CHP Hatay Heyeti Süreci Değerlendirdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, itiraz süreçlerinin devam ettiği Hatay'da AKP'nin, ilçe ve büyükşehir belediyesinde mazbataların verilmesi için başvurular yaptığını belirterek, "Bu mazbataların verilmesi, henüz itiraz süreci sonuçlanmadan hem de her geçen gün fark azalırken ve yeniden oy sayımına dair henüz YSK bir karar vermemişken sürece etki etmeye ve bir oldu bittiye getirme amaçlıdır. Bizim buradan YSK'ya çağrımızdır: Herhangi bir siyasi müdahaleye karşı sizin göreviniz hukuka uymaktır, objektif olmaktır ve bu çifte standarda son vermektir. Bizler şimdiye kadar tespit ettiğimiz üzere silinen oyların CHP'ye ait olduğu ortaya çıktığı için bu geçersiz oyların yeniden sayılmasını ve hakkımız olanın Hatay halkına iade edilmesini bekliyoruz. YSK sürecini takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni AKP'nin adayı Mehmet Öntürk önde bitirdi. Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise ikinci oldu. CHP, Hatay'a genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve hukukçulardan oluşan bir heyet göndererek oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. CHP'nin Hatay heyetinde bulunan Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gül Çiftci ve Murat Bakan bugün CHP Genel Merkezi'nde Hatay'daki süreçle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Heyete CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de eşlik etti.

GÜL ÇİFTCİ: "SAMANDAĞ'DA OY SAYIM TALEBİMİZ İL SEÇİM KURULU TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR"

Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, seçimin ardından itiraz süreçlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Hepimizin gözü Hatay'da. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sisteminde Hatay Büyükşehir Belediyesi oylarında partimizin oyları ve AKP arasındaki oy durumu sadece 2 bin 569'dur. Dikkat çekmek istediğimiz nokta şudur: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde geçersiz oyların toplamıysa 38 bin 888'dir. Hatay'ın tüm ilçelerinde ilçe seçim kurullarında yapmış olduğumuz itirazlarımız Samandağ ilçesi haricinde reddedilmiştir. Samandağ ilçesindeyse ilçe seçim kurulu yeniden sayıma ilişkin talebimizi kabul etmiş, il seçim kurulu tarafından bu talebimiz reddedilmiştir. YSK'ya yapmış olduğumuz itiraz neticesindeyse YSK'nın bugünkü toplantısında gündeme alınmıştır. Sonucu sizlerle birlikte biz de takip edeceğiz.

"HATAY'DA YAPILAN HUKUKİ ZORBALIKTIR"

Kütahya'da, Gaziosmanpaşa'da iktidar partisinin itirazları aynı gerekçelerle kabul edilirken Hatay'da bizim aynı gerekçeyle yapmış olduğumuz başvuru ise hukuksuz bir şekilde reddedilmektedir ve bu hukuki bir zorbalıktır. Yaklaşık 39 bin oyun geçersiz olduğu Hatay'da, seçim kurulu eliyle büyük bir hukuksuzluk yapılmaktadır. Ben buradan tüm seçmenlerimize seslenmek istiyorum: Nasıl ki 31 Mart gecesinde CHP olarak bütün Türkiye'de sandıklara sahip çıktık ve hepimizin oyları, seçmenlerimizin oylarını koruduysak, bugün Hatay halkının iradesini korumaya devam ediyoruz. Sandık iradesine ipotek koymaya kalkanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Buradan seçim kurullarını ve YSK'yı adil ve hukuka uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz. Hatay sürecinin başından itibaren Sayın Genel Başkanımızın görevlendirdiği Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Murat Bakan ve Sayın Gökçe Gökçen, Hatay örgütümüzle birlikte süreci yerinde takip etti. Anbean istişarelerde bulunarak hukuki reaksiyonlarımızı orada yerinde gerçekleştirdik. Ancak artık süreç YSK'ya taşınmış durumdadır.

