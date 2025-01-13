CHP\'li Özgür Çelik ve Gökan Zeybek\'ten Şafak Operasyonu Açıklaması: "Mücadeleyi Halkımızla Birlikte Yapacağız"

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Haber: Hakan KAYA - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şafak operasyonu düzenlenen Beşiktaş Belediyesi'nde açıklama yaparak Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik, "Yapılan uygulamalar Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyu nezdindeki itibarını gölgelemeye yönelik, sosyal demokrat belediyecilik yapan belediye başkanlarımızın itibarını zedelemeye yönelik girişimlerdir. Buna karşı mücadeleyi halkımızla, komşularımızla birlikte yapacağız" dedi. Zeybek de " Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık Türkiye'deki karşılığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il ve ilçe başkanları değildir. CHP'li belediyelerin artık siyasal rakipleri cumhuriyet savcıları, yereldeki kamu görevlileridir" diye konuştu.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon sonrası CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki partililer Beşiktaş Belediyesi'ne gelerek bir toplantı yaptı. Yapılan toplantı sonrası basın açıklaması yapıldı.

Sürecin takipcisi olduklarını belirten CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bugün yine güne bir şafak operasyonuyla uyandık. Sabah saat 04.30'da Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın İstanbul'daki resmi ikametgahına polisler gittiler. Annesi evdeydi. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin tedirgin edildiği, korkutulduğu ve evlerde belediyede aramaların yapıldığı bir güne uyanmış olduk. Beşiktaş Belediye Başkanımız, babasını ziyaret etmek için dün şehir dışına çıkmıştı. Şu anda Altınoluk'tan İstanbul'a doğru bir hareket halinde. Babasının yanında bulunduğu esnada emniyete götürüldü ve şu anda İstanbul'a geliyor. Vatan Caddesi'ne getiriliyor. Burada oluşturduğumuz hukuk komisyonumuz, hukuk kurulumuz sürecin bütün aşamalarını titizlikle takip ediyor" dedi.

"Sürecin bütün aşamalarını çok dikkatli bir biçimde takip ediyor"

Çelik, CHP lideri Özgür Özel ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Genel Başkanımız Ankara'dan süreci takip ediyor. Yine sabahın erken saatlerinden itibaren sabah 05.30, 06.00'dan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla sürekli diyalog ve iletişim halindeyiz. Genel başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımız şu anda birlikte süreci değerlendiriyorlar. Biraz sonra genel başkan yardımcılarımız, grup başkanvekilimizle birlikte, genel başkanımızla dijital bir toplantıyı gerçekleştiriyor olacağız. Burada oluşturduğumuz hukuk kurulumuz, sürecin bütün aşamalarını çok dikkatli bir biçimde takip ediyor" diye konuştu.

"Mücadeleyi halkımızla, komşularımızla birlikte yapacağız"

"Türkiye şafak operasyonlarından bir an önce kurtulmak zorundadır" diyen Çelik, "Davet edilse gidip ifade verebilecek, davet edilse her kuruma gidip ifadesini verebilecek belediye başkanlarına, bulunduğu ilçelerde 300-500 binlik ilçelerde seçmenin oyunu alan, seçmenin gönlünde taht kuran belediye başkanlarına davet edilse, oralara gidecek belediye başkanlarına bu şafak operasyonları, onların itibarını zedeleme girişimidir. Cumhuriyet Halk Partisi 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi olmasında 2019 ile 2024 arası CHP'li belediyelerin, sosyal belediyecilik uygulamaları etken olmuştur. ve bugün asgari ücret açıklandı. En düşük emekli maaşı açıklandı. Bugün Türkiye'de emekliyi, emekçiyi, işçiyi, esnafı, yoksulluğa sefalete sürükleyen bir iktidar var. Onların yoksulluğa ve sefalete sürüklediği insanlara Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, sosyal desteklerle merhem oluyorlar. Yani sosyal desteklerle onların yoksullaştırdığı vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın yanında oluyor Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Yapılan uygulamalar Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyu nezdindeki itibarını gölgelemeye yönelik sosyal demokrat belediyecilik yapan belediye başkanlarımızın itibarını zedelemeye yönelik girişimlerdir. Buna karşı mücadeleyi halkımızla, komşularımızla birlikte yapacağız" ifadesini kullandı.

