Ne terör örgütü üyesi, akademisyen. Tayyip Bey'in 10 Kasım'da yaptığı açıklamada çok üzülerek gördüm kamuda dekanlık yapmış, rektör yardımcılığı yapmış, Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği yapmış, 2013'te Meclis'e davet etmişler akademisyen olarak gelmiş çözüm anlatmış, 2024'te devletten temiz kağıdı almış aday olmuş, Esenyurt'ta 2 kişiden birinin oyunu almış seçilmiş birine 'terör örgütü üyesi' gibi yalanlar atıyorlar. Milletvekillerimiz belediyenin kapısına gitti. 'Ahmet Özer atadıysa bir görelim bakalım bu PKK'lıları görelim' dedik. 12 gün sokmadılar.

"2 kişiyi satın alacaklar Ahmet Özer aleyhine delil uyduracaklar görmüyor muyuz?"

En son dün sayın Meclis Başkanımızın devreye girmesiyle milletvekillerimizi soktular. Çıkışta soruyorlar 'kayyumu gördünüz mü?' şeytan görsün onun yüzünü ne göreceğiz onun yüzünü biz Ahmet Özer'i görmek istiyoruz orada. Ama sordum dün gidenlere 'Ahmet Özer'in atadığı PKK'lı gördüğünüz mü? Odası var mı, orada duruyor mu?' yok dediler, gösteremediler. Bize göstere göstere seçilmiş CHP'li meclis üyelerinin boş grup odasını gösterdiler. Seçilmiş, hakkında bir iddia yok tamamı orada oturuyor AK Partili'ye serbest, belediyeye giriyor/çıkıyor babasının evine girer gibi rahat rahat CHP'liye yasak. Neden? Bu yalanları deşifre etmeyelim diye. Neden? Belediyede psikolojik üstünlüğü ele alacaklar, korku yayacaklar, bu ifadeyi verirsen sana şunu yaparız diyecekler, 2 kişiyi satın alacaklar Ahmet Özer aleyhine delil uyduracaklar görmüyor muyuz? Bilmiyor muyuz? Yoksa bir belediyeye milletin seçtiği milletvekili nasıl sokulmaz 12 gün? Nasıl itibarsızlaştırırsın sen bu milletin milletvekilini? Dokunulmazlığı var adamın dokunamazsın. Nasıl sokmaz? Ama millet bunu görüyor, ey ahali AK Parti'ye oy verenler MHP'ye oy verenler bilinki o belediyeye sokulmayan belediye meclis üyeleri milletvekilleri oraya yollanan kayyum ve devletin diğer birimleri psikolojik baskıyla 12 gündür şahit üretmeye, delili üretmeye, yalan üretmeye, iftira etmeye uğraştıkları için girmiyorlar. Ama Esenyurt Belediyesinin çalışanı da Esenyurt'un seçmeni de Ahmet Özer'e namusuna çıkar gibi sahip çıkıyor."

"Çok önemli görevleri Tayyip Bey için yapmış bir adalet celladı seyyar giyotin"

Ahmet Özer'in operasyonundan hemen önce geçmişte çok önemli görevleri Tayyip Bey için yapmış bir adalet celladı seyyar giyotin, Adalet Bakan Yardımcılığı'ndan İstanbul Başsavcılığına yollandı. Önce şunu haytırlatayım Bakan Yardımcısı çıkınca 'o ne' dedi herkes. Tayyip Bey şöyle tanımlamıştı 'Bakanlarımız eskisi gibi siyasi olmadıkları için Bakanlar teknik adamlar olduğu için acemilikler oluyor. Bakan yardımcıları siyasi kişiler olacak.' Akın Gürlek hepsinden siyasiydi Tayyip Bey'in en güvendiğiydi. Gezdirip, gezdirip adalet katlettirdiğiydi, ödüllendirdi 'Gel Akın' dedi geldi, 'Geç Akın' dedi. Bakan yardımcısı oldu ilerde belki bakan yapacaktı. Belki milletvekili yapacaktı. O Akın Gürlek'i ne hikmetse gerisin geri İstanbul'a yolladı. Başsavcı yaptı ve bu operasyonu tasarlattı. Bu Akın Gürlek dünya yargı tarihin en mobilize hakimidir, en hareketli hakimi. Dünya yargı tarihinde bunun kadar hareketli bir hakim yoktur. Enis Berberoğlu içeri atılacak Akın Gürlek, Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak gelecek Akın Gürlek, Sözcü Gazetesi davası FETÖ ile Sözcü'yü ilişkilendirecek Akın Gürlek, Hrant Dink davasında karartılan delillerin peşine düşülmeyecek suçlular beraat ettirilecek Akın Gürlek, Sırrı Süreyya Önder davasında Akın Gürlek, TTB Davası Akın Gürlek, Çağdaş Hukukçular davası Akın Gürlek, Murat Aksoy, Atilla Taş davası Akın Gürlek, Grup Yorum Akın Gürlek. Bir mahkemede olsa nasıl hepsi düşsün oraya? Mümkün olduğunca Akın'a düşürüyorlar, düşürmeyen yere Akın koşup tutuyor. Hangi mahkemeye düşerse. Bir hakim başarılıysa yerinden oynamaz, terfi ile tayin olur. Bir hakim başarısızsa oradan oraya sürersin. Akın Gürlek'i Ankara-İstanbul arasında yoyo gibi oynuyorlar. İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde pinpon topu gibi. Pinpon topu atsan o kadar çok mahkemeyi dolaşmaz, durur bir yerde Akın dolaşıyor. Dolaştıkça katlediyor. Şimdi gelmiş Akın Gürlek, Ahmet Özer'i içerde tutacak operasyonu yapıyor, başkalarına hazırlanıyor. Hakimlerde ne var Anayasa'ya göre coğrafi teminat. Yani bir hakim kararını verirken güven duysun diye coğrafi teminat verilmiş. Akın Gürlek neden yararlanıyor? Coğrafi tazminat yer değiştirdikçe tazminat alacak. Böyle bir ödenek yok. 'Akın'ın tazminatı nasıl ödeceğiz' şöyle öderiz eşi mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı kendisini 7 kişiden oluşan SPK Üst Kurulu'na, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 7 kişilik yönetimine koyarız Akın'a verilecek yer değiştirme coğrafi tazminatını oradan çıkarırız. Hakkını helal etsin hakkı geçiyorsa, Elif Gülşah Gürlek. Elini vicdanına koysun, aile ile hiç uğraşmadım uğraşmam. Eğer ki 'ben Adalet Bakanlığı Adli Destek Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda başkan yardımcısıyken SPK üst yönetmine atanmam liyakata uygundur, vicdana uygundur, ahlaka uygundur' diyorsa hanımefendi kendisinden özür dilerim hakkını helal etsin. Bunu diyemiyorsa kendisine bir şey demem ama o Akın Gürlek'in benden çekeceği var bir kez daha söylüyorum."

(SÜRECEK)