CHP Milletvekili, Epstein davasında Türkiye\'den çocukların kaçırıldığı iddialarını Meclis\'e taşıdı

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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, küresel fuhuş şebekesi Epstein davasında Türkiye'den çocukların da kaçırıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Kılıç; Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar ile İçişleri bakanlarına, "Kamuoyunda Epstein davası olarak bilinen dava dosyalarından, 1328 No'lu dosya içinde yer alan, 407-6, 407-8, 407-9 numaralı ek belgelerinde, kaçırılan çocuklarının avukatlığını üstlenen Avukat Katherine W. Ezell'in, Epstein'in Türkiye'den çocukları kaçırdığı tespitleri yer almaktadır. Bu tespitlerden haberiniz var mı" diye sordu.

Jeffrey Epstein'in başını çektiği uluslararası fuhuş şebekesiyle ilgili dava dosyasında, Türkiye'den çocukların da kaçırıldığı iddialarının gündeme gelmesi TBMM'ye taşındı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, konuyu; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya üç ayrı soru önergesi olarak yöneltti. Kılıç, "Kamuoyunda Epstein davası olarak bilinen dava dosyalarından, 1328 No'lu dosya içinde yer alan, 407-6, 407-8, 407-9 numaralı ek belgelerinde, kaçırılan çocuklarının avukatlığını üstlenen Avukat Katherine W. Ezell'in, Epstein'in Türkiye'den çocukları kaçırdığı tespitleri yer almaktadır. Bu tespitlerden haberiniz var mı" sorusunu yöneltti.

"MAĞDUR ÇOCUKLARIN AVUKATI, EPSTEİN'İN TÜRKİYE'DEN DE ÇOCUK KAÇIRDIĞINI TESPİT ETTİ"

Soru önergesinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Tüm dünyanın gözü kulağı Epstein davasında. Bu dava küresel bir fuhuş şebekesi davası. Şebeke'nin, çocukları dünyanın çeşitli ülkelerinden kaçırıp, fuhuşa sürüklediği ortaya çıktı. Dava dosyaları gün gün kamuoyuna açıklanıyor. Çocukların başına gelenler akıl alır gibi değil. Fuhuşa zorlama, tecavüz, işkence ve kötü muamele. Milyonların vicdanını sızlatan iddiaların bulunduğu dosyada Türkiye'nin de adı geçiyor. Davada mağdur çocukların avukatı, Epstein'in Türkiye'den de çocuk kaçırdığını tespit etti. Dünyanın gözü kulağı bu davada ama hala Türkiye'deki yetkililerden tek bir açıklama yok.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERHAL ÜLKE GENELİNDE ÇOCUK KAÇIRMA OLAYLARI İLE İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATMALIDIR"

Adalet Bakanı'nın Epstein dava dosyalarını Amerika'dan talep ettiğini, Aile Bakanı'nın da mağdur çocukların avukatı ile iletişime geçerek, Türkiye'den çocukların kaçırıldığı tespitlerine ilişkin bilgileri aldığını umuyoruz. TÜİK verilerine göre Türkiye'de her gün ortalama 32 çocuk kaçırılıyor. Verilerin çok yüksek olması nedeniyle TÜİK artık kayıp çocuk istatistiklerini açıklamıyor olsa da bu gerçeği gizlemeye yetmiyor. Çok uzağa gitmeye gerek yok, yaşadığımız deprem felaketinin ardından hala kayıp çocuklarını arayan aileler var. Ama yetkililer sessiz! İçişleri Bakanlığı derhal ülke genelinde çocuk kaçırma olayları ile ilgili geniş çaplı operasyon başlatmalıdır. Aksi halde, bizim de kaçırılan çocuklarımızın ailelerinin de iki eli yakanızda olacak."