CHP'nin Sultanbeyli Mitingi... Özgür Özel: "Erdoğan Kameraların Karşısına Geçip Özür Dilemeli, Sandığı Milletin Önüne Koymalı"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sultanbeyli'den Sayın Erdoğan'a bir çağrım var. Yarın sabah kameraların karşısına geçmelisiniz. 237 gündür 'hırsız' deyip, 'yolsuz' deyip 'Belediyeleri soydular' deyip, 'casus' deyip hakkını yediklerinize, kul hakkına girdiklerinize, onların bu değerli ailelerine karşı bir özür borcunuz var. Buradan Erdoğan'a Türkiye siyaseti açısından bir dönüm noktası olabilecek bir çağrı yapıyorum. Bir kez daha bu milletten özür dilersen, ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Erdoğan, yarın özür dilerse, bu zulümden dönerse, bir sandık getirirse kolay yol oradadır, demokratik yol oradadır. Yoksa o sandığı bulana kadar, ucundan tutana kadar, bu iktidarı değiştirene kadar; sokak sokak, meydan meydan mücadeleye etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP lideri Özel, partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin 69'uncusunun gerçekleştiği Sultanbeyli Kent Meydanı'nda konuştu.

Özel, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede delil bulunmadığını vurgulayarak, "969 kez 'hatırladığım kadarıyla', 691 kez 'mışlar, muşlar', 516 kez 'bildiğim kadarıyla' ifadeleriyle iddianame hazırlanmış. Bu iddianamede iddia var ama kanıt yok. İddianameye boş demiyorum, bomboştur" dedi.

Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"Biliyorsunuz her darbe döneminin yargılamalarında kendi eli ayağına dolaşır, kendi kendilerini rezil ederler. 12 Eylül öncesi ve sonrasındaki yargılamaları bilenler fıkralaşmış hikayeler bilirler. Dün akşam iddianame çıktı, iddianamede casusluk örgütünden bahsediyor. İngiliz istihbarat örgütü MI6 yazacağına 'İngiliz İstihbarat örgütü M 16' yazmış. Bu da 19 Mart darbecilerinin elinin ayağının karıştığı durumdur. Bir yerde bir suç varsa üstüne gidilmelidir. Suçun üstüne şöyle gidilir. Belediyelere müfettiş yollarsın denetler. Suçu bulur, delili arar, oradan suçluya gider, cezayı verir. Bugün yapılan iş suçtan suçluya gitmek değil, Tayyip Bey'in bildirdiği suçludan bir suç uydurmaktır. Suç uydurmak için delil bulmaktır. Delil bulamadığı için iftiracı yaratmaktır, gizli tanık yaratmaktır. Başsavcıya söylüyorum. Başta Kadriye Kasapoğlu, onlarca arkadaşımız sadece tanık beyanıyla içeridedir, onları derhal bırakmak boynunuzun borcudur.

"Bütün yaz konuştunuz, bin 388 konser iddianamede nerede?"

Biz yargılanmak için değil, yargılamak için iddianame istiyoruz dedik. 19 Mart gününün sabahında Başsavcılık 560 milyar TL yolsuzluk yapıldı demişti. 273 gün geçti, 560 TL'lik yolsuzluk ispat edemediler. Dün de 140 milyar TL demiş. Yurtdışından metro kredisi bulmuşuz da, metrolar bitmemiş de, demek ki bu paraları Ekrem mi yemiş. Bak, bak, bak kafaya bak. Bir kör kuruş ispat edebilen varsa çıkacak karşımıza. Buradan açıkça söylüyoruz, ilk günkü büyük yalan çökmüştür. Bir garaja girdiler, lüks arabaları çektiler, günlerce televizyonlarda oynattılar. MHP'nin milletvekillerinin arabası çıktı. Şimdi soruyorum, iddianamede nerede bin 200 cep telefonu, nerede İmamoğlu'nun lüks araç garajı, nerede? Bütün yaz dediniz ki 'Pandemide konserlere büyük paralar ödendi'. İddianame çıktı, bir tane konserden bahseden yok. Bütün yaz konuştunuz, bin 388 konser iddianamede nerede, nerede, nerede? Bitmedi.

