CHP'li İlgezdi, Arapça eğitim veren okulları Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP'li İlgezdi, Arapça eğitim veren okulları Meclis gündemine taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim müfredatına dahil olmayan onlarca Arapça eğitim veren okulun ülkemizde açılmasını Meclis gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

28.07.2024 23:11
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim müfredatına dahil olmayan onlarca Arapça eğitim veren okulun ülkemizde açılmasını Meclis gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'deki, Fransız Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar tartışmasına yönelik soru önergesi verdi. İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te farklı ülkelerin müfredatlarını uygulayan okullara dikkati çeken CHP'li İlgezdi, "2 Fransız okulu ile uğraşan Bakanın derdi yerli olmak, milli olmak değil. Ülkemizde onlarca Suriye, Afganistan, Libya, Irak, Lübnan, Sudan, Ürdün, Pakistan, Suudi Arabistan müfredatıyla eğitim veren okul açıldı. Bu okulların hiçbiri için bakanın tek kelime ettiğini duydunuz mu?" dedi.

Fransız okullarına yönelik hukuki işlem başlatılacağı açıklaması sonrası Fransız ve Alman okullarının Türk öğrenci alımını durduklarını vurgulayan CHP'li İlgezdi, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

Fransız okulları 1942, Alman okulları da 1957'den beri ülkemizde faaliyette. Ülkemizde 82 senedir faaliyetlerini sürdüren 2 Fransız okulu ile uğraşan Sayın Bakan'a buradan sormak istiyorum, bugüne kadar tarikat bağlantılı okullar, batı ülkelerince fonlanan mülteci okulları, Arapça eğitim veren okulları neden yok sayıyorsunuz. 2 Fransız okulu hakkında ülkemiz müfredatına uygun değil açıklaması yaparken, Türkçe'nin yabancı dil kabul edildiği, Suriye, Afganistan, Libya, Irak, Lübnan, Sudan, Ürdün, Pakistan, Suudi Arabistan müfredatıyla eğitim veren okullara neden göz yumuyorsunuz? Ülkemizin 6 ilinde faaliyet gösteren okullar arasında El Aksa Okulları, Modern Syrian School gibi isimli okullar mevcut."

CHP'li Akkuş İlgezdi soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te farklı ülkelerin müfredatlarına göre eğitim veren okullar yerli nitelik taşımamakta ve Türk Milli Eğitim müfredatına uygun öğretim hizmeti vermemektedir. Bu okullara ve bağlı oldukları ülkelere Türk eğitim sistemine uygun biçimde hizmet vermeleri için uyarı yapılmış mıdır?

Bu okulların laik eğitim sistemi dışında bir müfredata sahip olmaları sizi rahatsız etmemekte midir?

İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te farklı ülkelerin müfredatlarına göre eğitim veren kaç okul bulunmaktadır?

Türkiye'de bir okulun yabancı dil dersinin "Türkçe" olması milli duyguları rencide edici bir durum değil midir?

Fransız Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve Türkiye'de yasalar çerçevesinde eğitim veren iki okul için verdiğiniz tepkileri Suriye, Afganistan, Libya, Irak, Lübnan, Sudan, Ürdün, Pakistan, Suudi Arabistan okulları için de verecek misiniz?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li İlgezdi, Arapça eğitim veren okulları Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika

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