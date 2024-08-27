CHP Heyeti, "Eğitim Buluşmaları" Kapsamında Bolu'da... Özçağdaş'tan Bakan Tekin'e Çağrı: "Öğrenci Başına Okullara Bin Lira Ödenek Verilsin"

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Haber: OGÜN AKKAYA Kamera: GURBETELLİ YALÇIN

(BOLU) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Bu dönemde okullara ödenek gönderme durdurulmuş gibi görünüyor. Bizim teklifimiz, Milli Eğitim Bakanlığı 15 milyon 887 bin öğrencimiz için kişi başı bin lira okul ödeneği gönderirse toplam 15 milyar 88 milyon lira yapıyor. Bu para gönderildiği takdirde de bütçenin yüzde 1,45'i kullanılmış oluyor. Dolayısıyla okullar eksikliklerini giderebilirler. Belediyelerimizle elimziden geldiğince bu eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Ama okulların farklı ihtiyaçları var. Bu okul ödeneğinin verilemesi meselesini buradan Milli Eğitim Bakanı'na çağrı yaparak, uygulamaya alması konusunda görüşlerine sunuyorum" dedi.

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki heyet, bu kez de Bolu'yu ziyaret etti. Bolu'daki eğitimcilerle bir araya gelen CHP heyeti, Bolu'da eğitim alanında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dinledi. Bolu Belediyesi ve CHP Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özçağdaş, daha sonrasında basın açıklaması yaptı.

Eğitim Buluşmaları'nın hangi illerde gerçekleştiği ve hangi konuları gündeme aldığına dair Bolu'daki eğitimcileri bilgilendiren Özçağdaş, "CHP içerisinde bir değişim sürecindeyiz. Deprem bölgesinde çalışmaya başladık. Asıl olarak öğrenmeye geldik. Her şey Ankara'dan ya da uzmanların gördüğü gibi değil. Sahayı çok önemsiyoruz. 170 öğretim üyesiyle birlikte çalışıyoruz" dedi.

"Eğitimcilere CHP'nin komisyonlarında yer alma çağrısında bulunuyoruz"

CHP'nin eğitim komisyonlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmadığı alanlarda da çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Özçağdaş, "Eğitimcilere komisyonlarda yer alma çağrısında bulunuyoruz. Komisyonlarımız sonbahar itibariyle illerde çalışmaya başlayacak. Birbirinden öğrenen bir mekanizma kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin de değerlendirmeler de bulunan Özçağdaş, şunları söyledi:

" Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı komisyondan başlayarak çalışmayı yürüttük. AKP 22. maddede durmak zorunda kaldı. Umarım bu kanun değişir. Herkesi kapsayan bir kanun yapılmalı. Milli Eğitim Bakanı sürekli ölü taklidi yapıyor. Hukuk zemininde yaptığımız çalışmalar var. Yeni müfredata karşı Danıştay'da dava açtık. Danıştay istediğimiz gibi bir karar alırsa Türkiye için kazanım olacak. CHP'nin eğitim politikalarını net ve anlaşılır bir şekilde yediden yetmişe herkesin anlayacağı bir şekilde paylaşacağız. Gerek milli eğitim gerekse yükseköğretim alanında çalışmaya devam edeceğiz."

"Bin öğrenciye burs vereceğiz"

Eğitim Buluşmasına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise belediye bünyesinde vakıf kuracaklarını ve hem Bolu'da hem de şehir dışında okuyan öğrencilere burs vereceklerini söyledi. Özcan, "Bin civarında öğrenciye burs vermek için vakıf kuracağız. Dörtte üçünü Bolu dışında okuyanlara dörtte birini ise Bolu içinde okuyan çocuklara vereceğiz. Bu sayıyı daha da artıracağız. Kriterleri belirleyeceğiz. Bütçeyi adil şekilde dağıtacağız" dedi.

"Eğitimde bugünü kaybetmemiz, gelecek on yılları da etkileyen bir konu"

Özçağdaş ve CHP heyeti, eğitimcilerin sorunlarını dinledikleri görüşme sonrasında Bolu Belediyesi ve CHP Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özçağdaş, burada CHP Bolu Milletvekili Türkeş Ateş ve il yönetiminin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

"Eğitim Buluşmalarına" ilişkin konuşan Özçağdaş, "12 ilde yaptığımız gibi Bolu'da yurttaşlarımızla, öğretmenlerimizle, akademisyenlerimizle, çocuklarımız ve velilerimizle bir araya geliyor olacağız" dedi. Eğitimin Türkiye'nin gelecek yıllarının en temel sorunlarından birisi olduğunu söyleyen Özçağdaş, "Hep söylüyoruz ekonomik sorunlar doğru iktisadi politikalar uygulanırsa çözülür. Diğer alandaki sorunları çözülür ama eğitimde bugünü kaybetmemiz, gelecek on yılları da etkileyen bir konu" diye konuştu.

"Aileler yeni bir eğitim öğretim yılı başladığında çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar"

"Eğitimi Türkiye'nin tüm illerinde konuşmaya devam edeceğiz" diyen Özçağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim aynı zamanda ailelerimizin en güncel ve en yakıcı sorunlarından bir tanesi. Her gün basın toplantılarıyla eğitimin sorunlarını dile getirmeye çalışıyorum. Bolu'da eğitim açısından güçlü bir ilimiz. Bolu'nun eğitim açısından gelişiminden mutluyuz ancak burada da düzenlenmesi gereken konular var. İl başkanımız, belediye başkanımız ve milletvekilimiz ile bu konuları ele aldık. Eylül ayı okulların açılma ayıdır. Tatlı bir heyecan çocuklarımızı sarar. Aileleri eylül ayında ciddi bir kaygı sarar. Eğitim aynı zamanda masraflı bir konu. Türkiye, maalesef dünyada ebeveynlerin eğitime en çok para harcadığı ülkelerden bir tanesi. Çünkü kamusal eğitim AK Parti döneminde erozyona uğradığı için OECD ülkeleri içerisinde geride bıraktığımız iki ülke hariç, Türkiye hane halkı harcamalarının en yüksek olduğu ülke. Türkiye'de aileler yeni bir eğitim öğretim yılı başladığında çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar."

