Kaya: AKP Kadınları Eşitsizliğe Sürükledi

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(İZMİR) – CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Çiğli Belediyesi'nin Yerel Eşitlik Eylem Planı Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı ve kadın politikalarını eleştirdi. Ekonomik krizin ve yoksulluğun toplumsal kutuplaşmayı artırdığını belirten Kaya, " Türkiye'de yarattıkları siyasi iklim, ekonomik çıkmaz ve toplumun geniş kesimlerine yaşattıkları yoksulluk, yokluk, açlık ve sefalet buhrana dönüştü. Aileler, kadınlar katlediliyor. AKP iktidarının ekonomi politikaları yüzünden yoksulluk en çok kadının sırtına yükleniyor" dedi.

Çiğli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın katılımıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı Lansmanı'nı gerçekleştirdi.

Programa; Kaya ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın yanı sıra CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaya, programda yaptığı konuşmada AK Parti iktidarında kadınların birey olarak değersizleştirilip ötekileştirildiğini belirtirken, iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle içinde bulunulan ekonomik krizin yükünün ise kadınların sırtına yüklendiğini söyledi.

Kaya: "AKP iktidarı bizi eşitsizliğe getirdi"

AK Parti iktidarında eşitsizlik ve toplum kesimleri arasındaki uçurumun günden güne açıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"CHP'de insan hakları mücadelesinde olduğu kadar kadın hakları mücadelesini de eşitlikçi erkek siyasetçi yoldaşlarımızla yapıyoruz. Onlar, kadın arkadaşlarıyla birlikte mücadele ediyorlar. Kadın haklarının mücadelesini biz hemcinslerimizle birlikte veriyoruz ama erkeklerin de bu mücadeleye destek vermesi çok kıymetli. CHP'li belediyelerimizin çoğu Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hayata geçiriyor. Neden bunu yapmak zorunda hissediyorlar? Çünkü AKP iktidarı o kadar perişan o kadar yoksul o kadar yoksun ve toplum kesimleri arasında o kadar büyük uçurumlara neden oldu ki biz CHP olarak toplumu nasıl eşitleyebilirizin derdine düştük. Belediyelerin temel hizmetleri var. Ama bizim 'silkeleyin' dedikleri belediyelerimiz, bugün ne kadar çok insana dokunabilirizin çalışmasındalar. Eşitlik… Bizim iktidarımızda Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulacak. 22 yıllık AKP iktidarının sonunda geldiğimiz noktada kadını o kadar eşitsizleştirdi o kadar evin içine hapsetti ki ona sadece doğurganlık ve annelik görevini yükledi. AKP iktidarı bizi eşitsizliğe getirdi."

"Yaşattıkları yoksulluk, yokluk, açlık ve sefalet buhrana dönüştü"

Ekonomik krizin yaşanan şiddet vakaları ve cinayetlerde etkili olduğunun altını çizen Kaya, şunları söyledi:

"Adalet… Nice canları yitiriyoruz. Geçen yıl iktidar 'emekliler yılı' ilan etti. Emekliler açlığa mahkum bırakıldı. Bu yıl da 'aile yılı' ilan edildi. Geçtiğimiz günlerde bir aile katliamı gerçekleşti. Türkiye'de yarattıkları siyasi iklim, ekonomik çıkmaz ve toplumun geniş kesimlerine yaşattıkları yoksulluk, yokluk, açlık ve sefalet buhrana dönüştü. Aileler, kadınlar katlediliyor. AKP iktidarının ekonomi politikaları yüzünden yoksulluk en çok kadının sırtına yükleniyor. Hemen hemen her gün en az bir kadını cinayete uğruyor. Tüm bunlar, ülkemizin yaşadığı siyasal, ekonomik ve sosyal buhranın sonucudur. Bizim belediyelerimiz iyi ki varlar. Gerek eşitlikçi politikalarıyla yoksul bırakılmış insanlarımızın hayatlarını nasıl eşitleyebiliriz diye imkan yaratabiliriz diye gündüz gece çalışıyorlar. Bu çalışmaların hepsi çok kıymetli."

