CNN'den İstifa Eden Gazeteci Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CNN'den İstifa Eden Gazeteci Açıklamalarda Bulundu

CNN\'den İstifa Eden Gazeteci Açıklamalarda Bulundu

Ana Maria Monjardino, CNNi'yi İsrail yanlısı tutumları nedeniyle terk ettiğini açıkladı.

05.01.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CNN International'daki (CNNi) görevinden Ekim 2023'te ayrılan Ana Maria Monjardino, kanalın İsrail yanlısı bir tutum sergilemesi ve çalışmalarının bu yönde planlanmasının istenmesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Al Jazeera Medya Enstitüsü için kaleme aldığı yazıda Monjardino, serbest muhabirlik yaptığı CNNi'den Ekim 2023'te istifa ettiğini anlattı.

Monjardino, istifa mektubunda, CNN/CNNi'deki İsrail yanlısı söylemin çok köklü olduğunu ve bu söylemi Filistin halkının soykırıma uğramasını durdurmak için de değiştirmediklerini ifade etti.

Soykırım birçok ülke ve uluslararası kurum tarafından tanınırken, CNN/CNNi'nin bu konuda hala İsrail'e "yaranma" gayreti içinde olduğuna ve yanlış bilgi yaydığına dikkati çeken Monjardino, Al Jazeera'nin belgeselinde konuşan CNN gazetecisinin "İsrail onaylamadığı takdirde Gazze'deki hava saldırılarına hava saldırısı diyemiyorduk" ifadelerine atıfta bulundu.

" Ramallah, Filistin" yazılmasına izin verilmedi

Ana Maria Monjardino, CNNi'de görev yaptığı sırada Filistinlilerin de bulunduğu konuk listesinin yarısının değiştirildiğini ve İsrailli alternatif isimlerin eklendiğini aktararak, röportajlarında kullandığı "Ramallah, Filistin" konumunu "Ramallah, Batı Şeria" şeklinde değiştirmesinin istendiğini kaydetti.

Monjardino, 145'ten fazla BM üyesinin Filistin'i devlet olarak tanıdığını hatırlatarak, "Ancak CNNi'da kurum içi bir dokümanda bu kelimeyi kullanmak belli ki sınırları aşıyor." dedi.

CNN/CNNi'ın, hiçbir zaman İsrailli konukları Filistinlilerle aynı derecede incelemeye tabi tutmadığını kaydeden Monjardino, Filistinler hakkında hatalı sunum ve yayınlarda ise siyonistlerin tepkilerinden korktuğu için hatasını düzeltmeye veya özür dilemeye yanaşmadığını vurguladı.

Ana Maria Monjardino, 7 Ekim 2023'te Hamas'a dair birçok ithamda bulunulduğunu ve bunların doğru olmadığını hatırlatırken, İsrailli yetkililerin yanlış ifade ve bilgilerinin haberleştirildiğini aktardı.

Batı medyasının, İsrail'in Gazze'deki soykırımına yaklaşımına ilişkin Monjardino, "CNN, BBC, Associated Press, Reuters, The New York Times ve The Washington Post gibi yayın organları, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma ilişkin makaleleri, çok daha gerçekçi olan 'Gazze'deki savaş' yerine 'İsrail-Hamas Savaşı' veya 'İsrail-Gazze Savaşı' alt başlıkları altında sınıflandırmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Monjardino, 7 Ekim öncesi ve sonrasında şahit olduklarının, CNNi'deki görevinden ayrılma kararını almasına yettiğini vurgulayarak, İsrail'in soykırımı devam ederken gazetecilerin buna dahlini ve bu soykırımın sürmesini etkilemeye yönelik kapasitesini sorgulaması gerektiğini belirtti.

Kanalın, yayınlarında yer verdiği Filistinli konukların azlığı ile İsrail ve Batı kaynaklarının sıklıkla referans alınmasının, yanlış bilgilendirme kampanyasına olanak sağladığını kaydeden Monjardino, yazısında, "Filistin halkının cesareti için hepimiz minnettar olmalıyız, ancak bu minnettarlık onların adına direnme sorumluluğundan ayrılamaz. Benim için bu sorumluluk, protesto ve bağış toplamanın ötesinde, ana akım medyadaki önyargıların sürekli olarak eleştirilmesine de bağlı. Bize ne söylendiğini ve nasıl söylendiğini sürekli sorgulamak, kariyer hedeflerimden bağımsız olarak, genç bir gazeteci olarak gelişimimin özü haline geldi." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Cnn International, İnsan Hakları, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Medya, Dünya, Cnn, Son Dakika

Son Dakika Güncel CNN'den İstifa Eden Gazeteci Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
14:31 Timsah kendisinden iki kat büyük piton yılanını öldürdü Timsah kendisinden iki kat büyük piton yılanını öldürdü
14:29 Miguel Crespo, Galatasaray maçında yok Miguel Crespo, Galatasaray maçında yok
14:10 Fenerbahçe iddiaları da vardı Acun Ilıcalı’nın prensi hakkında bomba gelişme Fenerbahçe iddiaları da vardı! Acun Ilıcalı'nın prensi hakkında bomba gelişme
14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:54 Yeni doğan bebeklerin kemiklerini kırdığı iddia edilen hemşire tutuklandı Yeni doğan bebeklerin kemiklerini kırdığı iddia edilen hemşire tutuklandı
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
13:37 Kadın sunucudan tacizci takipçilerine komik ders Kadın sunucudan tacizci takipçilerine komik ders
13:23 MHK’den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç
13:03 Osimhen’in yeni takımını duyurdular Osimhen'in yeni takımını duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 21:39:42. #1.11#
SON DAKİKA: CNN'den İstifa Eden Gazeteci Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.