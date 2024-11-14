CHP'li Özer: Ahmet Özer'in Tutuklanması Siyasidir - Son Dakika
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CHP'li Özer: Ahmet Özer'in Tutuklanması Siyasidir

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TBMM'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklamasına yönelik yeterli delil bulunmadığını belirterek, tutuklamanın siyasi bir amaç taşıdığını savundu.

14.11.2024 21:10  Güncelleme: 21:17
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, görevden el çektirilerek yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin, "Ahmet Özer'i tutuklamaya yeterli hiçbir delil yoktur ama kendisinin tutuklu kalması istenmektedir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da partilerin önergeleri üzerindeki görüşmelerin ardından, kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen 16. maddesi yeniden düzenlenmek üzere geri çekilen Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin maddeleri üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, görevden el çektirilerek yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet özer'in tutuklanmasına ilişkin konuştu. Özer, şunları söyledi:

"Özellikle iktidar kanadına sesleniyorum. Hukukun üstünlüğü diyorsunuz. Yargı bağımsızlığı diyorsunuz. Reform diyorsunuz. Bununla ilgili yargı paketleri getiriyorsunuz. Yasama kurnazlığı yaparak bir de torba kanunlar getiriyorsunuz. Ama bir yandan da hukuku ayaklar altına alıyor, halkın iradesini, demokrasiye en büyük darbeyi vuran kayyum uygulaması yapmaktan geri durmuyorsunuz. Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük ilçesine sanki ortada bir şey varmış gibi, büyük bir heyecanla, hukuk dışı uygulamalarla kayyum atadınız.

"Ne değişti..."

Ahmet Özer'in tüm bu zaman içerisinde hakkında hiçbir iddia yoktu da belediye başkanı olmasının üzerinden 8 ay geçtikten sonra ne değişti. Ne değişti de, 10 yıl önce başsağlığı için yapılmış bir telefon konuşmasından suç üretilerek belediye başkanı tutuklanıyor. Dosyadaki diğer sözde delillere bakalım. Kira sözleşmesi üzerinden yapılan aylık kira ödemeleri, seçim kampanyası için aile ve akrabaları tarafından gönderilen paralar 'para transferi' olarak gösterilmiş. İmralı Görüşme notları adı atlında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bile adının geçtiği notlarda adı geçmiş. AK Parti milletvekillerinin, eski bakanların, AK Parti ilçe başkanının, Esenyurt Kaymakamının katıldığı Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'ni düzenlemiş burada bir takım kişilerce sloganlar atılmış. Odasında Kürtçe Mizah Dergisi bulunmuş. Madem durum bu, ben size kira bedelleri adı altında yapılan birtakım başkaca ödemelerden bahsedeyim.

"Dava dosyasında yer alan ifade tutanaklarının hiç birinde bu paraların ne olduğu hiç sorulmamış"

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan hakkında kara para aklama suçundan açılan davanın eklerinden… Yani dava dosyasının içinden… Eski Ankara Başsavcısı ve şu an Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a kira bedeli adı altında Ayhan Bora Kaplan adına karapara aklandığı iddia edilen kişi tarafından düzensiz ödemeler yapıldığı ortaya çıktı.

MASAK tarafından hazırlanan raporda 2020-2022 yılları arasında kira bedeli adı altında anılan Yargıtay üyesine 6 kez 7'şer bin lira, bir kez de 10 bin lira şeklinde ödeme var. Şimdi arkadaşlar bu size şüpheli gelmiyor da, Ahmet Özer'in kızına ait ev için düzenli bir şekilde ödenen, konuya ilişkin evde kiracı olarak oturan şahsın açık beyanının da olduğu, makul ve muntazam kira ödemeleri mi şüpheli geliyor. Ben sizin yerinizde olsam dönüp bu tarafı araştırırım. Çünkü dava dosyasında yer alan ifade tutanaklarının hiç birinde bu paraların ne olduğu hiç sorulmamış. Ama konu Ahmet Özer olunca tüm bu sözde delillerle Belediye Başkanı tutuklanıyor. Sonra tutuklamaya itiraz ediliyor. Ancak dosya öyle durumda ki, tutuklama evresinde ortaya konan deliller o kadar yetersiz ki, tutuklamaya itiraz üzerine verilen kararda ortaya bir anda gizli tanık çıkıveriyor. Bu soruşturmada Ahmet Özer'i tutuklamaya yeterli hiçbir delil yoktur ama kendisinin tutuklu kalması istenmektedir. Yani bu soruşturma siyasidir demektir. Aynı Ahmak davasında olduğu gibi."

CHP\'li Özer: Ahmet Özer\'in Tutuklanması Siyasidir
Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Esenyurt, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

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