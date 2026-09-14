Çin Dışişleri Bakanı Wang, Xi'nin BRICS zirvesi ziyaretinin stratejik önemini vurguladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang, Xi'nin BRICS zirvesi ziyaretinin stratejik önemini vurguladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Xi\'nin BRICS zirvesi ziyaretinin stratejik önemini vurguladı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Hindistan'da düzenlenen BRICS zirvesine katılımının genişletilmiş BRICS işbirliğinde yüksek kaliteli kalkınmaya yön verilmesi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Wang, ziyaretin Küresel Güney ülkeleri arasında birlik yoluyla güç kazanmayı da teşvik ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Hindistan'da düzenlenen BRICS zirvesine katılımının, genişletilmiş BRICS işbirliğinde yüksek kaliteli kalkınmaya yön verilmesi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Xi, 12-13 Eylül tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'ne katılmıştı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang, Xi'nin ziyareti hakkında bilgi verdiği pazar günkü basın toplantısında ziyaretin, Küresel Güney ülkeleri arasında birlik yoluyla güç kazanmayı da teşvik ettiğini belirtti.

İlk olarak Xi'nin ziyaretinin, BRICS işbirliğine yeni bir ivme kazandırdığını kaydeden Wang, Xi'nin BRICS'ın son yirmi yıldaki gelişimini, kendi kendine yeterlilik ve kendini güçlendirme, iyi günde kötü günde birbirinin yanında olma ve verimli sonuçlar şeklinde üç önemli ifadeyle özetlediğini söyledi.

Wang, Xi'nin, yeni bir tarihi başlangıç noktasında BRICS ülkelerine inovasyon odaklı kalkınmanın ilerletilmesi, barış ve istikrarın korunması, medeniyetler arası karşılıklı öğrenmenin kolaylaştırılması ve küresel yönetişimin reforme edilip iyileştirilmesine öncülük etme çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Çin'in 2027 yılında dördüncü kez BRICS'in dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Wang, Xi'nin bunu uzlaşı inşa etmek, geleceğe yönelik ufuk açmak ve BRICS işbirliğinin üçüncü altın on yılını başlatmak üzere tüm taraflarla çalışmak için bir fırsat olarak değerlendireceklerini söylediğini kaydetti.

İkinci olarak ise Xi'nin ziyaretinin Küresel Güney'e güç kattığını belirten Wang, Xi'nin Küresel Güney'in güçlendirilmesi için dört önemli öneride bulunduğunu ifade etti. Wang, Xi'nin ilk önerisinin, uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğünün ortaklaşa savunulması ve uluslararası hukukun ve uluslararası kuralların herkes için geçerli olmasının sağlanması; ikinci önerisinin, çok taraflılık bayrağının taşınması ve Birleşmiş Milletler'in yetkisi ve rolünün desteklenmesi; üçüncü önerisinin, insan odaklı kalkınma felsefesine bağlı kalınması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni hayata geçirmek için çaba gösterilmesi; dördüncü önerisinin ise güvenlik yönetişiminin ortaklaşa ilerletilmesi ve hem geleneksel hem de geleneksel olmayan güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesi olduğunu kaydetti.

Wang, Xi'nin yeni bilimsel ve teknolojik devrime ve endüstriyel dönüşüm sürecine odaklanarak yaptığı inisiyatif önerileri arasında BRICS'in yapay zeka destekli yeni sanayileşme konusundaki inisiyatifi, açık kaynaklı ve kapsayıcı yapay zeka inisiyatifi, dijital sektör işbirliği inisiyatifi ve akıllı imalat işbirliği inisiyatifinin de yer aldığını söyledi.

Üçüncü olarak ise Wang, Xi'nin ziyaretinin, Çin-Hindistan ilişkilerine de yön verdiğini vurguladı.

Xi ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Çin-Hindistan ilişkilerine ilişkin stratejik, uzun vadeli ve yön belirleyici konularda samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu ifade eden Wang, Çin ile Hindistan'ın ortak olması gerekliliğinin, iki liderin vardığı en önemli mutabakat olduğunu dile getirdi.

Wang, Xi'nin Çin ve Hindistan'ın birbirlerinin güçlü yanlarından yararlanabileceği, birbirlerini destekleyebileceği, birbirlerinin başarısına ve ortak kalkınma arayışına katkıda bulunabileceğini söylediğini aktardı.

Wang, Xi ve Modi'nin, sınır bölgelerinde barış ve huzurun ortaklaşa korunması ve iki ülkenin BRICS dönem başkanlıkları sırasında birbirlerine destek olması konusunda uzlaştıklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Hindistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang, Xi'nin BRICS zirvesi ziyaretinin stratejik önemini vurguladı - Son Dakika

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