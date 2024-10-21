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Çin'de Dev Baraj Projesi İleriye İlerliyor

Çin\'de Dev Baraj Projesi İleriye İlerliyor

Aksu'daki Xinjiang Dashixia Su Koruma Projesi, 1.893 milyar kWh elektrik üretimi hedefliyor.

21.10.2024 10:23
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ÇİN'İN Sincar Uygur Bölgesi'ndeki Aksu kentindeki yapımı devam eden Xinjiang Dashixia Su Koruma Projesi'nin inşaatı hızla ilerliyor. Enerji Çin'e bağlı CGGE'nin 3'üncü şirketi tarafından yapılan projenin ana gövdesinin 31 Aralık'a kadar biteceği tahmin ediliyor. Kumararak Nehri üzerinde inşa edilen proje ile yılda 1.893 milyar kilovatsaatlik elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden Çin'in Sincar Uygur Bölgesi'ndeki Aksu kentine gelen basın mensupları için Xinjiang Dashixia Su Koruma Projesi'nin şantiye sahasına ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında önce tanıtım ofisinde barajın filmi izlendi. Ardından misafirler inşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Su tasarrufu ve temini için ulusal proje olan baraj, Sincan'ın Aksu Eyaletindeki Kumararak Nehri'nin orta ve alt kesimlerinde, Wensu İlçesi ile Wushi İlçesi kavşağında yer alıyor. Devlet Konseyi tarafından onaylanan 172 büyük su tasarrufu ve temini projesinden biri kabul ediliyor. Ulusal düzeyde bir sosyal sermaye projesi olan baraj, temiz enerji olması bakımından önem taşıyor.

ANA GÖVDE 31 ARALIK'TA BİTİYOR

Dashixia Sulama Projesi'nin İnşaat Müdür Yardımcısı Xu Shumei, DHA'ya yaptığı açıklamada 1 milyar 150 milyon metreküp su depolama kapasitesi olan barajın ana gövdesinin 31 Aralık'a kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

'TARIM ALANLARINI SULAMA NOKTASINDA BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK'

Projenin inşaatında yerli malzeme kullandıklarını vurgulayan Shumei, şantiye sahasında 2 bine yakın kişinin çalıştığını ifade etti. Shumei, "Nehir çevresinde tarım alanları bulunuyor. Baraj sulama konusunda büyük fayda sağlayacak. Kırsal bölgelerin canlandırılması için de büyük önem taşıyor. Aynı zamanda temiz enerji sayesinde Çin'in karbondioksit salınımını azaltacak" dedi.

BARAJIN YÜKSEKLİĞİ 247 METRE

China Energy Construction Gezhouba Three Company tarafından inşa edilen projenın yüksekliği 247 metre, kretinin uzunluğu ise 576,5 metre. Dünyanın en yüksek beton panel barajı ve en yüksek çakıl barajı olarak kabul ediliyor.

YILDA 1.893 MİLYAR KİLOVATSAATLİK ELEKTRİK ÜRETECEK

Toplamda 8.997 milyar yuan yatırımla hayata geçirilen Xinjiang Dashixia Su Koruma Projesi jeneratör seti, toplam 750.000 kilovat kurulu kapasiteye ve tahmini yıllık ortalama 1.893 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimine sahip, 250.000 kilovatlık üç hidrojeneratör seti kurmak üzere tasarlandı. Proje ile Güney Sincan'ın dört ilinde yerel ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir rol oyması hedefleniyor.

Aralık 2017'de başlanan projenin toplam inşaat süresi 102 ay olarak planlanıyor. Su depolamaya Ekim 2025'te başlanması ve Ekim 2026'da tamamlanması amaçlanıyor.

Sahadaki 300'den fazla mühendis ve teknik personel, baraj doldurma, kum ve çakıl temizleme, kalıp üretimi, inşaat işleri için ekskavatörleri, yükleyicileri, titreşimli silindirleri ve diğer büyük makineleri ve akıllı ekipmanları kontrol ediyor. Dağlarda ve kanyonlarda veri izleme yapılıyor.

BARAJIN 208 METRE DOLUMU TAMAMLANDI

Baraj panelinin inşaatının üç aşamada gerçekleştirileceği öğrenildi. Şu ana kadar birinci ve ikinci etapların pano inşaatları planlanandan 10 ay önce tamamlandı. Barajın 208 metre dolumu bitti. Geri kalan 39 metrenin ise bu yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu, üçüncü aşama panellerin 6 ay süreyle yerleşimi ve üçüncü aşama panellerin Temmuz 2025'te inşa edilmesi için uygun koşullar beklenecek.

Kaynak: DHA

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