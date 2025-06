CHP'li Başarır, Gaziosmanpaşa Başkan Vekili Ak Partili Akdeniz'e Seslendi: O Koltukta Onurun Varsa Oturma Çünkü Gaziosmanpaşa Halkı Seni Seçmedi

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde seçim yapıldı. Halkın seçtiği bir belediye başkanı, kirli kararlarla cezaevine atıldı. Niteliksiz çoğunluğun seçtiği bir belediye başkanı koltuğa oturdu. O koltukta utanman, onurun varsa oturma çünkü Gaziosmanpaşa halkı seni seçmedi. Vesayeti kaldıracaktın Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi en büyük vesayetçi, en büyük darbeci oldun. Gaziosmanpaşa'da yaşanan rezaleti herkes görsün. Darbe tam da budur. Hukuk, yargı eliyle yapılan darbedir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında Akit gazetesi ve Haber İşleri Müdürü Zekeriya Say'ın yaptığı paylaşımlara tepki gösteren Başarır, şöyle konuştu:

"Manisa'dan buraya yüreğimiz acıyarak, boğazımızda büyük bir yumruyla geldik. Çok kıymetli arkadaşımız, kardeşimiz, belediye başkanımız Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Dün son yolculuğuna on birlerce Manisalı, Türkiye'nin her yerinden gelen yurttaşlarımızla birlikte uğradık. Öncelikle bu süreçte ailesine, bizlere destek veren siyasi parti temsilcileri, yurttaşlarımız, çok kıymetli basın, Türkiye'nin her yerinden arayan değerli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hastane çalışanlarımıza, doktorlarımıza, sağlık bakanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir 67 saat geçirdik. Her dakikası, saniyesi gözlerini açacak mı, tekrar bize o güzel gülüşünü gösterecek mi diye umutla bekledik ama olmadı. Ferdi Başkan kimine göre Manisa'da kardeş, kimine göre abi, kimine göre yeğen, kimine göre amca ama genel kanı 'Manisa'nın Ferdi babasıydı.' 1 yıllık bir süreçte bu sevgiyi kazanmıştı. Aslında bunun çok basit bir sebebi vardı. Belediye başkanı seçildikten hemen sonra kapıları kaldırıp atmıştı, giriş kartlarını yırtmıştı. Manisa'nın gerçek sahibi Manisa halkıdır, ben bir emanetçiyim' demişti. O yüzden bu kadar çok seviliyordu. Sağcısı solcusu, bize oy veren vermeyen herkes gözyaşı döktü, içimiz yandı. Hoşça kal kardeşim, seni unutmayacağız, unutturmayacağız. Senin gibi değerli belediye başkanlarının bundan sonra sayısının artması, gelen arkadaşlarımızın seni örnek alması için uğraşacağız.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, biz de takip edeceğiz. Yurttaşlarımız çok soruyor ama bu 67 saatlik süreçte hepimizin içini acıtan bazı paylaşımlar, bazı haberler de vardı. Son dakika olarak Akit, 'Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı' diye haber yaptı. Yüreğimiz yandı. Ne gerek var buna? Hangi vicdanlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yapabilir? Hangi partiden olursa olsun böyle bir babaya, böyle bir belediye başkanına yapabilir? Dün yine Akit'in Haber İşleri Müdürü Zekeriya Say… Akit, kalem oluyor, iftira ve birisini Akit çarpıyor. Hiç utanmadınız mı, hiç sıkılmadınız mı? İnsan olan insana böyle bir haber, böyle bir paylaşım yapar mı? Hangi partiden olursa olsun, kim olursa olsun bizden, insanlığınızdan utanmadıysanız üç kızından da mı utanmadınız? Bu ülkedeki savcılara sesleniyorum: Her şekilde, her an muhalif gözüken gazete ve televizyonlara soruşturma açarken hala bu münferi, bu alçak görüntüyü veren bu kişi ve gazete hakkında bir son dakika soruşturma açıldı haberi gelmedi. Neden? Suç mu bu ülkede muhalefette olmak? Biz, suç mu işliyoruz, kötü bir şey mi yapıyoruz? Cenazemiz var, genç bir evladımız, herkesin takdirle karşıladığı birisi için bu paylaşım yapılır mı? Hadi yapıldı, bu kötülüğü yargılamayacak mıyız? Maalesef yargılamıyoruz ve kötüler kötülüklerine devam ediyor. Hiç kimse farklı düşündüğü için hiç kimseye böyle bir paylaşım yapmasın. İnsani değerler parti liderleri, Cumhurbaşkanı aradı ama bu kötülük cezasız kalmasın."

"Tüm yurttaşlarımızı Halk TV'ye sahip çıkmaya davet ediyorum"

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında çıkarılan yakalama kararı hakkında da açıklamalarda bulunan Başarır, şunları söyledi:

