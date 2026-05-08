CHP'li Başarır'dan "Burcu Köksal" Tepkisi: CHP'de Mıntıka Temizliği Yapıyoruz

HABER: İleyda Özmen/ KAMERA: Ünal Aydın

(AFYONKARAHİSAR)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Havuz medyasının bülbülleri, TGRT'nin kadrolu habercileri 'CHP'de yaprak dökümü' diye başlayacaklar. Hayır, CHP'de mıntıka temizliği yapıyoruz. Yaprak. dökümü değil, çürüyen dallar, yapraklar o ağaçtan budanıyor, ayıklanıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, salı günü partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılması beklenen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı belediye önünde protesto eden vatandaşlara hitap etti.

Başarır şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır olarak huzurumuzdayız. Grup Başkanvekilliği görevini altını çizerek belirtiyorum. Bu koltukta belediye başkanı olarak seçtiğiniz birisi daha vardı, Burcu Köksal Bu koltukta İsmet İnönü, Bülent Ecevit vardı, Deniz Baykal vardı, Özgür Özel vardı, Altan Öymen vardı, Hikmet Çetin vardı. Neden bunu söylüyorum? Bu koltuk her koltuktan kıymetli ve onurlu bizim için. Bu koltukta oturanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu, ilkelerini korumak zorundadır. Bu koltukta oturanlar yarın başka bir koltuğa geçtiğinde, makama geçtiğinde ona göre şekil almaz. Fesli Kadir'in fesi haline kendini döndürmez."

"SEÇİM KAYBETTİK AMA ONURUMUZU KAYBETMEDİK"

Bu topraklar kadim topraklar. Büyük Taarruzun başladığı topraklar Emperyal güçlere 'defol' diyen topraklar. Düşmanı denize döken, yok eden, kazıyan topraklar. Bu topraklardan yetişen siyasetçiler karakterli olmalı, onurlu olmalı. Her şeyden önce Afyon halkına, Kocatepe'ye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, yaraşır olmalı. Şükürler olsun ki biz belki seçim kaybettik dönem dönem ama onurumuzu şerefimizi asla kaybetmedik.

"TEHDİT EDENİN YAKASINA BEN YAPIŞIRIM"

Zaman zaman tehdit edildik. 1980 darbesinde bu partinin iki genel başkanı; Bülent Ecevit ve Deniz Baykal cezaevine gitti. Ergenekon mahkemesi sürecinde milletvekilleri, generaller, aydınlar tutuklandı, ağırlaştırılmış, müebbet hapis cezası aldı. Kim korktu? Kim eğildi? Sen neyden korkuyorsun? Kimden korkuyorsun? Seni kim tehdit ediyor? Bana söyle Grup Başkanvekili seçildiğin, beraber mücadele ettiğin arkadaşın Ali Mahir Başarı'a söyle. Ben arkanda dururum. Seni tehdit edenin yakasına ben yapışırım. Sana takılacak kelepçeyi ben koluna takarım ama sen sarayın önünde eğilme be kardeşim. Eğilme, omurgalı ol. Yenilme, dik dur.

"YÜREĞİM ACIYOR"

Benim içim acıyor, yüreğim acıyor. Beyefendi kaybettiği yerleri baskıyla, zulümle alıyor. Eline bir yargının yularını almış, korkuttuğu kişilere bu yuları takıyor, onları saraya park ediyor. Yaşasın o yuları takmayıp saraya 'dur' diyenler. Selam olsun Silivri'de demokrasi mücadelesi veren tutsaklarımıza. Selam olsun Ekrem Başkan'a. Selam olsun Rıza Başkan'a, Emrah Başkan'a. Selam olsun Beyoğlu Belediye Başkanı'na, Beykoz Belediye Başkanı'na. Yazıklar olsun korkaklara ezilenlere.

