Çocuk Meclisi ile Yeni Liderler Yetişiyor

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) Başkanı Ahmet Akın, Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Kuvayi Milliye'nin başşehri Balıkesir'den yeni liderler çıkacak. Yeni liderler, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarında çocuklarımız olacak; evlatlarımız hem Balıkesir'i hem ülkeyi yönetecekler hem de inşallah her yerde lider olacaklar. Bunun için biz de elimizden geleni ardımıza koymayacağız" dedi.

Ahmet Akın, "Çocuk Dostu Balıkesir" hedefiyle çocukların, hem kendileriyle hem de kentle ilgili sorunların çözümünde aktif rol almalarını sağlamak için vaat ettiği Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Avlu Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Akın'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, BBB Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu ve çok sayıda çocuk katıldı. Çocukların ilgi gösterdiği Akın, onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Evlatlarımız hem Balıkesir'i hem ülkeyi yönetecek"

Kentte Çocuk Meclisi kurmanın hayali olduğunu söyleyen Akın, "Seçimde hep söyledim; dedim ki Çocuk Meclisi yapacağız, Balıkesir'de bir tane Çocuk Meclisi olacak. Burada çocuklar kendi geleceğine, kendi isteklerine karar verip, yapmak istediklerinin kararlarını alacaklar. ve bu vesileyle de Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'den yeni liderler çıkacak. Yeni liderler, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarında çocuklarımız olacak. Evlatlarımız hem Balıkesir'i hem ülkeyi yönetecekler hem de inşallah her yerde lider olacaklar. Bunun için biz de elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Ne destek gerekiyorsa Kent Konseyimiz ile birlikte kol kola, omuz omuza vererek inşallah yerine getireceğiz. Bu meclisler çok önemli çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Bizlerin hedefleri çocuklarımızın istekleri ve hayallerini gerçekleştirmek. İşte bunun için çalışıyoruz ve bu konularla ilgili gerekli çalışmaları da yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Çocuklarımız kararların içinde olacak ve bu kararları takip edecekler"

Meclis ile çocukların istek ve taleplerini dile getirme şansı bulacaklarını belirten Akın, "Balıkesir büyük bir coğrafya. 20 ilçemiz var ve bu 20 ilçemizde çocuklarımızın her bölgede ayrı sıkıntıları var. Bu mecliste, inşallah 20 ilçemizde yaşayan çocuklarımız söz alacak, söz sahibi olacak ve kararlarını verecek. Çocuklarımız kararların içinde olacak ve bu kararları takip edecekler. Hayata geçirdiğimiz tüm kararlarda büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek istiyoruz. İstiyoruz ki herkes söz sahibi olsun. Ortak aklı hep birlikte hayata geçirelim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verdiğimiz söz doğrultusunda, Çocuk Meclisi'miz tüm Balıkesir'imize ve geleceğimiz olan evlatlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar bizleri yönlendirecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "'Çocuktan al haberi' diye bir şey vardır; küçüklüğümüzden beri biliriz. Burada çocuklarımızın verdiği fikirler, onların istekleri, gelecek noktasındaki hayallerini tek tek hayata birlikte geçireceğiz. Onların başkanı olacak, meclisi olacak, ki oldu bugünden itibaren, onlar fikirlerini beyan edecekler. Biz de çocukların istekleri doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Onlar bizleri yönlendirecekler ki bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü evlatlarımız geleceğimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayalleri benim hedeflerim. Her zaman bunu söyledim; çocukların da gençlerin de hayali benim hedefim. Bunu Balıkesir'imizin her noktasına yaymak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Beraber çalışacağız"

Programda çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Akın, bu durumdan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Onlar benim evlatlarım. Biz beraberiz, hepimiz Balıkesir'in çocuklarıyız. Onların anneleri, babaları var ama bir de Ahmet ağabeyleri var. Çünkü her zaman onlara en yakın Ahmet Akın. Daha yeni başlıyoruz bu arada. Çocuk Meclisi bir başlangıç. 20 ilçemiz var ve çok uzak noktalarımızda köylerimiz var. Orada çocuklarımızın eksikliklerini beraber gidereceğiz. 20 ilçemizden çocuklarımız buradalar. Kendi bölgelerindeki sorunları, sıkıntıları söyleyecekler, biz de birlikte, beraber çalışacağız" dedi.