"86 milyon yurttaşımıza bu devletin imkanlarını eşit bir şekilde sunacağız"

CHP'li belediyelerin yerelde uyguladıkları eşitlikçi uygulamaların CHP'nin genelde iktidarında tüm ülkeye yayılacağını söyleyen Kaya, "En temel ihtiyacımız beslenmek, barınmak. Kent lokantaları… Dört bir yanda kent lokantaları açıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında kent lokantalarına talep var. Çünkü insanların karnı aç. Pazara giden filesi boş dönüyor. Greyfurt kadar karpuz almak zorunda kalıyor bizim emeklimiz. Bir gün pazarda karşılaştım. Bir gün emekli oturmuş karpuzu seyrediyor. Ne olduğunu sordum. '10 liraya sadece bunu alabildim' dedi. Gelecek ilk seçimde, erken seçimde bizimle özdeşleşen sosyal belediyeciliği Türkiye'yi yönetirken de uygulayacağız. Önceliğimiz her zaman en dezavantajlılar olacak. Duydum. Engelli emeklilerimizin maaşlarında kesintiler diye. Tabi kasada para bitince ilk bunlara göz dikiliyor. CHP iktidarında eşitlik adalet kapsayıcılık ve erişilebilirlik ilkeleri ile bizler 86 milyon yurttaşımıza bu devletin imkanlarını eşit bir şekilde sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Siz 6284'ü uygulasaydınız birçok kadın şimdi hayatta olacaktı"

Kadın cinayetlerinde ise İstanbul Sözleşmesi'ne 'alternatif' gösterilen 6284 sayılı Kanun'un uygulanma pratiklerini eleştiren Kaya, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli bir haftanın içindeyiz. Bundan yıllar önce başlayan bir kadın hareketi, kadın mücadelesi, Ulu Önderimizin kadının çağdaş hayata dönük yüzünü… Kadınların haklarını birçok ülkeden önce verdi. Sonrasında kadın örgütleri ve CHP olarak bizler, her zaman kadın haklarının en önden savunucusu ve güvencesi olduk. Geçtiğimiz aylarda AKP iktidarı kadının soyadına adeta kayyum atamaya kalktı. Partimizin, kadınların ve muhalefetin yoğun mücadelesiyle iktidar geri adım attı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktılar bir gecede. '6284 sayılı yasa var' diyorlar. Soralım. Eğer ki siz 6284'ü tam uygulasaydınız Özge bugün ölümün kıyısından dönmek zorunda kalacak mıydı? Özge, 'Defaten başvurdum hiçbir yanıt alamadım' dedi. Siz 6284'ü uygulasaydınız birçok kadın şimdi hayatta olacaktı."

Yıldız: "Kadınlar, hayatın başlangıcını bize sunan en önemli bireyler"

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız ise şöyle konuştu:

"CHP'li belediyeler, bulunduğumuz kentlerin sadece yollarını, parklarını, bahçelerini yapmayı değil o kentteki tüm paydaşların bir arada katılım demokraside çok ses çok renk çok nefes anlayışı ile birlikte üretip birlikte yönetmeyi planladığımız belediyecilik anlayışıyla bir eylem planı hazırladık. Biz, kadınların sadece ev ve iş yerlerinde değil önce üretime sonra da yönetime katılmasını istiyoruz. Ben kadınların hayatın her alanında egemen olduğuna ve multidisipliner olduğuna inanan biriyim. Kadınlar, hayatın başlangıcını bize sunan en önemli bireyler. Kadın olmazsa, erkeğin olma ihtimali yok. Kadının olduğu yerde disiplin vardır, aidiyet duygusu yüksek olur. CHP'li belediyeler olarak kadınların sesinden, kahkahasından, varlığından rahatsız olanlara inat var olmanız için emrinize amade olacağız."