MURAT BAKAN: "HATAY'DA SİYASİ MÜDAHALE VAR"

Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da depremlerde 23-24 bin insanın hayatını kaybettiği Hatay'da oy kullanan yurttaşların oyunun ayrı kendileri için ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Genel Başkan Özgür Özel'in görevlendirmesiyle iki genel başkan yardımcısı ve 10 milletvekili ile Hatay'a gittiklerini ifade eden Bakan, "İşin iki boyutu var. Bir siyasal boyutu ve bir hukuki boyutu var. Aslında seçimde ayrıca bir siyasal boyut olmaması gerekir. Yani, seçim yasaklarından sonra bu işle ilgili siyasal değerlendirme yapmamak gerekir. Ancak Hatay'da durum böyle değil, bir siyasi müdahale var. Seçim günü Reyhanlı'da yaşananlar, Reyhanlı'da sandıklar açıldıktan sonra sınırın öteki tarafından kalaşnikoflarla kutlama ateşi yapılması Suriye Milli Ordusu taraftarları taraftarları tarafından, 500 bin Suriyeli'nin yaşadığı, çok hassas olan dengeleri itibarıyla etnik çatışmaların, inanç çatışmalarının olma ihtimali hemen Suriye'de iç savaş varken yapıldığı bir kentte çok rahatsızlık verici ve düşündürücüdür" dedi.

"HUKUKİ SÜRECİ DÖRT BAŞI MAMUR YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan şunları söyledi:

"Hatay'da seçimin hemen ertesinde Hassa'da, AKP belediye başkanı adayı olan zatın yaptığı, Samandağ'da 'Afedersiniz Aleviler' diyerek Alevileri ötekileştiren, hesap soracağını söyleyen, Hatay'ın yüzlerce yıllık, binlerce yıllık kültüründe barışın, kardeşliğin, hoşgörünün kenti olmasına rağmen orada bir kutuplaşma, ayrışma, bölünme yaratacak sözlere dikkat çekmek lazım. Cumhurbaşkanı'nın gidip Hatay'da seçmeni cezalandırdığına ve bundan sonra da cezalandırabileceğine ilişkin tehdit ettiğine ilişkin sözleri, Bakanların gidip Hatay'da çalışma yapması, İçişleri Bakanı'nın, diğer bakanların gidip Hatay'da çalışma yapması ve balık baştan kokar, buna bağlı olarak oradaki mülki idarenin de sanki devletin valisi, devletin kaymakamlığı değilmiş gibi inanılmaz bir şekilde siyasal süreçlere, yani seçim sürecine siyasal müdahalede bulunmaları bizim yaşadığımız şeyler. Tüm ilçelerde itirazlarımızı yaptık geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili. Mesela buradaki siyasal müdahaleye örnek göstermek gerekirse, Antakya bir nolu seçim kurulunda oyların sayılması, yani geçersiz oyların ve gerekçesi belirtilmeyen geçersiz soruların sayılmasıyla ilgili itirazımız üç defa oylamada sayılsın denmesine rağmen, ara verilerek, siyasal iktidar tarafından telefonlarla baskı yapılarak dördüncü defa oylamayla reddedilmiştir. Yani burada işin bir hukuki süreci var. O hukuki süreci de zaten dört başı mamur yürütüyoruz, Hatay il örgütümüzle beraber İl Başkanımız da bugün burada.

"MÜCADELEMİZ RANT İÇİN HATAY'A ÇÖKMELERİNE İZİN VERMEMEKTİR"

Buradan şunu ilan ediyoruz: Hatay'da siyasal baskılarla seçim kurulları üzerinden alınacak bir mazbata ne hukukidir ne de meşrudur. Geçersiz oylar yeniden sayılmazsa ve mazbata AKP adayına verilirse Hatay'da hukuki meşruiyeti tartışmalı bir kişi belediye başkanı olacaktır. Hatay'ı yıktılar, şimdi mücadelemiz rant için Hatay'a çökmelerine izin vermemektir."

