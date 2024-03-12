CHP Milletvekili: Üreticiler ve mevsimlik tarım işçileri zor durumda

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "İktidar, kötü ekonomi politikalarıyla ekonomiyi öyle bir noktaya getirdi ki üretici, mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyelerini karşılayamaz noktaya geldi. Tarımda çalışacak işçi bulunamıyor. Ürün fiyatının işçilik ücretini dahi karşılamadığı bahçelerde, ürününü dalında bırakan üreticilerimiz sürekli zarar ediyor. Gıdada bağımsızlığımızı koruyabilmek için bir karış bile olsa tarım arazilerimize ve çiftçilerimize mutlaka sahip çıkmalıyız" dedi.
CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, üreticilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına dikkat çekti. Mevsimlik tarım işçilerinin özellikle deprem bölgesine konaklama ve ücretlerden dolayı gelmek istemediğini belirten Başevirgen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"TÜRKİYE'DE MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLİĞİYLE UĞRAŞAN KİŞİ SAYISI YAKLAŞIK 1 MİLYON"
Başevirgen, "Türkiye'de mevsimlik gezici tarım işçiliğiyle uğraşan kişi sayısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 1 milyon, mevsimlik gezici tarım işçileri ile ilgili özel bir yasa da bulunmuyor. Mevsimlik tarım işçileri bu işi ekonomik nedenlerden ve işsizlikten ötürü yapıyor. Tarım işçileri, ulaşım, gıda masrafları, konaklama gibi giderlerinin çok olması sebeplerden ötürü para biriktiremeden sadece günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kazanabiliyorlar" dedi.
"YURDUN DÖRT BİR YANINDA ARTIK ÜRÜNLER TOPLANAMIYOR, DALINDA KALIYOR"
Çiftçilerin, mevsimlik işçilerin yevmiyelerini bile karşılayamayacak hale geldiğinin altını çizen Başevirgen, "İktidar, kötü ekonomi politikalarıyla ekonomiyi öyle bir noktaya getirdi ki, üretici, mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyelerini karşılayamaz noktaya geldi. Mevsimlik tarım işçileri de günlük geçimlerini sağlayabilecekleri ücretleri alamadıkları için tarlalardan uzaklaştı. Tarımda çalışacak işçi bulunamıyor. Yurdun dört bir yanında artık ürünler toplanamıyor, dalında kalıyor. Özellikle deprem bölgesinde bu yıl narenciyeler, işçilerin bölgeye gelmek istememesinden dolayı dalında kaldı. Ürün fiyatının işçilik ücretini dahi karşılamadığı bahçelerde, ürününü dalında bırakan üreticilerimiz sürekli zarar ediyor" dedi.
"BİR KARIŞ BİLE OLSA TARIM ARAZİLERİMİZE VE ÇİFTÇİLERİMİZE MUTLAKA SAHİP ÇIKMALIYIZ"
Başevirgen, çiftçilerin üretimden uzaklaştığını belirterek, "Bin bir emekle, mazot, tohum, gübre ve ilaç gibi girdi maliyetlerindeki astronomik artışlara rağmen üreten çiftçilerimizin, kredi borçları mutlaka faizsiz ertelenmelidir ve gerekli tarımsal destek sağlanmalıdır. Aksi takdirde her yıl zarar etmeye devam eden çiftçilerimizin üretimden çekilmesi kaçınılmaz bir son olacak. Üreticilerimize sahip çıkmazsak tarım arazileri boş kalacak. Üretmekten vazgeçen üreticilerimizi tekrar tarıma döndürmek çok zordur. Gıdada bağımsızlığımızı koruyabilmek için bir karış bile olsa tarım arazilerimize ve çiftçilerimize mutlaka sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.
"İKTİDAR ÇİFTÇİLERİMİZE KULAK TIKAYARAK İTHALATÇI POLİTİKALARINA DEVAM EDİYOR"
İktidarın Tarım Kanunu'na uymayarak çiftçilere yeterli desteği vermediğini belirten Başevirgen, "Türkiye, 2006'da yürürlüğe giren Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde tarımsal desteğe ayrılması gereken destek gayrisafi milli hasılanın en az yüzde 1'i kadar olmak zorundayken, AKP iktidarları döneminde bu oran 0,5 seviyelerini geçemedi. Tarımda kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyken; iktidar her geçen yıl ülkemizi tarımda daha da fazla dışa bağımlı hale getirdi. İktidar çiftçilerimize kulak tıkayarak ithalatçı politikalarına devam etmekte de sakınca görmüyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili: Üreticiler ve mevsimlik tarım işçileri zor durumda - Son Dakika
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