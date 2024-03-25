CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda Para Sayma Görüntülerine İlişkin İfadeler Ortaya Çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheliler Melih Morsünbül, Serkan Çebi ve Servet Yıldırım'ın savcılıkta verdiği ifadelere ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren şüpheli Melih Morsünbül, görüntülerin çekildiği Aralık 2019'da Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını, şu an ise aynı belediyede Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı memur olarak çalıştığını söyledi.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 9 Aralık 2019'da kendisini arayarak bulunduğu yere çağırdığını, yanına gittiğinde içi para dolu küçük bir çanta verdiğini anlatan Morsünbül, "Çantada kendisinin ve arkadaşlarının (Kim olduklarını söylemedi.) CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde başlatılan bağış kampanyası kapsamında yaptıkları bağış paralarının olduğunu söyledi. Bir ofisin adresini vererek çantayı oraya götürmemi istedi. Çantayı açıp ne kadar para olduğunu saymadım. Sadece bana verdiği talimat üzerine çantayı alarak verilen adrese götürdüm." diye konuştu.
Morsünbül, gittiğinde Özgür Nas, Can Poyraz ve Fatih Keleş'in ofiste olduğunu, tam hatırlayamamakla birlikte parayı Nas'a teslim ettiğini belirterek, kendisine paranın il binasını satın alma işleminde kullanılacağının söylendiğini kaydetti.
Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira olarak duyduğunu ve parayı teslim ettiğine ilişkin belge, senet veya makbuz almadığını ifade eden Morsünbül, belediye başkanının da kendisinden böyle bir talepte bulunmadığını söyledi.
Morsünbül, Ali Kılıç'ın amiri olması nedeniyle paraların kaynağını sormadığını ve buna ilişkin bilgi sahibi olmadığını savunarak, Kılıç'ın kendisinden daha önce böyle bir talepte bulunmadığını kaydetti.
"Gittiğimde masa üzerinde paralar duruyor ve sayılıyordu"
Şüphelilerden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ise savcılık ifadesinde, belediyede herhangi bir görevi bulunmadığını, eski bir dostu olan Turgay Özcan'ın görüntülerin çekildiği tarihlerde Küçükçekmece CHP İlçe Başkanı olduğunu, Özcan'ın o gün kendisini arayıp arkadaşlarıyla aralarında topladıkları bir miktar bağış parasını bir adrese götürmesini istediğini anlattı.
Kendisine yaklaşık 80-85 bin lira verildiğini söyleyen Çebi, ifadesine şöyle devam etti:
"Parayı götüreceğim adresi bir kağıda yazarak verdi, kime teslim edeceğimi söylemedi. Arkadaşımın ricasını kırmayarak aracımla belirtilen adrese gittim. İçeri girdiğimde Turgay Özcan'ın ismini verip, bir miktar para gönderdiğini söyledim. Odadaki kişilerden birine poşet içerisindeki parayı teslim ettim. İsmen hiçbirini tanımıyorum. Gittiğimde masa üzerinde paralar duruyor ve sayılıyordu. Benim verdiğim parayı da saydılar. Babam Kemal Çebi'nin bu paraları ofise götürdüğümden haberi yoktur. Görüntülerin yayılmasından sonra babamın olaydan haberi olmuştur. Bildiğim kadarıyla babamın bina satın alma sürecinde herhangi bir yardım veya bağışı olmamıştır."
Servet Yıldırım'ın ifadesi
Şüphelilerden Servet Yıldırım, Karsal Örme şirketinin sahibi Hüseyin Köksal'ın 12 yıldır özel şoförlüğünü yaptığını, araç üzerinde herhangi bir koruma kararı olup olmadığını bilmediğini ve çakar bulunmadığını söyledi.
Dosyada "tanık" sıfatıyla ifade veren Hasan Hüseyin Şenyurt'u ortak arkadaşları aracılığıyla 3-4 aydır tanıdığını ancak samimiyeti bulunmadığını belirten Yıldırım, "Zaten benim soy ismim Yıldırım olmasına rağmen kendisi Aydın olduğunu belirtmiştir. Bu bile beni tanımadığını göstermektedir. Bildiğim kadarıyla kendisinin herhangi bir işi bulunmamaktadır. Tanık Şenyurt'un ifadesinde belirttiği hususlar tamamen yalandır." dedi.
Yıldırım, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ı tanımadığını, bu kişilerin çalıştığı iş yerine gelip gelmediğini hatırlamadığını, dönemin İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Serdal Taşkın'ı tanımadığını ve ondan para alarak Keleş ve Yılmaz'a vermediğini savundu.
Servet Yıldırım, Şenyurt'un ifadesinde kendisinin konuşmalarının yer aldığı kaydı dosyaya sunacağını söylemesine ilişkin de "Böyle bir ses kaydı varsa rızam dışında alınmıştır ve bu bir suçtur. Kendisi hakkında bilahare suç duyurusunda bulunacağım. Varsa bu kayıtların tarafıma dinletilmesini istiyorum." dedi.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.
Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul İl Binası'nı satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde beyanı üzerine Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli olarak ifadesine başvuruldu.
Braka'nın savcılıkta "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli olarak ifade vermişti.
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