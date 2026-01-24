CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Özgür Özel: "Tabuta, Mezar Taşına Vampirler Saldırır. Siz Emeklinin Kanını Emen Vampirlersiniz"

(YALOVA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin TBMM'deki görüşmeler sırasında AK Parti'nin CHP'nin getirdiği tabuta tahammül edemediğini belirterek, "Emekliyi tabuta sokmaya utanmıyor, tabutu Meclis'e sokmaya utanıyor. Sonra bu tabuta saldırdılar. Çıkmış Tayyip Bey diyor ki, 'CHP emekliyi bize kışkırtmaya çalışıyor' ya sen emekliyi öldürmüşsün. Burada Yalova'dan söylüyorum: Tabuta, mezar taşına vampirler saldırır. Siz emeklinin kanını emen vampirlersiniz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncüsü Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bugün gitmiş Aydın'a. Aydın'ı biliyor musunuz? O topuklayan Efe'nin yanına gitmiş. Tayyip Bey, Aydın'da soğuk havada sıcak bir salonda, salona doldurmuş; oradan atıyor, tutuyor. Buradan sesleniyorum: Salon adamı Tayyip Bey, Yalova Meydanı'nı görüyor musun? Vicdanı olan herkese söylüyorum. AK Parti'nin, MHP'nin seçmenlerine söylüyorum. Salı günü İstanbul'da, Silivri'de Aziz İhsan Aktaş davası başlayacak. Bu kişi 700 yılla yargılanıyor. Kendisi tutuksuz ama çalıştığı belediyelerin yöneticileri tutuklu. 4 yılla yargılanan Zeydan Karalar tutuklu. Yine 4–6 yılla yargılanan Adana'nın belediye başkanları Kadir tutuklu, Oya tutuklu. Bütün arkadaşlarımız tutuklu. Ama örgütün başı tutuksuz. 'Örgütü kuran benim' diyor ama 'itirafçı oldum' diye onu salıyorlar, milleti topluyorlar.

"Verilmeyecek hesabı olanlar, topuklaya topuklaya AK Parti'ye kaçanlardır"

Bu itirafların içinde en çok adı geçen, en çok eylemi olan, en çok ihalesi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi. Şimdi bugün oturduğu, hatta sosyal belediyecilik yapıyor diye övdüğü Aydın'ın 'topuklayan efesi', Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesini görünce, onun adına ödediği faturayı önüne koyunca 'eyvah ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın' deyince, koşa koşa AK Parti'ye gitti. İşte buradan açıkça ilan ediyorum: Verilmeyecek hesabımız yok. Verilmeyecek hesabı olanlar, topuklaya topuklaya AK Parti'ye kaçanlardır. Dosyada en çok iddia Aydın Büyükşehir Belediyesi için var. En çok çalışma onlar için var. Ama 'Benim partime gelirsen seni mahkemeden kurtarırım' diye birilerini transfer eden Erdoğan çıkmış bugün orada, bunların hiçbir tanesi olmamış gibi yalan yere konuşuyor.

"AK Parti, Ankara'da olduğu gibi Yalova'da da bu işlere su koyuyor. Baraj yapmıyor"

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu ifade edeyim: Belediye başkanımızın kentsel dönüşümle ilgili çabalarının ve taleplerinizin arkasındayız. Yalova'da bir su sorunu var. Geçen aylarda bir sabotaj, bir terör saldırısı Yalova'nın içme suyuna yapıldı; bununla ilgili büyük bir mücadele verildi. Bunu bile istismar etmeye çalışanlar oldu. Yalova'da Gökçe Barajı'nın su seviyesi yüzde 10'un altına inmiş durumda. İkinci bir baraj yapılması lazım. Ama barajı yapacak olan AKP'den tık yok. AK Parti, Ankara'da olduğu gibi Yalova'da da bu işlere su koyuyor. Baraj yapmıyor. Bir de çıkmışlar, yağmur yağmasın diye adeta yağmur duasına değil, 'yağmur yağmasın' duasına çıkıyorlar. Yağmur yağmasın, kuraklık olsun, Ankara'da su yetmesin, İstanbul'da su yetmesin, Yalova'da su yetmesin, millet CHP'ye kızsın diye. Biz hem sorumluluklarımızın farkındayız hem AK Parti'nin yapmadıklarının farkındayız. Ama buradan söylüyorum: Çok beklersiniz. Ne Yalova'da ne Ankara'da ne İstanbul'da milletimize mahcup olmayacağız. Çatlasanız da patlasanız da yerel yönetimlerde başarılıyız, Türkiye'de de başarılı olacağız. Yetmez.

