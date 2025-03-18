CHP'li Akkuş İlgezdi: Mülakatları Kaldırın

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, gençlerin mülakatlarda yaşadıkları sorunlar nedeniyle intihar ettiklerini belirterek "AKP Genel Başkanı ve AKP'li yöneticilerden verdikleri sözü tutmalarını ve mülakatı kaldırmalarını bekliyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin umutlarını yok etmeyin artık. Yaşamlarını söndürmeyin. Buradan belirtmek isterim ki CHP iktidarında mülakat garabeti son bulacak. Sadakat değil liyakat yine devletin en önemli değeri olacak" dedi.

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesinde yer alan "Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulü kaldırılacak, atamalar yazılı sınav sonuçlarına göre yapılacak" vaadinin üzerinden 1 yıl 11 ay geçti. Fakat mülakat sistemi kaldırılmadı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, mülakat sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Haksızlıklara uğrayan gençlerin intihar ettiğini belirten Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Okullarında en iyi eğitimi alan, yazılı sınavlardan alınlarının akları ile çıkan gençlerimiz, garabet mülakat sistemi yüzünden hayallerine kavuşamadı. Kasım 2024'te 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı 'Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Personeli Alımı' ilanına başvuran en yüksek KPSS puanı olan adaydı. Ancak mülakatla elendi ve yerine kendisinden 10 puan düşük alan aday yerleştirildi. Doğuş Can yaşadığı haksızlıktan sonra yaşamına kıydı. Ocak 2025'te Hakim ve Savcılık sınavında 115'inci olan Mert Akdoğan sözlü mülakatta elendi. Yaşadığı haksızlığı içine sindiremeyen Mert, maalesef yaşamına son verdi. 2013 yılında, hakim adayı Didem Yaylalı sözlü mülakatta elendikten sonra intihar etmişti.

"32 yazılı sınav il birincisinin mülakatta elendiği bir sınav olur mu?"

AKP Genel Başkanına sesleniyorum. Vermiş olduğunuz sözün üzerinden 23 ay geçti. Hani mülakatı kaldırıyordunuz! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınavı'nda tam 32 il birincisi mülakatta verilen düşük puanlarla elendi. İzmir'den Ağrı'ya, Samsun'dan Hatay'a, İstanbul'dan, Ankara'ya. 32 yazılı sınav il birincisinin mülakatta elendiği bir sınav olur mu? Kaymakamlık sınavında en yüksek puan alan 95 adaydan 49'unun mülakatta elendiğini açıkladı. AKP'nin yarattığı sistem işte tam da bu. Aslında en alt sınırdan yazılı sınırını geçenler atanırken, en yüksek puan alanların yarısı elendi.

"AKP'li yöneticilerden verdikleri sözü tutmalarını ve mülakatı kaldırmalarını bekliyoruz"

Atama mağduru öğretmenlerin mülakatlarda yaşanan usulsüzlükleri yargıya taşımaları sonucu Ankara 19. İdare Mahkemesi mülakat puanlarının keyfi olarak belirlendiğine hükmederek oy birliğiyle yürütmeyi durdurdu. Ankara 3. Bölge İdaresi mülakatta hukuka aykırılık tespit ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. AKP Genel Başkanı ve AKP'li yöneticilerden verdikleri sözü tutmalarını ve mülakatı kaldırmalarını bekliyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin umutlarını yok etmeyin artık. Yaşamlarını söndürmeyin. Buradan belirtmek isterim ki CHP iktidarında mülakat garabeti son bulacak. Sadakat değil liyakat yine devletin en önemli değeri olacak. "