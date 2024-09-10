Çıralı'da Deniz Kaplumbağası Yuva Rekoru - Son Dakika
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Çıralı'da Deniz Kaplumbağası Yuva Rekoru

Çıralı\'da Deniz Kaplumbağası Yuva Rekoru

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde deniz kaplumbağası yuvalama sezonu tamamlandı. Son 30 yılın en yüksek yuva sayısına ulaşılan Çıralı'da, 13 bin 210 yumurtadan 3 bin 668 yavru denize ulaşabildi.

10.09.2024 13:04
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ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde deniz kaplumbağası yuvalama sezonu tamamlandı. Bugün açılan 180'inci yuvayla birlikte son 30 yılın en yüksek yuva sayısına ulaşıldı. Bu yuvalardaki 13 bin 210 yumurtadan çıkan 3 bin 668 yavru, denize ulaşabildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonunda sona gelindi. Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Çıralı'da bu yıl ardı ardına sahile çıkan deniz kaplumbağalarıyla son 30 yılın en yüksek yuva sayısına ulaşıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'nin protokolü ile yürütülen koruma ve izleme çalışmaları kapsamında, yerli ve yabancı gönüllülerin her gün gündüz ve gece yaptığı çalışmalar sonucu Çıralı'daki sezon bugün 179 ve 180'inci yuvaların açılışıyla son buldu. 1994 yılında gönüllü başlayan, 2000 yılında kurulan kooperatifle yapılan koruma ve izleme çalışmaları kapsamında Çıralı'da en son 2018 yılında 151 olan yuva sayısı, bugünkü 180'inci yuvayla en yüksek seviyesine ulaştı.

SAHİLDEKİ SON YUVALAR AÇILDI

Son yuvaların açılışına Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer Belediye Başkan Vekili Sema Özdemir, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Baytekin, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş ve Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca, yerli ve yabancı turistler katıldı. Son olarak açılan 179 ve 180'inci yuvalardan toplam 214 yumurta çıktı. Yuvadan canlı çıkabilen 72 yavru caretta caretta kendi imkanlarıyla denizle buluşurken, 8 yavru ise gönüllülerin desteğiyle denize ulaşabildi. Diğer yumurtalardan ise yavru çıkmadı.

YAVRU SAYISIYLA İLGİLİ RAPOR HAZIRLANACAK

180 yuvada toplam 13 bin 210 yumurta tespit edilirken, bunlardan 3 bin 668 yavrunun denizle buluştuğu belirlendi. Bu yıl denizle buluşan yavru sayısının geçen yıllara oranla az olmasıyla ilgili kooperatif yetkililerinin rapor hazırlayacağı öğrenildi. Yuvalara konulan ısı ölçerler aracılığıyla yapılacak inceleme ve rapor sonrası sahilde çeşitli önlemler alınmasının planlandığı belirtildi.

'REKOR YUVA SAYISINA ULAŞTIĞIMIZ BİR YIL OLDU'

Kaymakam Ahmet Solmaz, "2024 yılının en son yuva açılışını gerçekleştirdik. Mayıs itibarıyla, ki normal şartlarda haziran itibarıyla yuvalarını işaretlediğimiz caretta carettalar bu yıl biraz erken yuvalamaya başladı. İlk işaretlediğimiz yuva mayıs başındaydı. Bugün de eylül itibarıyla son yuvanın açılışını gerçekleştirdik. Rekor yuva sayısına ulaştığımız bir yıl oldu. Başta gönüllülerimiz olmak üzere tüm kolluk kuvvetleri ve en önemlisi de bu bölgeyi turistik amaçla seçen tüm insanlar caretta carettaların sorumluluğunun farkında olup bu bölgeyi de bu yüzden seçmekte. İnşallah bu yıl kırmış olduğumuz rekoru gelecek yıllarda da hem bu bölgenin tanıtımına hem de canlıların neslinin tükenmemesi adına devam ettirmeye gayret göstereceğiz" dedi.

'30 YILIN REKORUNU KIRDIK'

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da "Heyecanlı şekilde son yavrularımızı denize gönderiyoruz. 2024 sezonumuzu iyisiyle, kötüsüyle bitirdik. Bu yıl 30 yılın rekorunu kırdık ve 180 yuvaya ulaştık. Tabii yavru sayısında düşüş var. Bilimsel olarak da araştırmasını yapacağız. 3 ya da 5 ay içinde raporlayıp bakanlığımıza göndereceğiz" diye konuştu.

KUM ZAMBAĞI SEZONU BAŞLIYOR

Bölgede ayrıca koruma altındaki kum zambakları bulunduğunu anlatan Habib Altınkaya, şunları söyledi:

"Yağmur düştü ve hafiften yüzlerini göstermeye başladı. İnşallah 15- 20 gün içinde kum zambakları açacak. Güzel bir koku oluşacak, rengarenk sahilimiz güzel bir desene ulaşacak. Sahile araç girişi kesinlikle yasak. Bunun ağır cezası var, 387 bin lira civarında. Burada eylül, ekim, kasımın sonuna kadar kum zambakları çiçeklerini gösterecek. Herkesi duyarlı olmaya bekliyoruz. Koparmasınlar, köklerini yolmasınlar, onlar yerinde güzel."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çıralı'da Deniz Kaplumbağası Yuva Rekoru - Son Dakika

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