"Dün Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında şakalama kararı çıktı. Organize suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ifade vermiş, İfadesinde aynen şöyle söylüyor anladığım kadarıyla, 'Yusuf Yadoğlu, Remzi Baka ve Cafer Mahiroğlu bu projelere ortak olmuşlar.' İETT'nin araçlarının bakım ihalesi. Benim de bildiğim kadarıyla bu ihaleleri kim aldı? Aziz İhsan Aktaş aldı. Kendi almış olduğu bir ihaleyle ilgili bu ülkede 24 yıldır Halk TV'nin sahibine bir operasyon yapılıyor. Niye yakalama kararı çıkartıyorsunuz? Dünyanın hiçbir yerinde organize suç örgütü lideri olarak yakalanan, tutuklanan bir kişi, tahliye edilip de onun ifadesiyle insanlar alınmaz. Bugün yeni bir bilgiye ulaştık. Türkiye'de elektronik sigara satmak yasak. Hepinizin bildiği İranlı uyuşturucu baronuyla birlikte Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de kaçak olarak elektronik sigarayı getirip pazarladığı iddia ediliyor ve savcının bununla tehdit ettiğini söylüyor insanlar. Sen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı mısın yoksa mafya teknikleriyle insanları tehdit edip muhalefete, muhalefetin isimlerine ifade verdirmeye çalışan biri misin? Aziz İhsan Aktaş kimdir, sana kaç kez ifade verdi ve bu kişi elektronik sigara pazarında Türkiye'de nasıl bir işleve sahip? Bu kişinin ifadesiyle belediye başkanlarımızı tutukladın. Şimdi sıra Halk TV'ye geldi. Önce belediyeler, sonra partimiz, şimdi televizyon kanalları. Türkiye'de planlanmış ve vadeye yayılmış bir darbe planı sistematik olarak uygulanıyor. Dün tüm havuz medyasındaki gazeteciler, 'Halk TV'ye el konulacak.' Hayır, milyonlar buna tepki verir.

İhaleye fesat karıştırma suçundan, ihale aldığı için Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bir grup gazete ve televizyona neden havuz medyası diyoruz biz? Çünkü bu devletten büyük ihaleler alan şirketlerin havuza doldurduğu parayla satın alındığı için. Kalyon, devletin en büyük müteahhiti, havuz medyasının en büyük ortağı değil mi? İhale verdiğin şirket, televizyon kanalı alıyor, hiçbir şey yok. Peki Doğan Medya Grubu nasıl alındı. Ziraat Bankası'ndan bugünün karşılığı 2 milyar dolara yakın kredi verildi, Demirören Grubu bu krediyle bu kanalları aldı, bir kuruşunu ödemedi. KİT raporlarında Ziraat Bankası'nın Vakıfbank'ın görevini kötüye kullandığı tespit edildi, bir tek soruşturma yok. Halk TV'nin sahibine de 'Duyduğum kadarıyla' diye ifade veren bir suç örgütü liderinin beyanıyla yakalama kararı çıktı. Yazıklar olsun. Bu darbeye karşı hep beraber direnmeliyiz. Tüm yurttaşlarımızı Halk TV'ye sahip çıkmaya davet ediyorum."

"Darbe tam da budur. Hukuk, yargı eliyle yapılan darbedir"

CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarının ve siyasi parti liderlerinin tutuklanmasına tepki gösteren Başarır, iktidarın yargı eliyle darbe yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hala Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Biz, onun tahliyesi için mücadele verirken suçlu, kirli insanların beyanlarıyla belediye başkanlarımız alınıyor. Bugün Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde seçim yapıldı. Halkın seçtiği bir belediye başkanı, kirli kararlarla cezaevine atıldı. Niteliksiz çoğunluğun seçtiği bir belediye başkanı koltuğa oturdu. O koltukta utanman, onurun varsa oturma çünkü Gaziosmanpaşa halkı seni seçmedi. Seçimle geleni cezaevine at... Vesayeti kaldıracaktın Recep Tayyip Erdoğan. 93'te senin belediye başkanlığın düştüğünde Ali Mühift Gürtuna nasıl geldi, Refah Partisi azınlıktaydı ama 'demokrasi' dediler ve onu seçtiler. Şimdi en büyük vesayetçi, en büyük darbeci oldun. Gaziosmanpaşa'da yaşanan rezaleti herkes görsün. Darbe tam da budur. Hukuk, yargı eliyle yapılan darbedir.

İnsanlar alınıyor, hayatını bilime, mesleğine vermiş insanlar alınıyor. Bunlardan biri doktor İpek Elif Atayman. Tutuklandı, 3 gün hücrede kaldı. Sonra bir koğuşa verildi, beğenilmedi. Küçük bir araçta elleri kelepçede, bilekleri kanarcasına 7 buçuk saat yolculuk yapıldı. Bir dilim ekmek verildi. Afyonkarahisar'a gitti. Günlerce yerde yattı. Bu yüzyıldaki bir işkenceyi anlatıyorum. Nedir nefretiniz, kininiz? Bir kadına, bir doktora, bilim insanına bu yapılır mı? Hiç mi utanmıyorsunuz? Adalet Bakanı, 'Ben duydum, üzüldüm' dedi. Üzülme, sen yarattın bunu. Üzülme, bunu yapanları yargıla. Üzülmüş, bilekleri kesilebilirdi, açlıktan ölebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kadının bilekleri 7 buçuk saat kelepçeli ve bir dilim ekmekle aç bırakılmadı. Bunu siz yaptınız. Hangi vicdan, hangi inanç bunu yapmanızı gerektirebilir? Müjde verdi Adalet Bakanı, ona bir ranza vermiş. İşte bu haldeyiz. Bunun tek sebebi 31 Mart seçimlerinde olan başarı, birinci parti olmamız. Partiye yapılan operasyon, muhalefeti kontrol etmek için yapılan işkencelerdir bunlar ama yılmayacağız, bıkmayacağı, bir milim eğilmeyeceğiz. Çünkü muhalefet çökerse ülke çökecektir.

"Sandıktan çıkan canavar..."

Neden cezaevinde aylardır Ümit Özdağ? O da Cumhurbaşkanı namzetlerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanı adayı biri fiilen belirlenmiş, biri Cumhurbaşkanı adayı olmuş Selahattin Demirtaş, diğeri olması muhtemel Ümit Özdağ, cezaevinde. Bu kadar uzun süre 80 darbesinde liderler cezaevinde kalmadı. Sandıktan çıkan canavar, onları da yutmaya çalışıyor ama biz, demokrasinin, hukukun, adaletin peşinde olacağız ve irademizi o canavara teslim etmeyeceğiz."