"BELEDİYEYİ HALK AKP'YE VERMEDİ"

Siyaset cesurları yazar, direnenleri yazar. Bu topraktan seçilen milletvekilleri, belediye başkanları bu topraklarda, Kocaetepe'de bu millet direne direne kazandı. Eğilmedi, korkmadı, sinmedi. Nasıl bir dönemdeyiz? Düne kadar Aydın Belediye Başkanı'na topuksuz yüreksiz, kendisiyle bir dönemde olsa beraber yürüdüğüm, utandığım Aydın Belediye Başkanı yargılanıyor ama Tayyip Bey 'gel bakalım' diyor AKP'ye geçiyor, aklanıyor. Burcu Köksal diyor ki 'beni tehdit ediyorlar, kocamı tehdit ediyorlar, ailemi tehdit ediyorlar'. 'Gel bakalım buraya' diyor Tayyip Bey, aklanıyor. Yahu bu AKP'de nasıl bir su var? Hırsız dediği, yolsuz dediği, kocalarını yargıladığı insanlar o tarafa geçince aklanıyor. Sorun yolsuzlukla mücadelede değil; sorun millet iradesine el uzatmak. Milletten alamadığı oyu yargı kararlarıyla almak. Bu belediyeyi halk, AKP'ye vermedi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. Sorun burada. Sorun millet iradesine darbe yapmak.

"SİZ Mİ FETÖCÜ OLMAKTAN ÇIKTINIZ, BURCU KÖKSAL MI FETÖCÜ OLDU?"

Birkaç sorum da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Seçimlerde sen buna Burcu'ya 'faşist' diyordun. Şimdi soruyorum: onun partini alıyormuşsun Recep Tayyip Erdoğan. Sen de mi faşist oldun? Yoksa o ne oldu? Merak ediyorum. Peki Afyon milletvekillerine sesleniyorum. Size Burcu Köksal 'FETÖ'cü' diyordu. Şimdi soruyorum: Siz mi FETÖ'cü olmaktan çıktınız? Burcu Köksal mı FETÖ'cü oldu? Şehit, gazi yakınlarıma soruyorum. Meclis tutanaklarında var Burcu Köksal, 'Şehitlerin kemikleri sızlıyor, gazilerin yüreği sızlıyor' diyordu. Ne oldu şehitlerime, gazilerime Burcu Köksal? Ne değişti? Değişen hiçbir şey yok. Zalimler orada, korkaklar burada.

"KÖKSAL'I GÖRDÜĞÜNÜZ HER YERDE PROTESTO EDİN"

Afyon halkından isteğimiz şudur: Artık bizim için de, sizin için de böyle bir belediye başkanı yok. Onu Allah affetsin, Afyon halkı affetsin ama affedilmeyecek bir suç işledi. Size teslim edilen iradeye ihanet etti. O yüzden hepinize, Afyon halkına oy borçlu, irade borçlu. Onu gördüğünüz her yerde protesto edin. Bu sokaklarda yürütmeyin. O Kocatepe'nin ruhuna yakışır bir belediye başkanı değil arkadaşlar.

"AKP İKTİDARI KAYBEDECEK"

Buradan iktidara sesleniyorum: Bu kötülüğü, bu ahlaksızlığı ne kendinize yapın, ne de transfer ettiğiniz belediye başkanlarına yapın. Yapmayın. Tarihte bunu yapanlar kaybetti. Millet iradesini ayakları altına alanlar kaybetti. Milletin seçtiklerini tutuklayanlar, transfer edenler kaybetti. O yüzden AKP iktidarı da kaybedecek.

"KÖKSAL'I TEHDİT EDENLERİ DE YARGILAYACAĞIZ"

Fazla değil, ucunda ölüm yok. Baştan say, sondan say iki yıl var. İki yıl sonra biz geliyoruz. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'a var. O zalimlere, onlara kürek olanlara, el ayak olanlara hesap sorulacak. Bunu eleştiriyorlar. Sana Afyon halkının iradesinin hesabını bir gün mutlaka soracağız. Senin yapamadığını da yapacağız. Seni, eşini, aileni, evladını tehdit edenleri de yargılayacağız.