"Okul öncesi düzeyinde okula başlama maliyeti, 2023 yılına göre yüzde 98.9 artmış bulunuyor"

Özçağdaş, yaptığı basın açıklamasında, Birleşik Kamu-İş'in eğitim maliyet raporunu da paylaştı. Özçağdaş, şöyle konuştu:

"2024 yılında okula başlama maliyetleri, 2019-2024 arasında incelenmiş. Bu karşılaştırma 137 kalem üzerinden yapılmış. Bu rakamları maalesef iktidar mensupları görmüyorlar. Çünkü onlar bir saray iktidarı olarak kendi yaşamlarını, kendi gördükleri üzerinden kurguluyorlar. Veliler bunları çok iyi biliyor. Okul öncesi düzeyinde okula başlama maliyeti, 2023 yılına göre yüzde 98.9 artmış bulunuyor. İlkokul düzeyinde başlama maliyeti yüzde 84.25, ortaokul düzeyinde ise yüzde 91.91 artmış durumda. Lisede ise yüzde 80,46 oranında maliyetler artmış durumda. Asgari ücrete zam yapılmadığı bir ülkede, emeklilerin 12 bin 500 lirayla yaşamaya mahkum edildikleri bir ülkede ortalama artış yüzde 85.85 olmuş. Sayın Bakan okullarımızı Finlandiya ile karşılaştırdığında 'Sayın Bakan siz önce okullara ihtiyaç olan temizlik görevlilerini atamayı başarın. Okullara güvenlik görevlisi atamayı başarın. Ondan sonra da Türkiye'yi başka konularda da karşılaştırırsınız' demiştim. Okullarımızda en temel hizmetleri sağlamak bile okul aile birliklerinden gelen yardımlar olmasa karşılanabilir durumda değil. Türkiye'de her okula bir güvenlik görevlisine ihtiyacımız var. Kapaca 100 binin üzerinde temizlik görevlisine ihtiyacımız var."

"Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci başına bin lira ödenek göndermeli"

Yeni eğitim öğretim yılı için öğretmen atamalarının yapılmadığını hatırlatan Özçağdaş, "AK Parti, bizzat genç öğretmenlerimize seçim öncesinde söz vermesine rağmen tam tersi bir uygulamayla mülakatı getirmiş, CHP ve bazı sendikaların Danıştay'a açtığı dava nedeniyle bu mülakat meselesi de netleşmemiştir." dedi. Okullara gönderilecek eğitim ödeneğiyle, okulların ihtiyaç duyduğu eksiklikleri giderebileceğini söyleyen Özçağdaş, şunları söyledi:

"Bu dönemde okullara ödenek gönderme durdurulmuş gibi görünüyor. Bizim teklifimiz, Milli Eğitim Bakanlığı 15 milyon 887 bin öğrencimiz için kişi başı bin lira okul ödeneği gönderirse toplam 15 milyar 88 milyon lira yapıyor. Bu para gönderildiği takdirde de bütçenin yüzde 1,45'i kullanılmış oluyor. Dolayısıyla okullar eksikliklerini giderebilirler. Belediyelerimizle elimizden geldiğince bu eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Ama okulların farklı ihtiyaçları var. Bu okul ödeneğinin verilmesi meselesini buradan Milli Eğitim Bakanı'na çağrı yaparak, uygulamaya alması konusunda görüşlerine sunuyorum."

"Üç kişilik odalara altı kişi aldığınızda yurt sorununu çözmüş olmuyorsunuz"

Açıklamasında üniversite öğrencilerinin yurt talebine de değinen Özçağdaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu iktidarın maalesef en başarısız olduğu alanlardan bir tanesi üniversite sayısını ve öğrenci sayısını artırırken, aynı oranda barınma yaratamamış olmasıdır. Yurt sorunu, Türkiye'nin önemli sorunundan birisidir. Üç kişilik odalara altı kişi aldığınızda yurt sorununu çözmüş olmuyorsunuz. Hiçbir şekilde uygun yaşam koşulları olmayan yerlere tıkıştırdığınızda yurt sorununu çözmüş olmuyorsunuz. Bu iktidarın bazı cemaat ve tarikatların yurtlarına da göz yumduğunu hepimiz biliyoruz. Burada taciz ve tecavüze öğremiş çocukları hepimiz biliyoruz.

"Devletin bir öğün sıcak yemek verebilmesini çok önemsiyoruz"

Bolu'nun çevre ilçelerinde olan ikili öğretimde olan okullarının, ikili öğretimden kurtarılmasını çok önemsiyoruz. Birazdan Sayın Valimizle de görüşeceğim. Çocuklarımızın okullarda tuvalet çeşmelerinden değil, sağlıklı bir şekilde bir bardak su içebilir halde olması gerekir. Devletin bu yoksul ailelerin çocuklarına bir öğün yemek verebilmesini çok önemsiyoruz. Bolu'da bazı mahallelerin merkez alanın içerisinde olması nedeniyle taşımalı eğitimin kaldırılması ve bu nedenle yoksul ailelerin çocuklarının ücretsiz yemek imkanından da olmasını da Bolu'ya dair bir sorun olarak valimizle görüşeceğiz."

Özçağdaş ve CHP heyetinin Bolu temasları, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın ziyaret edilmesinin ardından düzenlenecek olan halk buluşmasıyla tamamlanacak.