"KİPTAŞ'taki 100 daireden bir tanesi bile yok iddianamede"

KİPTAŞ'tan 100 tane daire, beşte biri fiyata yakın arkadaşlara ve kurultay delegelerine verildi. Dedim ki 'Yalan. Bir tane kurultay delegesi bulun, istifa ederim' dedim. İddianame çıktı, KİPTAŞ'taki 100 daireden bir tanesi bile yok iddianamede. Yandaş basın, sana soruyorum. Senin ahlakın nerede? Şimdi bunların yüzlercesini her hafta konuşacağız. Ama bir tanesini şahit huzurunda konuşayım. Ne dediler? Geldiler, kameraları bantladılar. Valizlerle para taşıdılar. Öyle mi? Gördünüz mü o yalanı? Valizlerle para taşıdılar. O valizi İstanbul İl Başkanı getirdi Özgür Çelik. Valizi ayağının dibine koydu. Açtı dedi ki 'Bunların içinde para yok, jammer vardı' dedi. Bütün Türkiye'ye gösterdi. Bakın iddianame çıktı, iddianame diyor ki 'Valizlerin içindeki jammerlar' diyor. 'Para var' diyorlardı, 'Jammer var' var dedik. İddianameye para yazamadılar, valiz yalanının içinden jammer çıktığını gizleyemediler. Şimdi de 'Jammer varmış' diye iddianameyi servis ettiler. Soruyorum, o paralar, o bavullar nerede? Yandaş basın, senin ahlakın nerede?

"Sen çık karşıma da bu yalancıları, bu sahtekarları savun bakalım"

Murat Ongun'un 10 yaşındaki oğlunun karton kumbarasında para arayanlara ve genç kızının kulağındaki altın sandığı küpeye dedektör tutanlara, o küpeyi alıp zapta geçirmeye çalışanlara ve bunların üzerinden çoluğu, çocuğu ağlatanlara, eşleri yıldıranlara söylüyorum: Yaz boyunca attığınız yalanlar nerede? Sizin ahlakınız nerede? Tayyip Erdoğan diyor ki, 'Özgür Özel çıkmış şunu savunuyor, bunu savunuyor.' Ben 12 yaşındaki çocuğun, 14 yaşındaki gencin, gözü yaşlı annenin, sabahın altısında evi basılıp eşi yatak odasından gözaltına alınan eşlerin hakkını, hukukunu, arkadaşlarıma atılan iftiralar karşısında onların şerefini savunuyorum. Zevkle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Gururla savunuyorum. Sen çık karşıma da bu yalancıları, bu sahtekarları savun bakalım. de ki 'Bu yalanları şöyle atmadılar, böyle atmadılar.'

Her gece çıkıp televizyonda haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum. Köşelerinden oturup arkadaşlarımıza iftira atanlara söylüyorum. Eğer kendinize güveniniz varsa mahkeme salonu orada. Ben orada olacağım, biz orada olacağız. Gelin iftiracılar. Sizin boyunuzun ölçüsünü orada alacağız. Kendine güvenen canlı yayını savunur. Kendine güvenen mahkeme salonuna gelir, karşımıza oturur. Gözümün içine bakar, bu iftiraları savunur. Buradan bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye bilhassa gençlere sesleniyorum: 'istanbuliddianamesi.com' internet sitemizdir. Bu sitede atılan iftiralar ve cevapları vardır. Bu siteye girin, yalanı - gerçeği görün. Karşımızdakilerin ne kadar kötü niyetli, ne kadar gözü dönmüş, ne kadar korkak ve bizim bu konuda ne kadar haklı ve ne kadar cesur olduğumuzu görün. Hodri meydan. Ekrem Başkan ne hırsızdır, ne yolsuzdur, ne casustur, ne teröristtir, ne de birisi gibi diplomasızdır. Evelallah dört dörtlük bir Cumhurbaşkanı adayıdır.

"102 yıllık dev çınar ayakta duracaktır, düşmanların hepsi sefil olacaktır"

Bu darbenin ve davanın savcısına vaktiyle eleştirilerde bulundum. Kızdırdı, kötü söz de söyledik. Ama ben kimseye beddua etmedim. Bu savcının yazdığı, başsavcının savunduğu bu iddianameyi görünce kendisine şöyle söylüyorum: Allah senden razı olsun. Ben buraya çıkıp da bu iddianamenin siyasi bir iddianame olduğunu asla ve asla bu kadar güzel anlatamazdım. Diyorsun ya 'Bunların amacı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yapmak.' Diyorsun ya 'Bu sebepten dolayı bunların partisi kapanmalıdır.' 'Cumhuriyet Halk Partisi kapansın diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmelidir' diyorsun ya. İşte sen kendi ağzınla bu davanın hukuki olmadığını, Ekrem Başkan'a ve diğer arkadaşlara söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını, amacın siyasi olduğunu, talimatın Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini itiraf ediyorsun. Bu parti, Tayyip Bey'in kurduğu parti gibi bir apartmanın dubleks çatı katında, bir rezidansta kurulmuş, bir avukat bürosunda kurulmuş bir parti değildir. Bu parti, milli mücadelenin partisidir. Bu parti, savaş meydanlarında kurulmuştur. Bu partinin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin birleşmesiyle oluşmuş Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan, bu Cumhuriyet Halk Fırkası'nın mücadelesinden çok yılanlar oldu. Bizi sokmaya çalışan çok yılanlar da oldu. Bu mücadelede yılan oldu, yılmayan oldu. Gün geldi, Kenan Evren bu partiyi kapatmaya kalktı. Milletimizle birlikte yine açtık. 102 yıllık dev çınar ayakta duracaktır, düşmanların hepsi sefil olacaktır, beter olacaktır.

