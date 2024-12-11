CHP'den Suriyelilere Dönüş Çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Suriyelilere Dönüş Çağrısı

CHP\'den Suriyelilere Dönüş Çağrısı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Esad rejimi çöktüğüne göre; Türkiye'de 13 yıldır misafir ettiğimiz, resmi rakamlara göre 3 milyona yakın geçici koruma altında bulunan; kanaatimizce gerçek sayısı bunun çok çok üzerinde olan Suriyelinin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir" dedi.

11.12.2024 21:48  Güncelleme: 21:52
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Esad rejimi çöktüğüne göre; Türkiye'de 13 yıldır misafir ettiğimiz, resmi rakamlara göre 3 milyona yakın geçici koruma altında bulunan; kanaatimizce gerçek sayısı bunun çok çok üzerinde olan Suriyelinin ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir" dedi.

CHP'li Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. TBMM Komisyon görüşmelerinin sona ermesinin ardından, Meclis Genel Kurulu'nda da 2025 yılı Merkez Bütçe Kanun Teklifinin görüşmelerinin başladığını hatırlatan Yücel, "Ülkenin kaynaklarını siyasi geleceği için çarçur eden AKP, bütçe teklifini de bunun kılıfı haline getiriyor. Halk adına bütçe yapmakla sorumlu olan TBMM, 'bütçe teklifi' sürecinde prosedürü tamamlayan bir kurum halini almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, bu bütçenin halkın bütçesi olması için 2 hafta boyunca mücadele verecekler. 2018 yılından bu yana TBMM adına yapılan denetimlerin etkisizleştirildiği ve maalesef göstermelik hale getirildiği, bakanların halka değil AKP ye hizmet etmek için çabaladığı ve aslında herkesin tek bir adama tabii olduğu 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' denen ucube sistemde, işçinin, emekçinin, çiftçinin, öğrencinin, emeklinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Halk iradesini yok sayan bu sisteme inat, biz sarayın değil halkın bütçesini anlatacağız. İlk sandıktan çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, sarayın değil halkın bütçesini biz yapacağız" diye konuştu.

BİZİM ASGARİ ÜCRET TEKLİFİMİZ 30, BUNUN ALTINDA YOKUZ

Yücel, Türkiye'nin Avrupa'daki 5'inci en düşük asgari ücretli ülkelerinden birisi olduğunu belirterek, "Asgari ücret belirlenirken açlık ve yoksulluk sınırları göz ardı edilemez. Asgari ücret tek bir kişinin değil; kimi zaman 2 kişi; kimi zaman 4, belki daha da fazla nüfuslu bir ailenin geçimini sağlayan bir ücret olmalıdır. Asgari ücret belirlenirken gerçek enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre belirlenmesi saçmalığından da bir an önce vazgeçilmelidir. Bir kez daha yineliyoruz; bizim asgari ücret teklifimiz 30, bunun altında yokuz" ifadelerini kullandı.

'GIDA GÜVENLİĞİ, HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDER HALE GELMİŞ'

Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkede gıda güvenliği konusundaki zaafiyet öyle bir boyuta ulaşmış ki, artık halk sağlığını tehdit eder hale gelmiş. Türkiye'den ihraç edilen tarım ürünlerinde, yüksek oranda pestisit (zirai ilaç, zehir) aflatoksin (küf hastalığı) ve Akdeniz meyve sineği tespit edilmeye başlandı. Bunlar alıcı ülkeler tarafından Türkiye'ye hemen iade ediliyor."

'CHP'NİN ESAD'A BAKIŞ AÇISI HER ZAMAN TUTARLI OLMUŞTUR'

Suriye'de hızlı bir şekilde önce askeri, sonra siyasi, sonra da ekonomik anlamda kalıcı istikrarın sağlanması gerektiğini vurgulayan Yücel, "Suriye'de yaşanan süreçle ilgili iktidarın ve yandaş basının CHP'nin tutumuna ilişkin açıklamalarını son derece provokatif bulduğumuzu ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriye'ye ve devrik lider Esad'a bakış açısı ve tavrı 'Ülkemizdeki sığınmacıların geri dönüşünün sağlanması' merkezinde, her zaman tutarlı olmuştur. Diğer yandan Esad'a güzellemeler yapan, birlikte ailece tatil yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Dostum Esad' ifadesinden 'Katil Esed' ifadesine dönüşü tutarlılık ve istikrar konusunda ibret vericidir. AKP iktidarına Suriye'de yaşanan süreçten; kısa vadeli siyasi çıkar devşirmeye çalışmak yerine; ülkemizin ve milletimizin ortak milli menfaatlerini korumaları gerektiğini hatırlatıyoruz ve kendilerini uyarıyoruz. Esad rejimi çöktüğüne göre; Türkiye'de 13 yıldır misafir ettiğimiz, resmi rakamlara göre 3 milyona yakın geçici koruma altında bulunan; kanaatimizce gerçek sayısı bunun çok çok üzerinde olan Suriyelinin; ülkemizdeki misafirlikleri sona ermiştir" dedi.

Haber: Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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