GÖKÇE GÖKÇEN: "YIKILAN BİNALAR ARASINDA GÖZYAŞLARINI SİLMEYE ÇALIŞAN HATAY HALKININ NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜN ORTAYA ÇIKMASIDIR MÜCADELEMİZ"

Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de Hatay'da süreci yakından takip ettiklerini belirterek, Günlerce Hatay'daydık ve anlık olarak bu dilekçelerimizin, delillerimizin düzenlenmesinin, kanıtlarımızın ortaya konmasının yakın bir takibini yaptık. Artık süreç, kısmen il seçim kurulunda devam etmiş olsa da büyük ölçüde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelmiş durumda. Dolayısıyla YSK'da verilecek olan karar, Hatay halkının iradesinin yansıması için; hala bir acı yaşıyor olan, daha geçtiğimiz yıl sevdiklerini kaybetmiş olan, şehrini hala ayakta tutmaya çalışan ve yıkılan binalar arasında gözyaşlarını silmeye çalışan Hatay halkının ne düşündüğünün ortaya çıkmasıdır bizim mücadelemiz" dedi.

"İKİ ADAY ARASINDA 3 BİN 890 OLAN OY FARKI SAYISI BUGÜN İTİBARIYLA 2 BİN 569'A KADAR GERİLEMİŞ DURUMDA"

Hatay'a ilk gittiklerinde AKP adayı ile Lütfü Savaş arasındaki oy farkının 3 bin 890 olduğunu ifade eden Gökçen, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla 2 bin 569'a kadar gerilemiş durumda. ve bu sadece ilk itirazlar, maddi hataların düzeltilmesi başvuruları sonucunda gerçekleşti. Söylemiştik, 'Tek bir oyu bile peşine düşeceğiz' diye. İlk günden bugüne, 1455 beş oyumuzun vaktinde, hukuka uygun bir şekilde yazılmamış olduğunu tespit etmiş olduk. ve süreç devam ediyor. Hatay Büyükşehir için toplam geçersiz oy sayımız, yaklaşık 38 bin 900. 298 Sayılı Seçim Kanunu'na göre, bir geçersiz oy varsa o geçersiz oyun neden geçersiz sayıldığının gerekçesinin tutanağa işlenmiş olması gerekiyor. Fakat gördük ki Hatay'da birçok geçersiz oyun gerekçesi bu şekilde yazılmamış. ve geçersiz oyların sayısı iki aday arasındaki oy farkının 15 katını geçer duruma geldi artık. Dolayısıyla bizim itirazlarımızın sonucu, artık seçim sonuçlarına kolaylıkla etki edebilecek bir noktaya gelmiş durumda. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yeniden oy sayımı gerçekleşti ve sonuç değişmedi. Yine CHP lehine oldu. Ama orada seçim kurulunun kararı, iki aday arasındaki farkın geçersiz oyların neredeyse onda biri olduğuna yönelik bir gerekçeyle yazılmıştı. Hatay'da daha da büyük bir farktan söz ediyoruz. 15 kattan fazla bir farktan bahsediyoruz. İstanbul Gaziosmanpaşa'da, YSK oy sayımına müdahale etmedi. Dolayısıyla oy sayımı devam etti ve tamamlandı. Yine CHP lehine bir sonuç ortaya çıktı. Ama ilk başta AKP'nin düşünmüş olduğu, CHP'nin aleyhine bir sonuç yaratma amaçlı başvuruyordu. ve YSK, buna herhangi bir müdahalede bulunmadı."