"Bir şehre su getireceksen, baraj yapacaksan yatırım bütçesine para koyacaksın"

Nacaklı deresinin üstündeki MUSKİ tesislerini verin, vermiyorlar. Elmalı Deresi'nde üçüncü şahıslara ait tesisler var, kaldırmıyorlar. 1998'de Demirel Cumhurbaşkanı, Mesut Yılmaz Başbakanken Armutlu yolunun temeli atıldı. 24 yıldır bitirmiyorlar. Çiftlikköy'deki Etibank tesisleri 1999 depreminde hasar gördü. AK Parti geldi, TMSF eliyle orayı aldı. O günden beri çivi çakmadı, çürümeye terk etti. Baraj yapmak suyu biriktirmek, şehirlere getirmek merkezi yönetimin, dağıtmak belediyelerin işi. Tayyip Bey'in işine gelmiyor. Bu da sizin işinizmiş gibi söylüyor ama bir yandan baraj yatırımı için sorumluluğu ortada. Bir şehre su getireceksen, baraj yapacaksan yatırım bütçesine para koyacaksın. İçme suyuna ayrılan kaynak yüzde 1,2. 12,5 milyar lira ayırmışlar. Geçen yıl bu paranın sadece 752 milyonunu, yüzde 10'unu harcamışlar. Yüzde 90'ı duruyor.

"Bizim iktidarımızda tüm imkanlar millet için seferberdir"

İktidar partisi ayırdığı yüzde 1,5'luk paranın bile yüzde 10'unu kullanmış. Belediyeler son bir yılda 129 milyar liralık yatırım yapmışlar. Yani merkezi yönetimin yaptığının 170 katını. Kamuda suya 752 milyon para harcanırken, kamu binalarına, keyif çatacakları binalara 87 milyar lira harcamışlar. AK Parti 'zaten belediyeleri CHP aldı. Baraj yaparsam, içme suyu için çalışmalar yaparsam, bunu CHP'den bilirler' diye ayırdığı küçük parayı bile harcamayan ve 'su getirmek CHP'li belediyelerin işi' diyen bir iktidar var. Buradan Yalova'dan açıkça söylüyorum: Bizim iktidarımızda tüm imkanlar millet için seferberdir. Bugüne kadar millete mahçup olmadık. Ancak bu yorgun, bu kötü niyetli, milleti değil de kendini düşünen bu iktidardan ilk seçimde yönetimi alacağız.

"İktidar olacağız, bu düzeni değiştireceğiz"

Yalova'da süs bitkisi merkezi heba ediliyor. Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi kurulması gerekiyor. CHP iktidarında KDV'yi yüzde 1'e indireceğiz, teşvikleri vereceğiz, Yalovalı çiçekçilerin yüzünü güldüreceğiz. Tersane işçileri var. Taşeron, 'dayıbaşı sistemi' var. İş güvenliği yok. Maaşlar asgari ücret. Kimyasal altında çalışıyorlar. Yıpranma hakları kaldırıldı. İşçiler büyük bir haksızlığa uğruyor. İktidar olacağız, bu düzeni değiştireceğiz.

