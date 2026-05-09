CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Çay Üreticileri Miting Alanını Doldurdu

(RİZE) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 108'incisi Rize'de gerçekleştirildi. Çay üreticilerinin miting alanını doldurduğu meydanda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sadece TÜİK'in enflasyonunu uygulasa, bugün 40,50 lira olması lazım çay. Çayın kilosu 40 lira olmalıdır. Bir kilo çay satan iki ekmeği koltuğunun altına koyup evine gidebilmelidir" dedi.

CHP'nin 108'inci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. CHP bu mitingte çay üreticilerin sorunlarına da dikkati çekti. Mitingin yapıldığı meydana CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları ile "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" ve "Her şey çok güzel olacak" yazılı pankartlar asıldı. Merhum belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın fotoğraflarıyla "Unutmayacağız" yazılı pankart ile CHP Lideri Özel'in çay toplarken çekilen fotoğraflarının olduğu pankartlar da meydanda yer aldı.

"ÇAYDA DESTEK YOKSA OY DA YOK"

Mitinge gelenler saat 12.00 itibarıyla alana alınmaya başlandı. Yurttaşlar miting alanına Türk bayrağı ve üzerinde "Çayda sömürüye son" yazılı bayraklarla giriş yaptı. Yurttaşların bazıları, "Çay kanunu istiyoruz", "Çayda destek yoksa oy da yok", "Kontenjan değil adalet istiyoruz" ve "Uşagum çayun tadi kaçtiii" yazılı pankartlar taşıdı.

Miting, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın öncülüğündeki gençlik korteji, alana giriş yaptı. Yurttaşların alanı doldurmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, bölge milletekilleri, Rize Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, PM üyeleri, çevre illerin il başkanları parti otobüsünün üzerinden vatandaşları selamladı. Mitingte ilk olarak Hopa Zirat Odası Başkanı Olcay Muti, Fındıklı Çay Üreticisi Meclisi Üyesi Şenay Özkaya Sedef konuştu. Konuşmalarda bölgedeki sorunlara işaret edilirken, çay üreticilerinin destek beklediği anlatıldı.

CHP Lideri Özel ise miting alanına eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve CHP'nin eski Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile geldi.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

Mitingte İmamoğlu'un Silivri Cezaevi'nden gönderdi mektup CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz tarafından okundu. İmamoğlu, mektupta İBB Davası'nda hazırlanan iddianamenin "iftiraname" olduğunu belirterek, "O iddianame, siyasi rakibinden ve millet iradesinden ölesiye korkmanın itirafnamesidir. O iftiraname, bize kara çalmaya çalışanların tam tersine; bizim ne kadar dürüst, nasıl millet yararına çalıştığımıza dair belgelere, raporlara dönüşmüştür. İftiraname çökmüştür, tarihin çöplüğünde hak ettiği yeri bulmuştur" dedi.

Karadeniz insanının haksızlıklara karşı susmadığını kaydeden İmamoğlu, "Elbet günü gelecek, doğduğum topraklara, canım Karadeniz'ime kavuşacağım. Sizlerle kucaklaşacağım. O gün, her zaman olduğu gibi, karşınıza alnım ak, başım dik, o hep bildiğiniz, güvendiğiniz, sevdiğiniz hemşehriniz Ekrem olarak çıkacağım. Beni ve çalışma arkadaşlarımı suç örgütü gibi gösterip milleti kandırmaya, milli iradeyi baskı altına almaya çalışanlar ise kimsenin yüzüne bakamayacak. Bilin ki içimde intikam hissinin, düşmanca duyguların zerresi yok. Benim tek derdim; bu cennet vatanın, herkesin içinde huzurla, güvenle, mutlulukla yaşadığı bir kurumlar ve kurallar ülkesi olmasıdı" ifadelerini kullandı.

KARAYALÇIN VE İNCE HALKA SESLENDİ

İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının ardından Murat Karayalçın ve Muharrem İnce de yurttaşlara seslendi.

