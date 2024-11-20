CHP\'li Başarır ve İçişleri Bakanı Yerlikaya Arasında Gerilim

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İktidara gelirse o teğmenler için bir vaadi var

Haber: Mehmet Oflaz

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "Utanç verici görüntüleri Türkiye paylaşıyor. Emniyetteki arkadaşlar 'kapıyı mı keseceksiniz' dedi. Sayın Bakan siz meclis odalarını dinliyorsunuz, telefonları dinliyorsunuz. Kesin dinliyorsunuz" diye konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başarır'a "iftira atma" diye yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri tartışma ve arbedeyle başladı. CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, görüşmelerin başlamasının ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bugün yaşanan olaylarla ilgili konuşulacak çok şey var. Utanç verici görüntüleri Türkiye paylaşıyor. Esenyurt Kayyumu'nu bugün sayın Bakan'la konuşacağız. Ama bu parlamentodaki milletvekilleri tam 10 gün Esenyurt'taki belediye binasına giremedi. Milletvekilleri giremedi. Uzun uğraşlardan sonra Meclis Başkanı'nı arayarak, durumu anlatarak 10 gün sonra biz Esenyurt'ta o belediye binasına girdik. İçişleri Bakanı'nın komisyona geleceğini bilen milletvekilleri 'buna demokratik olarak bir tepki koyalım' dedi. Biz de sabah erken saatlerde sınırlı sayıda milletvekillerimizle bir toplantı yaptık. Komisyon kapısında duralım, sayın Bakan'a şunu söyleyelim, 'bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız, 2 dakika durun burada konuşalım nasıl bir duyguymuş? Bakın olay bu. Emniyetteki arkadaşlar 'kapıyı mı keseceksiniz' dedi. Sayın Bakan siz meclis odalarını dinliyorsunuz, telefonları dinliyorsunuz. Kesin dinliyorsunuz" dedi.

O sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başarır'a "İftira atma" diye yanıt verdi. Başarır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakan organize bir şekilde kapıya geldi. Biz milletvekilleriyle kapıdayız. Daha elimizi sıkmadan, beni ve genel başkan yardımcımızı ittiniz. Ne hakla itiyorsunuz? Ben milletvekiliyim kapıda duruyorum. Ben seninle konuşmak istiyorum. Ne hakla itiyorsunuz? Ben orada dururum."

Bakan Yerlikaya, Başarır'a "Öyle yağma yok. Burası Gazi Meclis. Sen orada duramazsın. Sen ettiğin yemine sadık değilsin" diye tepki gösterdi.

Yerlikaya'nın bu sözlerine Baraşarır, "Sen bunu anlayacak bir bakan değilsin. Sayın bakan 'sen ne hakla kapıda duruyorsun' dedi. Burası parlamento, burası komisyon. Ben kapıdayım, sana kimse dokunmadı. Sen 200 polisini almışsın... Zaten sende cesaret, yürek olsa. Buraya 200 emniyet görevlisiyle gelmezsin, sende cesaret olsa bunu yapmazsın. Ne demek geç bunları... Terbiyesiz. Var mı böyle bir uslüp, terbiyesiz. Sen burada Gazi Meclis'te konuşuyorsun. Şu basitliğe bak" diye yanıt verdi.

Ali Mahir Başarır, Bakan Yerlikaya'ya "İndir o parmağını" diye tepki gösterdi.