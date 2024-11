Çocuk Hakları İçin Acil Çağrı

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün dünyanın her neresinde yaşıyor olursa olsun çocukların yaşam hakkının kayıtsız, şartsız garanti altına alınması için açık bir çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Bakanlık ve UNICEF ortaklığında, 18 Kasım'da, 7 bölgede "Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" olarak, "Çocuk İçin Katılım ve Savunuculuk" temasıyla başlayan "25. Ulusal Çocuk Forumu"nun bir otelde kapanış töreni gerçekleştirildi.

Göktaş, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, bu forumlarda, çocukların kendi hayatlarını ilgilendiren konularda fikirlerini özgürce dile getirdiğini ve karar alma süreçlerinde aktif rol üstlendiğini söyledi.

Çocuk forumu buluşmalarını çeyrek asırdır sürdürdüklerini ve bununla gurur duyduklarını belirten Göktaş, 25 yıl boyunca binlerce çocuğun bu platformda, deneyimlerini paylaştığını ve kendi gelecekleri için söz sahibi olma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Çeyrek asırlık bu yolculuğun, çocukların fikirlerinin ve katılımlarının ne kadar değerli olduğunu açıkça gösterdiğini ifade eden Göktaş, çocuk hakları konusunda katedilen mesafe ve özellikle çocuk komitelerinin çalışmalarının birçok ülkeye örnek olacak düzeye yükseldiğini vurguladı.

Gençlere yönelik, "Sizler bizim geleceğe dair en büyük umudumuz, en güçlü inancımızsınız." ifadesini kullanan Göktaş, şöyle devam etti:

"Her birinizin bu forumlarda sunduğu özgün bakış açıları ve benzersiz fikirler, bizlerde yepyeni ufuklar açıyor. Dostluk ve kardeşlik duygularıyla yürüttüğünüz çalışmalarınız, hepimize ilham veriyor. Hiç bitmeyen enerjiniz. bizleri de motive ediyor, farklı pencereler açıyor. Çocuk İçin Katılım ve Savunuculuk üst başlığında düzenlediğimiz bu forumda ulaştığınız sonuçların da önce ülkemiz sonra dünyamız için faydalı olacağına inanıyoruz. Biz de ülkemizi geleceğe taşımaya yönelik tüm çalışmalarınızda her zaman sizinle olacağız."

"Bütün çalışmalarımızla güçlü ve duyarlı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Göktaş, Bakanlık olarak sadece Türkiye'nin değil bütün dünya çocuklarının haklarını korumak ve güçlendirmek için çalıştıklarını, bu süreçlerde çocukların katılımını vazgeçilmez bir unsur olarak gördüklerini söyledi.

Tüm sosyal politikaları çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda belirleyip hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, "İnsanlığın ortak değeri olan çocukları her türlü riske karşı özenle koruyor, bütün çalışmalarımızla güçlü ve duyarlı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Anadolu topraklarında yüzyıllardır yeşeren değerlerden beslenerek, bilimsel yöntemler ve güncel veriler ışığında çocuklarımızı geleceğin mimarları olmaya hazırlıyoruz. Şüphesiz çocuklarımız bize emanettir. Onların yaşam hakkını korumak, güvenli ve sevgi dolu ailelerde büyümelerini sağlamak, varlıklarına saygı duymak sadece anne babalarının değil hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.

Çocukları sağlıklı ve mutlu kılanın her şeyden önce hak ettikleri şefkat ve merhametle büyümelerini sağlamak olduğuna işaret eden Göktaş, toplumların, çocuklarına verdiği değer kadar güçlendiğini, gençlerine gösterdiği saygı kadar itibar kazandığını dile getirdi.

Bakan Göktaş, "Bir çocuğun hayali, gün gelir bir ailenin mutluluğuna, bir toplumun refahına, bir ülkenin zaferine dönüşür." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Bu anlamda çocukların kendilerini ilgilendiren alanlarda karar alma süreçlerine katılmalarını sağlamak politika yapıcılar olarak bizlerin en temel vazifelerinden biridir. Bizim için en değerli miras, hiç şüphesiz çocuklarımıza barış, güven ve huzur dolu bir dünya bırakmaktır. Fakat bugün dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar, savaş, çatışma, yoksullukla mücadele etmek zorunda kalıyor. En temel haklarından mahrum bir şekilde, umut dolu bir geleceğin hayalini bile kuramaz hale geliyor.

Bu acıların hiçbirinin sorumlusu olmayan, masumiyetin sembolü olan çocukların barış ortamına kavuşturulması, bugün acil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bugün dünyanın her neresinde yaşıyor olursa olsun çocukların yaşam hakkının kayıtsız şartsız garanti altına alınması için açık bir çağrıda bulunuyoruz. Bugün bir kez daha İsrail'in insanlık dışı saldırılarını durdurması, Gazzeli çocukların, maruz kaldığı acılar ve haksızlıkların bir an önce son bulması için tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve insan hakları savunucularını, somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

Konuşmaların ardından, Türkiye'de 7 bölgeden çocukların "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajlarının yer aldığı video gösterildi.

Programa, İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri Dilara Özdemir ve Ali Ender Aygün ile 81 ilden gelen çocuklar katıldı.