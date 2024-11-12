CHP Grup Toplantısı... Özel: İzmir'de 5 Çocuğun Hayatını Kaybettiği Yangına İlişkin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kurulmasını Teklif Edeceğiz

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İzmir'de elektrikli sobadan çıkan yangında 5 çocuğun yaşamını yitirmesine ilişkin; " Türkiye'de korunmaya muhtaç çocukların bu durumundan ailenin itirazı, başka durumlar, objektif kriterler, bağımsız kurumlar, sivil toplumun dahil edilmesi eksik neyse benzer vakalar bir daha yaşanmasın diye bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Bu meseleyi de çok yakından hep birlikte takip edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İzmir Selçuk'ta hurda toplayarak geçimini sağlayan bir annenin dün kapıyı kitleyerek evden çıkmasının ardından elektrikli sobadan çıkan yangında 5 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin konuştu. Türkiye'de yaşanan güvencesizlikler ve adaletsizliğe karşı duracaklarını belirten Özel, benzer vakalar bir daha yaşanmasın diye Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini belirtti. Özel'in açıklamaları şöyle:

"Dün akşam maalesef memleketim sayılacak büyükşehir İzmir'den büyük bir facia haberi aldık. Bugün sabah erken saatlerden itibaren Selçuk'ta o büyük acıyı hafifletebilmek için orada bulunan orada bulunan siyaset arkadaşlarımızla temas halindeyiz. Belediye Başkanı'mız yurt dışındaydı, ilk vasıtayla dönüşte. Maalesef çok büyük bir acı. Öğrendikçe insanın içi yanıyor. Emekli bir felsefe öğretmeninin kızı Melisa, 22 yaşında bir erken evlilik yapıyor kendi tercihiyle. Hurda toplayarak yaşamını sürdüren bir erkekle evleniyor. O günden sonra 5 yaşında olan Nefes, 4 yaşında olan Beril, 3 Yaşında Aslan, 2 yaşında Masal, 1 yaşında Aras Bulut. Her sene bir evladı oluyor. Eşi hapse giriyor, çeşitli suç kayıtları var. Bu sefer kendisi başlıyor hurda toplamaya. Evde yanan bir soba, en büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuk ve büyük bir felaketle karşı karşıya kalınıyor.

"Grubumuz bir araştırma önergesi yazacak"

Sosyal Hizmetler defalarca gelmiş gitmiş. Böyle durumlarda eleştirmek kolay ama Selçuk Sosyal Hizmetler yetkilileri 17 kez çocukları almak için kapıya gidiyorlar, vermiyor. Maalesef hiçbirimizin masum olmadığımız bu düzen içinde 5 çocuğu olan ve hurda toplamak zorunda kalan 27 yaşında bir kadın, acılardan en büyüğünü hem kendi yaşadı hem de hepimize yaşattı. Bu konu Türkiye'de yoksulluk, güvencesizlik, felaketlere karşı ya da aile içinde yaşananlara karşı; kadınların dirençsizliği, sosyal devletin kanunlarla korunması gereken o çocuklar noktasında düştüğü birtakım aczler. Buna kimse gözü kulağı kapalı kalamaz. Grubumuz bir araştırma önergesi yazacak. Türkiye'de korunmaya muhtaç çocukların bu durumundan ailenin itirazı, başka durumlar, objektif kriterler, bağımsız kurumlar, sivil toplumun dahil edilmesi eksik neyse benzer vakalar bir daha yaşanmasın diye bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Bu meseleyi de çok yakından hep birlikte takip edeceğiz.

"Bu milletin Atatürk'e sadakatini her 10 Kasım'da görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz"

Bu yas 10 Kasım'daki ulusal yasımızın üstüne geldi. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde özlemle, minnetle andık. 81 ilde anma programları yapıldı. Saat dokuzu beş geçe Türkiye'de yine hayat durdu. Çatıdaki işçi, köprüdeki sürücü, madende yerin 450 metre altındakiler, şehirler arası yolda kamyon şoförü durdu. Bütün Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde bir dakika durdu, ona minnetlerini ve şükranlarını iletti. 9 Kasım'dan itibaren yüzbinler Anıtkabir'e aktılar. 10 Kasım'da resmi rakam 1 milyon 100 bin vatandaşımız Anıtkabir'i ziyaret etti. 'Bugün burada benim iki büyük eserim var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet, diğeri de CHP'dir' diyen önderimizin, partimizin birinci genel başkanının, kurucumuzun huzurunda CHP'nin tüm üyeleri adına kendisine minnetlerimizi sunuyorum. Birileri işine gelince Atatürkçü olanlar, Atatürk'e zerre muhabbet besleyen 'Ne ölüme ne dirime' diyen meczupların hastanesine de cenazesine de koşanlar ama 15 Temmuz akşamı 'Atatürk posteri bulun. İl Başkanlıklarımıza asın' diyenler, sıkıştığında, kafası bozulduğunda dönüp 'iki ayyaş' deyip, sıkıştığında 'Keşke 10 yıl daha yaşasaydı' diyenlerin samimiyetini, bu milletimiz vicdan terazisinde tartıyor. Bu milletin Atatürk'e sadakatini her 10 Kasım'da görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çocukların okula aç gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Her üç çocuktan bir tanesi kahvaltı etmeden okula gidiyor"

"Okullarda öğlen yemeği verilmesi hakkında kanun teklifimizi Meclis'e sunduk. Çocuklara okulda bir öğün ücretsiz yemek CHP'nin vaadiydi. Önce 'Biz yapacağız' deyip, seçimden sonra okul öncesine indirip geçen sene eylülde onu da kaldırdılar. İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırmaya göre, her üç çocuktan bir tanesi kahvaltı etmeden okula gidiyor. Bu yüzden okula aç giden, okul yemeği olmadığı için aç kalan, cebinde parası olmadığı için çeşmeden su içmek zorunda kalan öğrencilerin sağlıkları tehdit altında. Bunun için CHP'li belediyelerimiz Beyoğlu Belediyemizden başlayarak okullarda su sebili uygulaması yapıyorlar. Günlük su parası 45 lira. Parası olan gidip oradan su içecek, parası olmayan yutkunacak dayanamayacak tuvaletten sağlıksız su içecek. Okullara su sebili uygulaması yapıyoruz."