CHP Lideri Özel, konuşmasına "Bugün buraya bir bardak çayda saklı samimiyetimizle geldik. Nasırlı ellerinizden tutmaya, vefalı gözlerinizin içine bakmaya geldik" sözleriyle başladı. 1977'den beri Rize Belediyesi'ni kazanamadıklarını ancak Rize'ye küsmeden çalışmaya devam ettiklerini anlatan Özel, CHP'nin kazandığı Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerini selamladı.

ÖZEL'E PANKARTLI PROTESTO: "ONLARI GERİDE BIRAKIYORUZ"

Özel konuşmasına devam ederken meydanda bulunan iki binadan, "Bize göre Özel'liğin yok" ve "Özgür'ce konuş nasıl olsa dinlemiyoruz" yazılı pankartlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri açıldı. V.R.G (Vatansever Rizeli Gençler) imzalı pankartları açan grup sloganlarla Özel'in konuşmasını bölmeye çalışınca alandanki yurttaşlar, grubu yuhaladı. Bunun üzerine CHP Lideri Özel, "Değerli Rizeliler bana bakın. Bana bakarsanız Türkiye, bu meydandaki iktidar değişimini görüyor. Geriye bakmayın, onları geride bırakıyoruz. Biz hep birlikte ileri yürüyoruz. Çay üreticisini ezenlere, balıkçıyı perişan edenlere, emeği sömürenlere, onlara, geride kalanlara değil yarınlara bakıyoruz; iktidara bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇAY İÇİN 40 LİRA İSTİYORUZ"

AK Parti iktidarının çay üreticisinin sorunlarını duymazdan geldiğini söyleyen Özel, "Sadece TÜİK'in enflasyonunu uygulasa, bugün 40,50 lira olması lazım çay. Bu yüzden net olarak söylüyoruz. Çayın kilosu 40 lira olmalıdır. Bir kilo çay satan iki ekmeği koltuğunun altına koyup evine gidebilmelidir. Bunun altındaki her fiyat çayda sömürü demektir. 'Çayda sömürüye son' diyoruz ve çay için 40 lira fiyat istiyoruz" dedi.

Çay üreticilerinin sorunlarının çözümü için Meclis'e kanun teklifi sunduklarını, CHP iktidarında bu kanunu uygulayacaklarını söyleyen Özel, Çaykur işçilerine de kadro sözü verdi. Karadeniz'deki maden faliyetlerine tepki göseren Özel, CHP iktidarında maden faliyetlerine izin vereceklerini ancak doğanın yok olmasına, ağaçların kesilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

"RİZE SENDEN SANDIK İSTİYOR"

Miting alanını dolduran binlerce kişiye "Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum" sözlerini tekrarlatan Özel, "Hodri meydan. Hodri meydan. Sayın Erdoğan, Rize burası Rize. Rize senden sandık istiyor. Sandık istiyor" ifadelerini kullandı.

Özel'in, "Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bir tarafta senin aparatın, bir tarafta milletin mücadelesi. Bu mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesine omuz vermeye devam edecek misiniz? Ekrem Başkan'ın arkasında mısınız? Arkadaşlarımızın arkasında mısınız? İşte bir tarafta iftiracı Akın, onun savunmak için tek bir Bakan bile bulamadın. Bir kişi arkasında durup onun savunamazken içeriye attırdığın kişiyi ve onun yol arkadaşlarını her kentte, 10 binler, 100 binler karşılıyor. Bu meydan hiç dolmadığı kadar doluyor. Sana bu hesabı soruyor. Buradan sonra Ekrem Başkan için, iktidar için hep birlikte yürümeye var mısınız? Bu iktidarı değiştirene kadar durmadan yürümeye var mısınız? Rize birlikte yürüyecek miyiz? O zaman Rize'nin yolu açık olsun, sizlerin yolunuz açık olsun. Hepimizin yolu açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar" sözlerinin ardından miting Gençlik Marşı ile sona erdi.