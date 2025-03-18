CHP'li Akkuş İlgezdi: Mülakatları Kaldırın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Akkuş İlgezdi: Mülakatları Kaldırın

Gamze Akkuş İlgezdi, mülakat sorunlarını eleştirerek geleceğin gençlerini koruma çağrısı yaptı.

18.03.2025 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, gençlerin mülakatlarda yaşadıkları sorunlar nedeniyle intihar ettiklerini belirterek "AKP Genel Başkanı ve AKP'li yöneticilerden verdikleri sözü tutmalarını ve mülakatı kaldırmalarını bekliyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin umutlarını yok etmeyin artık. Yaşamlarını söndürmeyin. Buradan belirtmek isterim ki CHP iktidarında mülakat garabeti son bulacak. Sadakat değil liyakat yine devletin en önemli değeri olacak" dedi.

AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesinde yer alan "Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulü kaldırılacak, atamalar yazılı sınav sonuçlarına göre yapılacak" vaadinin üzerinden 1 yıl 11 ay geçti. Fakat mülakat sistemi kaldırılmadı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, mülakat sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Haksızlıklara uğrayan gençlerin intihar ettiğini belirten Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Okullarında en iyi eğitimi alan, yazılı sınavlardan alınlarının akları ile çıkan gençlerimiz, garabet mülakat sistemi yüzünden hayallerine kavuşamadı. Kasım 2024'te 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı 'Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Personeli Alımı' ilanına başvuran en yüksek KPSS puanı olan adaydı. Ancak mülakatla elendi ve yerine kendisinden 10 puan düşük alan aday yerleştirildi. Doğuş Can yaşadığı haksızlıktan sonra yaşamına kıydı. Ocak 2025'te Hakim ve Savcılık sınavında 115'inci olan Mert Akdoğan sözlü mülakatta elendi. Yaşadığı haksızlığı içine sindiremeyen Mert, maalesef yaşamına son verdi. 2013 yılında, hakim adayı Didem Yaylalı sözlü mülakatta elendikten sonra intihar etmişti.

"32 yazılı sınav il birincisinin mülakatta elendiği bir sınav olur mu?"

AKP Genel Başkanına sesleniyorum. Vermiş olduğunuz sözün üzerinden 23 ay geçti. Hani mülakatı kaldırıyordunuz! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınavı'nda tam 32 il birincisi mülakatta verilen düşük puanlarla elendi. İzmir'den Ağrı'ya, Samsun'dan Hatay'a, İstanbul'dan, Ankara'ya. 32 yazılı sınav il birincisinin mülakatta elendiği bir sınav olur mu? Kaymakamlık sınavında en yüksek puan alan 95 adaydan 49'unun mülakatta elendiğini açıkladı. AKP'nin yarattığı sistem işte tam da bu. Aslında en alt sınırdan yazılı sınırını geçenler atanırken, en yüksek puan alanların yarısı elendi.

"AKP'li yöneticilerden verdikleri sözü tutmalarını ve mülakatı kaldırmalarını bekliyoruz"

Atama mağduru öğretmenlerin mülakatlarda yaşanan usulsüzlükleri yargıya taşımaları sonucu Ankara 19. İdare Mahkemesi mülakat puanlarının keyfi olarak belirlendiğine hükmederek oy birliğiyle yürütmeyi durdurdu. Ankara 3. Bölge İdaresi mülakatta hukuka aykırılık tespit ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. AKP Genel Başkanı ve AKP'li yöneticilerden verdikleri sözü tutmalarını ve mülakatı kaldırmalarını bekliyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin umutlarını yok etmeyin artık. Yaşamlarını söndürmeyin. Buradan belirtmek isterim ki CHP iktidarında mülakat garabeti son bulacak. Sadakat değil liyakat yine devletin en önemli değeri olacak. "

Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, İnsan Hakları, Milletvekili, AK Parti, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Yaşam, Akkuş, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Akkuş İlgezdi: Mülakatları Kaldırın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi
Saygı duruşu dahi yapılmıştı Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı Saygı duruşu dahi yapılmıştı! Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı
İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
3 ay önce istifa etmişti Mehmet Topal’dan şaşırtan imza 3 ay önce istifa etmişti! Mehmet Topal'dan şaşırtan imza
14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma’nın annesine attığı mesaj kahretti 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti
Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı
Valiyi çıldırtan olay Balkona çıkıp tepki gösterdi Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
Artos Dağı’nda dağcılar mahsur kaldı, birinin ayağı kırıldı Artos Dağı'nda dağcılar mahsur kaldı, birinin ayağı kırıldı
62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu GİB iddialara yanıt verdi 62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu? GİB iddialara yanıt verdi
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız

16:57 İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
16:14 Valiyi çıldırtan olay Balkona çıkıp tepki gösterdi Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
08:54 Drift attı, ehliyetine el konuldu 48 bin lira ceza kesildi Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 17:48:36. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Akkuş İlgezdi: Mülakatları Kaldırın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.