"Algı yönetimiyle Cumhuriyet Halk Partililerin itibarı zedelenmeye çalışılıyor"

Çelik, "Algı yönetimiyle Cumhuriyet Halk Partililerin itibarı zedelenmeye çalışılıyor. Bu masumiyet karinesine aykırıdır. Bu adil yargılanma hakkına aykırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kurullarıyla, genel başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımızla meclisteki milletvekillerimizle, İstanbul'daki ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, meclis grubumuzla sonuna kadar bu sürecin takipçisiyiz. Bu uygulamalara karşı yurttaşlarımızla, vatandaşımızla birlikte mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" diye konuştu.

"CHP'li belediyelere ilişkin olarak toplam memnuniyet oranı yüzde 58'in üzerinde"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Beşiktaş Belediyesi'nde belediye başkanıyla birlikte 9 gözaltı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahada ölçüm yapıyoruz. Ama iktidar partisi yaptığımız ölçümlerden daha fazlasını yapıyor. Ne bulduk peki biz? Yüzde 38 oyla Türkiye'de 31 Mart'ta birinci parti çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 412 belediyesinin bugün seçim olması durumundaki Türkiye'de alacağı oy oranı yüzde 38'den yüzde 48'e çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ilişkin olarak toplam memnuniyet oranı yüzde 58'in üzerinde.

"CHP'li belediyeler ne yaparsa iktidar bunun karşısında"

3 ay önce kreşlerle başlayan kültür etkinlikleriyle, konserlerle devam eden, kent lokantalarının algısı üzerinden iktidarın yürütmeye çalıştığı bütün kampanya geriye tepmiştir. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarım, iktidarın kreşlerle ilgili engelleme girişiminin karşısında meydan okurcasına 30 Kasım tarihinde 651 olan kreş sayısını, 26 Aralık tarihinde 689'a çıkarttılar. Bugün itibariyle kreş sayımız 700'ün üzerinde. 70 olan Kent Lokantası sayısı, daha geçen pazar günü itibariyle 116'ya ulaşmış durumda. Yani CHP'li belediyeler ne yaparsa iktidar bunun karşısında, bunların algısını tersine çevirme girişiminde bulunuyor.

"Gerçek sorunların konuşulmasını önlemek için algı operasyonu yürütülüyor"

Daha bu sabah otoyollara gelen zam, ayın 15'inde memur maaşlarına, emekli maaşlarına gelecek olan yüzde 11,5'luk zammın Türkiye gündeminde konuşulmasını istemeyen bir iktidar var. Halkın gündeminde Suriye kalmadı. O zaman gerçek sorunların konuşulmasını engellemek için ne yapmak gerekir? Toplumda en fazla karşılığı olan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde bir algı operasyonu yürütmek gerekir. 1 Kasım tarihinde Esenyurt'la başlayan süreç, Cumhuriyet Halk Parti'nin en başarılı İstanbul'daki belediyelerinden biri olan Beşiktaş Belediyesi'nin bir şirketiyle ilgili bir soruşturma dolayısıyla devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, görevi süresinin içinde bu 6'ncı yılı. İkametgahı belli. Kendisine şirketle ilgili bir soruşturma var deyip tebligat yaptığınızda çağrı yaptığınızda gelip ifadesini verir. İstanbul'da olmadığı bilindiği bir tarihte özellikle uzun yoldan getirilmesi öngörülerek bu sabaha karşı saat 05.30'da operasyon başlatılıyor. Belediye binasının içinde emniyet mensupları yok. Belediye başkanımızın odasında ve başkan yardımcısının odasında arama yapıyorlar, 15 dakika sonra ayrılıyorlar. Ama belediye binasının etrafına bakıyorsunuz, 20'den fazla otobüs, yüzlerce polis memuru... Ne var burada? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kamuoyuna mı dönük, içeriye dönük bir mesaj mı veriliyor? Bunun çok net biçimiyle yurttaşlarımız tarafından görülmesi gerekiyor.

