Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti

Haberin Videosunu İzleyin
Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti
09.09.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti
Haber Videosu

Adana'da apartmandan çöp atan baba-oğul, temizlik işçisini darbetti, gözaltına alındılar.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde sabaha karşı yaşanan olayda, iddiaya göre Y.Ö. apartmanın 2'nci katındaki dairesinin balkonundan sokağa çöp attı. Bu sırada sokakta temizlik yapan Seyhan Belediyesi'nde görevli işçi Ulaş A., Y.Ö.'ye tepki gösterdi.

BABA VE OĞLU TEMİZLİK İŞÇİSİNİ DARBETTİ

Bunun üzerine oğlu S.Ö. ile sokağa çıkan Y.Ö., tartıştıkları işçiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Ulaş A. aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.Ö. ile oğlu S.Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulaş A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba ve oğlu balkondan sokağa çöp atıp temizlik işçisini darp etti

SALDIRGAN BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ulaş A.'nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö. ile S.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyete götürülen Y.Ö. ile S.Ö.'nün sorgularının sürdüğü, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Baba ve oğlu balkondan sokağa çöp atıp temizlik işçisini darp etti
Baba Y.Ö. (sağda) ve oğlu S.Ö. (solda)
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Polis, Adana, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi
Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı Yıkım kararı gelen evini karadan yürüterek yürüterek kaçırdı
Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, eşinin diplomasını kendisi verdi Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, eşinin diplomasını kendisi verdi
3 yıllık savaşın sonucunu Macaristan lideri Orban verdi: Ukrayna 3’e bölünecek 3 yıllık savaşın sonucunu Macaristan lideri Orban verdi: Ukrayna 3'e bölünecek
Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek
Bilanço çok ağır Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı
Kabine sonrası Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Sokaklarımızın karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz Kabine sonrası Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Sokaklarımızın karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz
Fenerbahçe Djiku’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe Djiku'nun sözleşmesini feshetti
Türkiye’de tek ve 800 yıldır ayakta: Üstü cami, altı kilise Türkiye'de tek ve 800 yıldır ayakta: Üstü cami, altı kilise
Barış Alper Yılmaz, dünyanın en fizik güçlü ikinci futbolcusu oldu Barış Alper Yılmaz, dünyanın en fizik güçlü ikinci futbolcusu oldu
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

16:13
Fenerbahçe’den Gökhan Gönül sürprizi
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül sürprizi
16:11
İsrail’den suikast saldırısı Katar’ın başkenti Doha’da çok sayıda patlama sesi duyuldu
İsrail'den suikast saldırısı! Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu
16:03
Süper Lig ekibine şok Sportif direktör istifa etti
Süper Lig ekibine şok! Sportif direktör istifa etti
15:37
Uçak kalktı geliyor Fenerbahçe’nin yeni hocası bu akşam İstanbul’da
Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da
15:13
Şehit polislerimiz son yolculuğuna uğurlandı Bir babanın en zor görevi
Şehit polislerimiz son yolculuğuna uğurlandı! Bir babanın en zor görevi
15:08
Ülke yangın yeri Parlamento binasını ateşe verip bakanı çıplak şekilde götürdüler
Ülke yangın yeri! Parlamento binasını ateşe verip bakanı çıplak şekilde götürdüler
15:04
İrfan Can Kahveci’den bomba Mert Hakan-Kerem paylaşımı
İrfan Can Kahveci'den bomba Mert Hakan-Kerem paylaşımı
14:53
2 polisimizi şehit eden saldırganın babasından skandal paylaşımlar
2 polisimizi şehit eden saldırganın babasından skandal paylaşımlar
14:37
Acun Ilıcalı’ya ne oldu Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın
Acun Ilıcalı'ya ne oldu? Eğlence mekanında çekilen görüntüsüne bakın
14:30
Özel Taksim’e çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı
Özel Taksim'e çelenk bıraktı, Gürsel Tekin törene katılmadı
14:23
Canan Kaftancıoğlu’nu küplere bindiren iddia: Cevap verirken ağzını bozdu
Canan Kaftancıoğlu'nu küplere bindiren iddia: Cevap verirken ağzını bozdu
14:10
MHP’den kayyum kararına ilk yorum Meclis’teki görüşmede açık açık söyledi
MHP'den kayyum kararına ilk yorum! Meclis'teki görüşmede açık açık söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 16:35:39. #7.11#
SON DAKİKA: Çöp Atma Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.