CNN\'den İstifa Eden Gazeteci Açıklamalarda Bulundu

CNN International'daki (CNNi) görevinden Ekim 2023'te ayrılan Ana Maria Monjardino, kanalın İsrail yanlısı bir tutum sergilemesi ve çalışmalarının bu yönde planlanmasının istenmesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Al Jazeera Medya Enstitüsü için kaleme aldığı yazıda Monjardino, serbest muhabirlik yaptığı CNNi'den Ekim 2023'te istifa ettiğini anlattı.

Monjardino, istifa mektubunda, CNN/CNNi'deki İsrail yanlısı söylemin çok köklü olduğunu ve bu söylemi Filistin halkının soykırıma uğramasını durdurmak için de değiştirmediklerini ifade etti.

Soykırım birçok ülke ve uluslararası kurum tarafından tanınırken, CNN/CNNi'nin bu konuda hala İsrail'e "yaranma" gayreti içinde olduğuna ve yanlış bilgi yaydığına dikkati çeken Monjardino, Al Jazeera'nin belgeselinde konuşan CNN gazetecisinin "İsrail onaylamadığı takdirde Gazze'deki hava saldırılarına hava saldırısı diyemiyorduk" ifadelerine atıfta bulundu.

" Ramallah, Filistin" yazılmasına izin verilmedi

Ana Maria Monjardino, CNNi'de görev yaptığı sırada Filistinlilerin de bulunduğu konuk listesinin yarısının değiştirildiğini ve İsrailli alternatif isimlerin eklendiğini aktararak, röportajlarında kullandığı "Ramallah, Filistin" konumunu "Ramallah, Batı Şeria" şeklinde değiştirmesinin istendiğini kaydetti.

Monjardino, 145'ten fazla BM üyesinin Filistin'i devlet olarak tanıdığını hatırlatarak, "Ancak CNNi'da kurum içi bir dokümanda bu kelimeyi kullanmak belli ki sınırları aşıyor." dedi.

CNN/CNNi'ın, hiçbir zaman İsrailli konukları Filistinlilerle aynı derecede incelemeye tabi tutmadığını kaydeden Monjardino, Filistinler hakkında hatalı sunum ve yayınlarda ise siyonistlerin tepkilerinden korktuğu için hatasını düzeltmeye veya özür dilemeye yanaşmadığını vurguladı.

Ana Maria Monjardino, 7 Ekim 2023'te Hamas'a dair birçok ithamda bulunulduğunu ve bunların doğru olmadığını hatırlatırken, İsrailli yetkililerin yanlış ifade ve bilgilerinin haberleştirildiğini aktardı.

Batı medyasının, İsrail'in Gazze'deki soykırımına yaklaşımına ilişkin Monjardino, "CNN, BBC, Associated Press, Reuters, The New York Times ve The Washington Post gibi yayın organları, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma ilişkin makaleleri, çok daha gerçekçi olan 'Gazze'deki savaş' yerine 'İsrail-Hamas Savaşı' veya 'İsrail-Gazze Savaşı' alt başlıkları altında sınıflandırmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Monjardino, 7 Ekim öncesi ve sonrasında şahit olduklarının, CNNi'deki görevinden ayrılma kararını almasına yettiğini vurgulayarak, İsrail'in soykırımı devam ederken gazetecilerin buna dahlini ve bu soykırımın sürmesini etkilemeye yönelik kapasitesini sorgulaması gerektiğini belirtti.

Kanalın, yayınlarında yer verdiği Filistinli konukların azlığı ile İsrail ve Batı kaynaklarının sıklıkla referans alınmasının, yanlış bilgilendirme kampanyasına olanak sağladığını kaydeden Monjardino, yazısında, "Filistin halkının cesareti için hepimiz minnettar olmalıyız, ancak bu minnettarlık onların adına direnme sorumluluğundan ayrılamaz. Benim için bu sorumluluk, protesto ve bağış toplamanın ötesinde, ana akım medyadaki önyargıların sürekli olarak eleştirilmesine de bağlı. Bize ne söylendiğini ve nasıl söylendiğini sürekli sorgulamak, kariyer hedeflerimden bağımsız olarak, genç bir gazeteci olarak gelişimimin özü haline geldi." ifadelerine yer verdi.