Çıralı Sahili, Yavru Yuva Rekoruna Yaklaşıyor

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NESLİ tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarından Çıralı sahili, rekora yaklaştı. 2018'de 151 yuva ile rekor kırılan sahilde açılacak 6 yuvada yavru çıkışı tespit edilirse, 30 yılın yavrulu yuva rekoru kırılacak.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor. Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Çıralı Plajı'nda bu yıl ardı ardına çıkan deniz kaplumbağalarıyla 146 yuva oluştu. Bunun yanı sıra, kaplumbağaların yumurta bıraktığı değerlendirilen 6 yuva ise yakından izleniyor. Bu yuvaların da birkaç gün içinde açılarak, yavru çıkışı olup olmadığı kontrol edilecek.

Geçen yıl 105 yuva sayısı geçilen Çıralı Plajı'nda, yuvalama sezonu boyunca saat 21.00'den 06.00'ya kadar sahile girmek, yüzmek, çadır kurmak, ateş yakmak ve gürültü yapmak yasak. 1994 yılında koruma ve izleme çalışmalarının başladığı Çıralı'da Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi görevlileri ve gönüllüler tarafından 2018'de tespit edilen 151 yuvayla rekor kırılmıştı. Çıralı'da bu sezon yuva sayısında 30 yılın rekorunun kırılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, kaplumbağaların yumurta bıraktığı değerlendirilen 6 yuva daha açılarak kontrol edilecek. Bu yuvalarda yavru bulunması halinde, yuvalama sayısı bakımından 30 yılın rekoru kırılacak.

Yavruların denizle buluşmaya başladığı bugünlerde Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş, S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, yerli ve yabancı tatilcilerin katıldığı etkinlikle, yavru çıkışının tamamlandığı bir yuva açıldı. Turistlerin meraklı bakışlarıyla açılan yuvada çok sayıda yavru çıkışının olduğu boş yumurtalar bulundu. 9 yavrunun zamanında yuvadan çıkamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilirken 4 yavru canlı çıkarıldı. Yavruların sağlık durumu kontrol edildiği sırada başka bir yuvadan çıkan 1 yavru caretta caretta da yolunu kaybederek diğer yavruların yanına geldi.

'30 YILIN REKORU KIRILACAK'

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, çok nadir görülen bir ana şahitlik ettiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi. Solmaz, "Kırmızı listede olan bu canlıların ülkemiz sahillerinde de üreme noktası olarak burayı seçmesi bize izleme fırsatı sundu. Deniz kaplumbağaları bu bölgeyi çok tercih ediyor. Önümüzdeki günlerde açılacak 6 yuvayla birlikte 30 yılın rekoru kırılacak" dedi. Solmaz, denizle buluşan yavruların 20 yıl sonra aynı sahile gelerek yuva yapmasının da çok hayret verici olduğunu ifade etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Çıralı'nın deniz kaplumbağaları sayesinde dünyaca ünlü bir sahil olduğunu belirtti. Topaloğlu, "146 yuvadan yavru çıkışları oldu. 6 yuva daha açarsak 30 yılın rekoru kırılacak. İzlemeye gelenler de çok mutlu" diye konuştu.

S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da "46 yavru bu yuvadan canlı denize ulaşmış. 9'u ne yazık ki, yaşamını yitirmiş. İlk yuvayı tamamladık. 30 yılın rekorunu bu yıl inşallah kıracağız. 6 yuvamız kaldı. Tahmin ediyorum 3-4 gün içinde bu rekor kırılır ve Çıralı 30 yılın en çok yavrulu yuva rekoruna ulaşacak" dedi. Altınkaya, tatilini yavruların çıkış zamanına denk getirmek için arayanların ve özellikle Çıralı'ya gelerek yavruları görmek isteyen turistlerin olduğunu da sözlerine ekledi.