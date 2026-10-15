Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Dalio ile görüştü, 2026 ekonomik ivmesini anlattı - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Dalio ile görüştü, 2026 ekonomik ivmesini anlattı

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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Dalio ile görüştü, 2026 ekonomik ivmesini anlattı
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He Lifeng, Beijing'de Bridgewater Associates kurucusu Ray Dalio ile görüştü. He, 2026'da Çin ekonomisinin olumlu ivmesini koruduğunu ve ABD ile ticari istişarelerde karşılıklı fayda sağlayan sonuçlara ulaşıldığını söylerken Dalio, Çin ekonomisine iyimser olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de ABD merkezli yatırım yönetimi şirketi Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Finansal ve Ekonomik İşler Merkez Komisyonu Ofisi Direktörü olan He çarşamba günkü görüşmede, Çin ekonomisinin, 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) ilk yılı olan 2026'da inovasyon, optimizasyon ve sağlam büyüme ile öne çıkan olumlu ivmesini koruduğunu söyledi.

İki ülke liderlerinin vardığı stratejik mutabakat çerçevesinde, Çin ile ABD arasında yürütülen ekonomik ve ticari istişarelerde karşılıklı fayda sağlayan, dengeli ve olumlu bir dizi sonuca ulaşıldığını belirten He, bu sonuçların iki ülkenin ve küresel ekonominin istikrar ve kalkınmasına olanak sağladığını ifade etti.

Dalio ise Çin'in ekonomik kalkınma beklentileri ve fırsatları konusunda iyimser olduğunu belirterek, ABD-Çin ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesinde aktif rol oynamayı sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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