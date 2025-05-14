CHP'nin Silivri Mitingi... Özgür Özel: "15 Milyon İmzayı Geçtik Geçtik 20 Milyona Doğru Hızla İlerliyoruz"

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: " Bir büyük imza kampanyasını hep beraber sürdürüyoruz. 15 milyon imzayı geçtik geçtik 20 milyona doğru hızla ilerliyoruz. Şunu kimse unutmasın ki atılan her imza içerideki tutuklu bulunan olası cumhurbaşkanı adaylarını başta Ekrem İmamoğlu'nu, Ümit Özdağ'ı, Selahattin Demirtaş'ı özgürleştirecek imzalardır Önümüze sandığı getirecek imzalardır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Silivri'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte yaşanacak ekonomik dengesizliklerin önüne geçmek amacıyla 60 milyar dolarlık rezerv harcadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu meydanda sabahleyin traktörler vardı. Silivrili çiftçiler gelip burada hem günlerini kutladılar hem seslerini duyurdular. 19 Mart'ta darbe yapılabilsin diye bu darbenin malili ayağı Mehmet Şimşek iki yıldır ülke ülke gezip para biriktiriyordu. Bu darbede başarılı olsun, bu darbeden sonra dolar fırlamasın diye tam 60 milyar dolar rezervi yaktılar. Kendisine sorulunca dedi ki, 'Böyle günler için biriktirmiştik'. Buradan güya bu iktidarın itibarlı Bakanı Mehmet Şimşek'e bir kez daha hatırlatıyorum; dünyanın neresine gidersen git senin peşini bırakmayacağız. Senin bir darbeci olduğunu bütün dünyaya anlatacağız.

O parayla Türkiye'deki bütün çiftçilerin bankalara ve diğer kuruluşlara olan borçlarını kapatabilirdik, faizlerini ödeyebilirdik. Bir o kadar daha paramız kalırdı. Onu da çiftçilere dağıtabilirdik. O para millet için harcansaydı bugün 14 bin 500 lira en düşük emekli maaşı alanlara 30 bin lira emekli maaşı verebilirdik ve bunu 10 yıl boyunca sürdürebilirdik. O parayla atanmayan 1 milyon öğretmeni atayabilirdik ve 3 yıllık maaşlarını peşin ödeyebilirdik. O parayla 12 milyon işsizimize her ay 15 bin lira işsizlik maaşı ödeyebilirdik. Ama onlar bu parayı çiftçiye, işçiye, emekliye, gençlere, işsizlere vermek yerine Ekrem İmamoğlu'na darbe yapmak için harcadılar."

"Andolsun ki Silivri'yi müze yapacağız"

Bu memleketin varını yoğunu Ekrem Başkan'a darbe yapmak için harcayanlara şunu söylüyoruz: Korkunun ecele faydası yoktur. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, Silivri'nin duvarlarını bu millet yıkacak. Seçim sandığı gelince bu millet Ekrem Başkan'ı cumhurbaşkanı yapacak. Andolsun ki o Silivrinin üstündeki dikenli telleri söküp atacağız. Andolsun ki o kalın duvarları yıkacağız. Andolsun ki Silivri'yi müze yapacağız. Bu rezillikleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Hiç kimse İmamoğlu'nu hapse attık kurtulduk sanmasın. Milletin desteğini kaybedenler devletin arkasına, yetkilerin arkasına sığınmasın. Kimse Ekrem Başkan ve arkadaşlarımız unutulur diye plan yapmasın, hesap yapmasın. Ne olursa olsun o sandık gelecek, ne olursa olsun o hesaplar bozulacak. Hele hele AKP ile MHP, biri 2. parti, biri 5. parti. Pencüdü İttifakı senin hesabını millet bozacak, biz bozacağız, biz kazanacağız. Bu hesapları millet bozar. Bir hesap varsa o hesabı millet yapar."

"15 milyon imzayı geçtik geçtik 20 milyona doğru hızla ilerliyoruz"

İmamoğlu'nun serbest kalması için düzenlenen imza kampanyasında 20 milyon imzaya ulaştıklarını belirten Özel, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kötücülerin, kötü yüreklilerin, kötü niyetlerinin hesaplarını millet bozar. İkinci parti ile beşinci partinin Türkiye'nin geleceğini tasarlama, hesap yapma, oyun kurma kapasiteleri yoktur. Buradan gururla söylüyoruz, Türkiye'nin yarınlarında, kurulduğu günkü gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi vardır. Biz varız, biz kazanacağız. Bir büyük imza kampanyasını hep beraber sürdürüyoruz. 15 milyon imzayı geçtik geçtik 20 milyona doğru hızla ilerliyoruz. Şunu kimse unutmasın ki atılan her imza içerideki tutuklu bulunan olası cumhurbaşkanı adaylarını başta Ekrem İmamoğlu'nu, Ümit Özdağ'ı, Selahattin Demirtaş'ı özgürleştirecek imzalardır Önümüze sandığı getirecek imzalardır. İmzaları atan atmayan herkese imzaları tamamlamaya, en az 25 kişiden imza toplamaya ve dünyanın en büyük güvensizlik oyunu Recep Tayyip Erdoğan'ın tam karşısına dayamaya davet ediyorum.

Sayın Devlet Bahçeli çıkmış diyor ki, 100 milyon imza toplasanız ne olur? Bakın, 100 milyon imza demek, bütün Türkiye'deki, bütün Kıbrıs'taki, Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'daki, Türki Cumhuriyetler'deki, Uzak Doğu'daki, Yakın Doğu'daki bütün Türklerin imzasını alsan 'ne yazar?' diyor. Sayın Bahçeli, çok şey yazar. Bunu tarih yazar. Tarih bunu yazacak. Ekrem Başkan'ı yazacak. Senin bu kötülüklerini de yazacak. Buradan, Silivri'den hep beraber sesleniyoruz. Ben milletim, ben milli iradeyim. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda sandığı önümde istiyorum. Sizde bu kararlılık oldukça, bu azim oldukça her çarşamba akşamı bir ilçeyi, her cumartesi Anadolu'da bir şehri hep beraber, bizler böyle ayağa kaldırdıkça mutlaka kazanacağız, mutlaka başaracağız."