"YENİDEN SAYIM KARARI MUHALEFET LEHİNEYSE YAPILMIYOR"

Samandağ'da yaptıkları itirazın ardından yeniden oy sayım kararı verildiği hatırlatan Gökçen, ancak "Ancak iki gün boyunca bekledik ve tüm itirazlarımıza, tüm taleplerimize rağmen bu verilmiş olan karar uygulanmadı ve oy sayımına bir türlü geçilmedi. Ardından Hatay İl Seçim Kurulu bir karar verdi ve Samandağ'daki yeniden oy sayım kararını ortadan kaldırdı. Kırklareli Kaynarca'da, Kırklareli Üsküp'te, Ordu Ulubeyli'de Gaziosmanpaşa'daki gibi bir durum vardı ve oylar sayıldı. Kırklareli Merkez'e geldiğinde, Hatay Büyükşehir'e geldiğinde oyların aynı gerekçeyle -ve üstelik bizim itirazlarımızın hepsi somut delillere dayalı- bu sefer sadece CHP başvurduğu için, sadece muhalefet başvurduğu için bu oyların sayım kararı bir türlü çıkmıyor. Yeniden sayım kararı muhalefet lehineyse yapılmıyor. Yeniden sayım kararı AKP'nin lehine olacaksa o zaman yeniden sayım kararı çıkıyor" diye konuştu.

"6 BİNDEN FAZLA GEÇERSİZ OY OLAN ANTAKYA'DA OY SAYIMINDAN ÇEKİNİLİYOR"

Antakya Birinci İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz oyların sayımına ilişkin üç kez oylama yapıldığını ve hepsinin CHP lehine olduğunu kaydeden Gökçen, "Verilen aradan sonra, dördüncü oylamada bazı üyeler fikir değiştiriyor ve ondan sonra yeniden sayımın reddedilmesi yönünde bir karar çıkıyor. Bu da 6 binden fazla geçersiz oy olan Antakya'da, yeniden oy sayımından ne kadar çekinildiğini gösteriyor bize göre. ve aynı zamanda bir siyasi baskı, tehdit, yönlendirme gibi unsurların sürece etkili olduğunun bir kanıtıdır" diye konuştu.

"MAZBATA VERİLMESİ, FARK HER GEÇEN GÜN AZALIRKEN İŞİ OLDU BİTTİYE GETİRME AMAÇLIDIR"

Gökçen, itirazların devam ettiği Hatay'da AKP'nin ilçe belediyeleri ile büyükşehirde mazbataların verilmesi yönünde başvurular yaptığını da belirterek buna tepki gösterdi. Gökçen, "Bu mazbataların verilmesi, henüz itiraz süreci sonuçlanmadan hem de her geçen gün fark azalırken ve yeniden oy sayımına dair henüz YSK bir karar vermemişken sürece etki etmeye ve bir oldu bittiye getirme amaçlıdır. Dolayısıyla buradan YSK'yı uyarıyoruz: 2019'da hatırlayalım, AKP kaybettiğinde CHP kazandığında 17 gün oylar sayıldı. 17 günün sonunda yine CHP lehine olan sonuç değişmedi. ve ondan sonra neler olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Fakat CHP lehine ortaya çıkacak bir sonuçta, oyların sayımından çekinenler başka yerlerde kendi lehlerine sonuç olacağını düşündükleri için oyları saydırıyorlar.

"YSK'YA ÇAĞRIMIZDIR: SİZİN GÖREVİNİZ HUKUKA UYMAK, OBJEKTİD OLMAK VE ÇİFTE STANDARDA SON VERMEKTİR"

Bizim buradan YSK'ya çağrımızdır: Herhangi bir siyasi müdahaleye karşı sizin göreviniz hukuka uymaktır, objektif olmaktır ve bu çifte standarda son vermektir. O yüzden bizler sadece CHP olarak veya sadece bize oy veren seçmenin iradesi ortaya çıksın diye değil; daha geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşamış olan Hatay halkının iradesinin ortaya çıkması için, sandığa oy nasıl girdiyse o şekilde sandıktan çıkması için, hele ki şimdiye kadar tespit ettiğimiz üzere silinen oyların CHP'ye ait olduğu ortaya çıktığı için bu geçersiz oyların yeniden sayılmasını ve hakkımız olanın Hatay halkına iade edilmesini bekliyoruz. YSK sürecini takip etmeye devam edeceğiz."