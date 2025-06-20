Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesin tesisi için desteğe hazırız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesin tesisi için desteğe hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesin tesisi için desteğe hazırız
20.06.2025 17:22
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İSLAM İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu ve hükümeti, hiçbir kural, hukuk, ahlak, sınır tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle şimdiden adlarını Hitler gibi, Pol Pot gibi...

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - İSLAM İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu ve hükümeti, hiçbir kural, hukuk, ahlak, sınır tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle şimdiden adlarını Hitler gibi, Pol Pot gibi çağımızın zalimlerinin yanına utançla yazdırmışlardır. İsrail üzerinde etkisi olan güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını savaşın derinleşmesinden değil, tüm bölgemizde ateşkesin ve sükunetin tesisinden yana kullanmalıdır. Türkiye, bu yönde atılacak her doğru, her samimi adıma destek ve katkı vermeye hazırdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Haliç Üniversitesi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Forumu'na katıldı. Bu sene 20'nci kez düzenlenen foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İslam İşbirliği Gençlik Forumu(ICYF) Başkanı Taha Aydın ve çok sayıda ICYF üyesi katıldı.

'ÇETİN BİR İMTİHANDAN GEÇİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten, çetin bir imtihandan geçiyoruz. Savaş, çatışma, kaos, belirsizlik karşısında bulutlar, maalesef coğrafyamızın semalarını kaplamış durumda. Bilhassa son iki yıldır yüzümüzü nereye çevirsek bir yıkımla, bir dramla, yüreklerimizi sızlatan savaş ve insanlık suçlarıyla karşılaşıyoruz. Gazze'de 21 aydır modern zamanların en utanç verici barbarlıklarından biri yaşanıyor. Siyonist İsrail hükümeti, tüm dünyanın gözleri önünde ahlaksız ve arsız bir şekilde sivilleri, kadınları ve masum çocukları acımasızca katlediyor. Yüzde sekseni enkaz haline gelen işgal altındaki topraklarında, yasadışı yerleşim ve işgal politikasını hiçbir kural, kaide, norm, ilke tanımadan günden güne yaygınlaştırıyor. Her türlü insani yardım girişimine engel olmak suretiyle açlığı bir silah olarak kullanıyor" diye konuştu.

'İNSANLIK DÜŞMANI BİR ZİHNİYET VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de bir parça ekmek, bir tas çorba almak için yemek kuyruğuna giren insanlar vahşice hedef alınıyor. Sivil yerleşim alanları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bombalanıyor. Vurulan hastanelerde ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği had safhaya yükseldi. Gazze'li kardeşlerimiz çoğu zaman anestezi imkanından yoksun şekilde ameliyat edilmeye çalışılıyor. Bugün hastanelerinin zarar görmesinden şikayet eden İsrail, uluslararası kuruluşların verilerine göre yalnızca Gazze'de şimdiye kadar 700den fazla sağlık birimine saldırı düzenledi. Bombalanan ve saldırıya uğrayan hastane sayısı 35'i buluyor. İsrail saldırıları sonucunda bine yakın sağlık çalışanı şehit oldu. Gazze'deki sağlık altyapısının yüzde 94'ü zarar gördü. Hasta taşıyan ambulanslar dahi İsrail teröründen maalesef kurtulamadı. Yüzlerce sağlık çalışanı, İsrail tarafından hapishanelerde esir tutuluyor. Yani karşımızda, çeşitli bahaneler altında düzenlediği saldırılarla Gazze'nin sağlık altyapısını tamamen çökerten insanlık düşmanı bir zihniyet var" ifadelerini kullandı.

'21 AYDIR SES ÇIKARMAYANLAR DA BU SUÇLARA ORTAK OLMUŞLARDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'yi dünyanın en büyük toplama kampına çevirenlerin bugün kalkıp da insanlıktan, savaş hukukundan, savaş suçundan bahsetmesi sadece tutarsızlık değil, aynı zamanda büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir. Fakat ben burada şu gerçeği açık açık ifade etmek durumundayım. Elbette Gazze'deki soykırımın birinci sorumlusu Netanyahu hükümetidir. Ancak Netanyahu ve cinayet şebekesinin katliamlarına tam 21 aydır ses çıkarmayanlar da, kabul edelim ki bu suçlara ortak olmuşlardır. Beyaz kefenlere sarılı olarak soğuk betonlara sıra sıra dizilen o masum yavruların kanı, İsrail'in şımarıklığına destek verenlerin veya susanların da ellerine, yüzlerine, alınlarına bulaşmıştır. Netanyahu ve hükümeti, hiçbir kural, hukuk, ahlak, sınır tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle şimdiden adlarını Hitler gibi, Pol Pot gibi çağımızın zalimlerinin yanına utançla yazdırmışlardır" dedi.

'İRAN'LA OLAN ÇATIŞMALAR GERİ DÖNÜLMEZ BİR NOKTAYA DOĞRU GİTMEKTEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir başka gerçek şudur. Hem Gazze'deki soykırım hem de İran'la olan çatışmalar maalesef süratle geri dönülmez bir noktaya doğru gitmektedir. Artık bu haydıutluk ve cinnet hali bir an önce son bulmalıdır. Daha fazla yıkım, kan, sivil kayıp olmadan bölgemizle birlikte Avrupa ve Uzak Asya'yı yıllarca etkileyebilecek korkunç bir felaket yaşanmadan, ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır. İsrail üzerinde etkisi olan güçler, Netanyahu'nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını savaşın derinleşmesinden değil, tüm bölgemizde ateşkesin ve sükünetin tesisinden yana kullanmalıdır. Türkiye, bu yönde atılacak her doğru, her samimi adıma destek ve katkı vermeye hazırdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Pol Pot, Gençlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesin tesisi için desteğe hazırız - Son Dakika

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