"Tosuncuk" adıyla tanınan ve Çiftlik Bank vurgunuyla çok sayıda insanı dolandıran Mehmet Aydın'ın yargılandığı davada ara karar çıktı. Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, 2 sanık da tahliye edildi.
Aydın'a gelecek celseye kadar süre verilirken, dava 3 Şubat 2025 gününe ertelendi. Bir sonraki celsede kesin kararın verileceği öğrenildi.
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi - Son Dakika
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