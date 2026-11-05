CHP\'li Öztrak, komisyonda Şimşek\'e \'finansal cinayet\' diyerek istifa çağrısı yaptı

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "fon krizi" olarak bilinen gelişmelerin ardından ekonomiye duyulan güvenin yok edildiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e istifa çağrısında bulundu. Öztrak, "Bu finansal cinayet sizin gözlerinizin önünde, sizin bilginiz dahilinde işlendi. Milyonlarca vatandaşımız milyarlarca lirasını size bağlı kurumlar görevini yapmadığı için kaybetti" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in milletvekillerine sunum yapmasının ardından gruplar adına konuşmalara geçildi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen gelişmelerin ardından güvenin yok edildiğini vurgulayarak, "Güvenin serbest düşüşte olduğu bir ekonomide bütçede hedeflenen büyüklüklere ulaşmak için politikaların radikal bir şekilde değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla ne bu bütçenin büyüklüklerinin ne de arkasındaki politikaların gerçekçiliği yok" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz" sözlerini hatırlatan Öztrak, "Bu finansal cinayet sizin gözlerinizin önünde, sizin bilginiz dahilinde işlendi. Milyonlarca vatandaşımız milyarlarca lirasını size bağlı kurumlar görevini yapmadığı için kaybetti. İspanya'da yaşanan tren kazasında Ulaştırma Bakanı sorumluluğu alıp istifa etti. Siz bu finansal Susurluk kazasının sorumluluğunu alıp istifa etmek için daha ne kadar bekleyeceksiniz? Sizin başında olduğunuz bir ekonomi yönetimine içerideki ve dışarıdaki yatırımcılar nasıl güvenip de para yatıracak" diyerek tepki gösterdi.

Gönüllü iade hesaplarına yapılan ödemelere de değinen Öztrak, "Sayın Bakan, bu işin hesabının kitabının doğru tutulduğundan da endişeliyim. Rakamlar havada uçuşuyor. Haber ajanslarının yayımladığı bazı rakamlar var ama şimdi size soruyorum: Tövbe hesabına bugüne kadar kaç lira yatırıldı? Neden mağdurlara 1 milyon liraya kadar ödeme yapmayı vaat edip bunun sadece 1/4'ünü ödeyebildiniz? Bir de şu söylentileri duyuyoruz: Mağdurlara yaptığınız bu ödemelerden stopaj kestiğiniz söyleniyor. Bu doğru mu? Fonlara para yatıran, yatırdığı paraları tahsil edemeyen kaç kamu kurumu var? İsimleri ve tahsil edilemeyen tutarlar nedir" sorularını yöneltti.

USTA: "DÜRÜSTLÜK YETMİYOR SAYIN BAKAN"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, uygulanan ekonomi programının yapısal reform ve kamu harcamaları yönünden eksik olduğunu savundu. Fon krizinin programdaki başarısızlığı ortaya koyduğunu belirten Usta, programın talebi kısmanın ötesine geçerek üretimi kısan bir hale geldiğini söyledi.

Şimşek'in finansal kurumlar üzerindeki denetimini ve ekonomi yönetimindeki karar süreçlerini eleştiren Usta, "Bakın ben sizin dürüst olduğunuza inanıyorum. Ama dürüstlük yetmiyor Sayın Bakan" dedi. Fon krizinde siyasi sorumluluğun Şimşek'te olduğunu savunan Usta, "Bu sorumluluktan kurtulamazsınız" ifadesini kullandı.

Usta, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'ın komisyonda bulunmamasına tepki göstterdi.

FAHİŞ KAZANÇLARIN İADESİ ZORUNLU OLSUN ÇAĞRISI

Fon mağdurlarının zararlarının karşılanması için oluşturulan havuza yapılacak iadelerin gönüllülüğe bırakılmasını eleştiren Usta, belirli bir tutarın üzerinde fahiş kazanç elde edenlerden bu kazançların zorunlu olarak alınmasını istedi. Usta, suç işleyenlerin mal varlıklarına yönelik işlemler ile suça karışmadan fahiş kazanç elde edenlerden yapılacak iadelerin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Fonlara yatırım yapan vatandaşların suçlanmasına da tepki gösteren Usta, konuyu haberleştiren gazetecilerin tutuklanmasını eleştirdi. Esnafın borçlarını ödemekte zorlandığını belirten Usta, yapılandırma çağrısında bulunarak, "Esnaf sizden yapılandırma bekliyor" dedi.

KISACIK: "YATIRIMCININ PİYASAYA GÜVENİ ZEDELENMİŞTİR"

Yeni Yol Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise sermaye piyasalarındaki gelişmelerden 455 bin vatandaşın etkilendiğini söyleyerek, "Reel ekonominin kılcal damarlarını etkileyen bu büyüklükteki bir krizde, şeffaflık ve kriz iletişimi hayati önem taşır. Piyasaların kapalı kutu şeklinde yönetilmesi, yetkililerin kamuoyunun önüne çıkarak düzenli ve şeffaf bilgilendirme yapmaması, sosyal medyada bilgi kirliliğini artırmış ve yatırımcı güvenini daha da zedelemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

SPK ve Borsa İstanbul gibi düzenleyici kurumların "şeffaf" olması gerektiği çağrısında bulunan Kısacık, "Düzenleyici kurumların günlük basın bültenleri, şeffaf veri paylaşımı ve kesintisiz halkı bilgilendirme seanslarıyla süreci yönetmesini gerektirir. Kurumsal iletişim eksikliği ve kriz yönetimindeki bu aksaklıklar, güvensizlik ortamını derinleştiren temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.