"Beşiktaş belediye başkanımızın tamamen arkasındayız"

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak, Beşiktaş belediye başkanımızın tamamen arkasındayız. Yapmış olduğu çalışmalarla ilgili sabahtan beri bilgi aldık. Bütün yapılmış işlemlerin tamamı mevzuata uygun yasal çerçeve içinde gerçekleşmiş eylemlerdir. Bu manada bir an önce bu konuyla ilgili avukatlarımız kendisiyle görüşecekler. Buradan aklanmayla birlikte Beşiktaş belediye başkanımızın görevinin başına döneceğini umut ediyoruz.

"CHP'li belediyelerin artık siyasal rakipleri cumhuriyet savcıları, yereldeki kamu görevlileridir"

31 Mart'tan beri şunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki karşılığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il ve ilçe başkanları değildir. CHP'li belediyelerin artık siyasal rakipleri cumhuriyet savcıları, yereldeki kamu görevlileridir. Giderek devletin partisi haline dönüşmüş olan AK Parti'nin yapmaya çalışmış olduğu uygulamaların tamamı milletin iradesinin gasp edilmesi anlamına gelir. Seçilmiş belediye başkanları üzerinden algı operasyonlarının seçmen tarafında karşılığının olmadığını biliyoruz. Beşiktaş Belediye Meclisi'nde bir tek meclis üyesi çıkaramamış olan Cumhur İttifakı, AKP ve MHP burada seçime tek başına girdiler. Tek bir adayla girdiler. 31 belediye meclis üyesinden bir tek belediye meclis üyesi çıkaramadı iktidar... İstanbul'da çok sayıda böyle AK Parti'nin böyle hezimete uğradığı belediyemiz vardır. Özellikle Beşiktaş'ın seçilmesinden bir tanesi de burada seçmenin, halkın, yurttaşın AKP'yi, Cumhur İttifakı'nı sandığa gömmüş olmasıdır. 31 meclis üyemizin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyesidir. O nedenle biz yürütülen bu algı operasyonlarının hiçbir anlamı ifade etmediğini bir kez daha belirtmek istiyorum.

"Biz denetlenmelerden şikayetçi olan bir siyasi parti değiliz"

Çalışan ve görevli arkadaşlarımızın tamamı her koşulda çağrıldıklarında ifade verirler. Sadece bu belediye için söylemiyorum. Türkiye'nin neresinde varsa zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı müfettişleri, Sayıştay uzmanlarının onlarcası var. Her birisi sürekli denetliyor. Biz denetlenmelerden şikayetçi olan bir siyasi parti de değiliz. Ama bu ve benzeri yöntemlerle İstanbul'da yürütülen bu operasyonların son derece yanlış olduğunu ve hakimiyeti kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim anlayışı içinde, belediyeler üzerinden yürütülen algı operasyonları karşısında Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve örgütümüzün dimdik ayakta olduğunu ve Beşiktaş Belediyemizin yanında olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum."

Belediye önünde operasyon protestosu

Öte yandan Balıkesir Gönen ve İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen bir grup partili, Beşiktaş Belediyesi'ndeki çalışanlarla birlikte dışarıda eylem yaptı. "Korkmuyoruz, susmuyoruz itaat etmiyoruz", "Hak hukuk adalet" sloganları atıldı. Protesto eyleminde zincire vurulmuş adalet heykelinin de olduğu görüldü. Belediye içinde de çalışanlar sloganlar atarak dışarıdaki kalabalığa katıldı.