"KORKTUN VE ARKADAŞININ TELEFONUNA ÇIKMADIN"

Kim çıkmaz telefonlara? Suçlu çıkmaz korkak çıkmaz, acizler çıkmaz. Bana dediler ki birkaç gün önce, 'Burcu AKP'ye geçebilir'. Aradım. Hakikaten dönmedi. Bakmadı. Ben güldüm. Neden güldüm? ya Burcu sen Meclis'te kabadayı kabadayı yürüyordun. 'Hırsızlık yapıyorsun' diyordun. Bunlara, 'zalimsiniz' diyordun. 'FETÖ'cüsünün' diyordun. 'Fesli Kadir' diyordun. 'Sümüklü' diyordun. Her şeyi diyordun. Vallahi hepsinden beteri sende varmış. Korktun ve arkadaşının telefonuna çıkmadın.

"CHP MINTIKA TEMİZLİĞİ YAPIYOR"

Şimdi akşam haberleri görün. Havuz medyasının bülbülleri, TGRT'nin kadrolu habercileri 'CHP'de yaprak dökümü' diye başlayacaklar. Hayır, CHP'de mıntıka temizliği yapıyoruz. Yaprak. dökümü değil, çürüyen dallar, yapraklar o ağaçtan budanıyor, ayıklanıyor. Aslan gibi bu partinin evlatları burada, dimdik ayaktayız. Çünkü biz aldığımız bir oyun da oturduğumuz koltuğun da bize verilen görevinde namus, şeref olduğunun bilincindeyiz.

Hepimiz tehdit altındayız. Otuz tane fezlekem var. 'Tutuklanacaksın' diyorlar. Tutuklayın. Tutuklanmak ayıp değil ama tutuklanıp, tutuklanma korkusuyla parti değiştirmek ayıp ve rezil bir şey. O yüzden içiniz rahat etsin.

"BU HALKA FAYDASI OLMAYANIN SANA HİÇ FAYDASI OLMAZ TAYYİP BEY"

Toplayarak, korkutarak bir yerlerden kopartılarak alınanlarla iktidar olunmaz Tayyip Bey. Bize, bu halka faydası olmayanın sana hiç faydası olmaz. Sen burada 24 yıllık kazandığın seçimlere gölge düşürdün. Demokratik kazanımlarını yerle bir ettin. Korkut, tehdit et, al partine rozet tak. Bizim anlayışımızda bu rozeti görüyor musunuz? Şu rozeti. Bir tek kurum takar. Millet takar, millet çıkartır. O yüzden Burcu Köksal'ın gönüllerdeki, kalplerdeki rozeti çıkmıştır. Burcu Köksal yoktur. "

"MORAL BOZMAK YOK"

Başarır sözlerini tamamlarken şu ifadeleri kullandı:

"Üzülmeyin. moralinizi bozmayın. Sakın korkmayın. Dalları budanan ağaç daha çabuk uzar, büyür, daha güçlü dallar çıkar. O sebeple bizi tutuklasan da Tayyip Bey, fezleke yollasan da, zorla içimizden çürümüş bazı dalları sarayın ağaçlarına assan da biz kazanacağız. Bu ülkeye hürriyeti, demokrasiyi, adaleti, adil bir bölüşümü getireceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Moral bozmak yok. Yaşasın demokrasi. Yaşasın hürriyet. Yaşasın millet iradesi. Yaşasın Kocatepe. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk."

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında son günlerde ortaya atılan "AK Parti'ye geçecek" iddiaları siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddialar ilk olarak televizyon programlarında ve kulis haberlerinde gündeme geldi. Köksal, katıldığı bir televizyon yayınında AK Parti'ye geçme kararı aldığını doğrulayarak, salı günü AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılacağını açıkladı.