"Recep Tayyip Erdoğan siyasette havlu atmıştır"

Erdoğan'ın partisine kapatma davası açıldığında heyetler kurup, dünyayı gezip, anlatıp, 'Türk demokrasi tarihine vurulmuş bir darbedir' diyordu. Dünün mazlumu, dünün mağduru şimdi bugün gelmiş karşımıza bugünün zalimi olmuş. Parti kapatmak darbecilerin işi değil midir? Parti kapatmak senden korkanların işi değil midir? Demokratik siyaset yarışarak yapılacakken, yenemediğinin sırtını hakimlerle, savcılarla yere getirmeye çalışmak korkaklık değil midir? AK Partililere sesleniyorum: Artık Recep Tayyip Erdoğan siyasette havlu atmıştır. Kendi kadın kollarına, gençlik kollarına güvenini yitirmiştir. Yargı kollarıyla seçim kazanmaya çalışmaktadır. Bu milletin artık takdiri değil. Bu millete zorla kendini dayatmaktadır.

Türkiye'deki bütün demokratlara sesleniyorum: Vakit parti kapatmalara karşı birlikte direnmek; vakit demokratik siyaseti birlikte savunmak; vakit siyasetin mertçe, dürüstçe ve serbestçe yapılmasını savunmaktır. Dün demokrasi ile gelenlerin bugün demokrasiden vazgeçmesi seçmeni de peşinden götürecekleri anlamına gelmez. Yarınları sizin demokrasiye inancınızla hep birlikte kurabiliriz. Darbecilerin arkasında durmayın. Darbecilerin karşısında, demokrasinin arkasında duralım. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz Türkiye İttifakı'yız. AK Parti'ye mecbur değilsiniz. Bunlara katlanmak zorunda değilsiniz. Birlikte olacağız, güçlü olacağız, sabırlı olacağız, kararlı olacağız. Hep birlikte kurtulacağız. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber, ya hiçbirimiz.

"Erdoğan kameraların karşısına geçip özür dilemeli"

Sultanbeyli'den Erdoğan'a bir çağrım var. Yarın sabah kameraların karşısına geçmelisiniz. 237 gündür 'hırsız' deyip, 'yolsuz' deyip 'Belediyeleri soydular' deyip, 'casus' deyip hakkını yediklerinize, kul hakkına girdiklerinize, onların bu değerli ailelerine karşı bir özür borcunuz var. Buradan Erdoğan'a Türkiye siyaseti açısından bir dönüm noktası olabilecek bir çağrı yapıyorum. Eğer bu ailelerden özür dilerse, arkadaşlarımızdan özür dilerse, 'Bana da öyle söylediler, ama kanıt olmadığını gördüm. Bunların bir düzen olduğunu gördüm. Bundan benim sorumluluğum yok, beni de kandırdılar. Tanrım, milletim ve Rabbim beni affetsin' diyorsan, bir kez daha bu milletten özür dilersen, ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. 'Önümüzdeki baharda' diyorsan baharda, 'Yok iki ay sonra karda kışta' diyorsan, karda kışta. Sandığın gelmesine, aday olursan seninle yarışmaya, olamazsan seni emekli etmeye, aileyle, eşle çocukla uğraşmayacaksan zaten niyetimiz yok; senle, aileyle, eşle, çocukla uğraşmayacağız.

AK Parti'nin kara düzeninde suç işleyenler elbette hesap verecekler. Yol yakınken yarın Ekrem Başkan'dan, arkadaşlarımızdan ve ailelerinden özür dilemek suretiyle bu AK Toroslar çetesinin arkasından çekilin, yeni bir Türkiye'ye uyanalım. Bu çetenin arkasından çekilmez, bu çeteyle bir bizi iktidara getirmemek için iftiraya devam ederseniz; bilin ki yılmayacağız, teslim olmayacağız, susmayacağız. Biliyorum ki biz bir kelime eksik söylersek, bu milleti susturacaksınız. Biz bir adım geri gidersek, bu millete 100 yıl geriye gidiş yaşatacaksınız. Biliyorum ki biz bir santim eğilirsek, siz bu millete diz çöktüreceksiniz. Ama biz diz çökmeye değil, geri adım atmaya değil, susmaya değil, teslim olmaya değil, mücadele etmeye kararlıyız. Biz mücadele edeceğiz ve bu kara düzeni değiştireceğiz. Erdoğan, yarın bu ailelerden özür dilerse, bu zulümden dönerse, bir sandık getirirse kolay yol oradadır, demokratik yol oradadır. Yoksa o sandığı bulana kadar, ucundan tutana kadar, bu iktidarı değiştirene kadar; sokak sokak, meydan meydan mücadeleye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Biz korkmuyoruz, biz geri adım atmıyoruz."

