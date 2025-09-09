Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde sabaha karşı yaşanan olayda, iddiaya göre Y.Ö. apartmanın 2'nci katındaki dairesinin balkonundan sokağa çöp attı. Bu sırada sokakta temizlik yapan Seyhan Belediyesi'nde görevli işçi Ulaş A., Y.Ö.'ye tepki gösterdi.

BABA VE OĞLU TEMİZLİK İŞÇİSİNİ DARBETTİ

Bunun üzerine oğlu S.Ö. ile sokağa çıkan Y.Ö., tartıştıkları işçiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Ulaş A. aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.Ö. ile oğlu S.Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulaş A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ulaş A.'nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö. ile S.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyete götürülen Y.Ö. ile S.Ö.'nün sorgularının sürdüğü, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.