"Bir zamanlar 'şahlandık, uçuyoruz, kaçıyoruz' diyenler şimdi binbir tane mazeret üretiyorlar"

Yalova'nın da Türkiye'nin de en büyük sorunu hiç şüphe yok ki ekonomi. Bir zamanlar 'şahlandık, uçuyoruz, kaçıyoruz' diyenler şimdi binbir tane mazeret üretiyorlar. Maalesef tablo çok hazin. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Yüksek enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yüksek faizde, işsizlikte, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Maalesef eskiden grekoromende, serbest güreşte, tekvandoda Avrupa birincisiyiz derken, şimdi AK Parti'nin kara düzeninde beşi bir yerde var ama bu ödüllerin, galibiyetlerin getirdiği değil sefaletin getirdiği AK Parti'nin boynumuza astığı büyük yüktür.

"Kollarına 20 milyonluk saat taktılar, geldiler 28 bin liraya hayır oyu verdiler"

Bu meydanda yüzde 75-80 emekli var. Bu emeklilere bundan sonrası için ayda 20 bin lirayı reva gördüler, 20 bin lirayı. Biz emekli maaşlarına zaten itiraz ediyorduk. Emekli maaşı 19 bin olacak, bin lira da verip 20 bin yapacağız deyince Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, bütün milletvekillerimiz Meclis'te eyleme geçtiler. 15 gün boyunca Meclis'i terk etmediler. Dedik ki, emeklilere insanca yaşayacakları bir ücret verelim. Aslında büyük bir fırsat vardı. CHP'nin dışında, daha doğrusu AK Parti dışındaki bütün partiler; CHP, DEM, Yeni Yol Grubu, İYİ Parti ve nihayet MHP buna sefalet ücreti dedi. Biz de dedik ki: 'Gelin bu sefalet ücretini düzeltelim' Bize kalsa bizde asgari ücret de 39 bin lira, en düşük emekli maaşı da 39 bin lira. Ama madem siz asgari ücreti 28 bin lira yaptınız, gelin en düşük emekli maaşını da 28 bin lira yapalım. Gelin hep beraber tüm emeklilere 8 bin lira seyyanen zam verelim. Her emekliye. Hiç olmazsa bir rahat nefes aldıralım dedik. Ama bir gün boyunca bile yoksulluk görmemişler. Ömründe bir öğün atlamamışlar. Kollarına 20 milyonluk saat taktılar, geldiler 28 bin liraya hayır oyu verdiler.

"Emekliyi tabuta sokmaya utanmıyor, tabutu Meclis'e sokmaya utanıyor"

Bütün muhalefet milletvekilleri büyük direnç gösterdiler, büyük mücadele ettiler. Arkadaşlarımız her yolu denedi. En son oylamadan önce, 'Durun, bir kere daha düşünün. Tekriri müzakere yapalım. 20 bine değil, hiç değilse 28 bin liraya el kaldıralım. Bir daha düşünün' dediler, dinlemediler. Arkadaşlarımız Meclis'in kürsüsüne tabut getirdiler. O tabutu gördünüz mü, tabutu? O tabutu görmeye AK Parti tahammül edemedi. Emekliyi tabuta sokmaya utanmıyor, tabutu Meclis'e sokmaya utanıyor.

"Tabuta, mezar taşına vampirler saldırır. Siz emeklinin kanını emen vampirlersiniz"

Sonra tuttular, bu tabuta saldırdılar. Arkadaşlar emeklinin mezar taşını yazmış, üstüne sefalet ücretlerini yazmış, ona saldırdılar. Bugün de çıkmış Tayyip Bey diyor ki, 'Cumhuriyet Halk Partisi emekliyi bize kışkırtmaya çalışıyor' ya sen emekliyi öldürmüşsün, hala daha kışkırtmaya çalışmaktan bahsediyor. Diyor ki: 'Kürsüye saldırıyor' Kürsüye biz saldırmadık. Kürsüde emeklinin tabutu vardı. O tabuta siz saldırdınız. Burada Yalova'dan söylüyorum: Tabuta, mezar taşına vampirler saldırır. Siz emeklinin kanını emen vampirlersiniz."

