Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nin açılışında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimlerin kesesine gittiği, kimlerin zenginleştiği tek tek deşifre oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, önceki gün Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ni gerçekleştirdiklerini, 12 milyar lira yatırım bedeli olan bu muhteşem eserle tarımsal üretimde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kaderinin değişeceğini ve ülke ekonomisine çok ciddi katma değer sağlanacağını söyledi.

O törendeki sözlerini anımsatan Erdoğan, "Tek başına Silvan Tüneli bile bizimle muhalefet arasındaki anlayış farkını göstermeye kafidir. Basın yayın organlarında her gün yeni bir skandalın haberini okuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete eleştirilerini sürdürerek, "İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimlerin kesesine gittiği, kimlerin zenginleştiği tek tek deşifre oluyor. Normalde haya duygusu olan birisinin bütün bu yaşananlardan sonra insan içine çıkmaması lazım. Ama bakıyorsunuz, ana muhalefetin genel başkanı yüzü kızarması gerekirken sağa sola siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Partisini safralarından kurtarmak yerine, yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına hakaret ediyor, dahası sorumluluk sahibi bir siyasetçinin ağzına asla yakışmayan sıfatlarla bakanlarımıza dil uzatıyor." diye konuştu.

Meyhane ağzıyla konuşmanın siyaset yapmak olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşittiklerimiz karşısında inanın onun adına biz utanıyoruz. Üslubuyla, duruşuyla, kullandığı özenli dille topluma örnek olması gereken siyasetçilerin rakibimiz dahi olsa hakaretle, kabalıkla, tehditle gündeme gelmesinden inanın onlar adına biz rahatsız oluyoruz. Bu düzeyde siyaset yapmayı aziz milletimize ve temsil ettiğimiz makama hürmetsizlik olarak görüyoruz. Bunun için bugüne kadar hep sabırla, vakarla davrandık. Bizim boş işlerle, boş sözlerle oyalanacak zamanımız yok. Bizim gündemimiz, hedefimiz, niyetimiz belli. Biz, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin derdindeyiz."

"Ne hazindir ki muhalefet bizim bu vizyonumuzu hiçbir zaman anlamadı"

Milletin refahını, huzurunu, gelirini artırma peşinde olduklarını belirten Erdoğan, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmanın gayretindeyiz. Yeni bir dünya kurulurken Türkiye bu yeni küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilsin diye uğraşıyoruz." dedi.

Bu hedeflerine ulaşana kadar da mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade eden Erdoğan, 23 yıl boyunca hep geleceğe odaklandıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Politikalarımızı hep orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla belirledik. Mevcut sorunları çözüme kavuştururken 20 yıl sonra, 50 yıl sonra ortaya çıkabilecek problemlere de şimdiden çareler geliştirdik. Ne hazindir ki muhalefet bizim bu vizyonumuzu hiçbir zaman anlamadı. Ülkemizdeki kimi ideolojik çevreler bizim ufkumuzu asla kavrayamadı. Ülkenin yüksek çıkarlarını değil, kendi küçük menfaatlerini düşündüler. Bunların nasıl bir zihin yapısına sahip olduklarını geçen hafta bir kez daha gördük."

"İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu"

Bir futbol maçında futbolcuların, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü normal doğum kampanyasına ilişkin pankartı taşımaları üzerine çıkan tartışmalara değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tartışmaları eminim sizler de takip etmişsinizdir. Bir futbol kulübümüz, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü bir farkındalık kampanyasına destek olmak için sahaya bir pankartla çıktı. Pankartta hakaret yoktu, eleştiri yoktu, kimseye bir saygısızlık yoktu. Onların iddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Peki ne vardı? Sadece çok önemli bir konuya dikkati çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarası haline gelen bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı. Yani kulübümüz gayet masum, gayet doğru ve yerinde bir adım attı. Bunun üzerine malum odaklar hemen harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler, ardından projeyi yürüten Sağlık Bakanlığımızı hedef aldılar. Sonra da eleştiri oklarını hükümetimize ve şahsımıza yönelttiler. Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere buradan şunu soruyorum: Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığının görevi bu milletin sağlığını korumak değil midir? Bunun için toplumda farkındalık oluşturmak değil midir? Şayet ortada dünya ortalamalarına göre bir anormallik varsa, buna çözüm üretmek, bu aşırılığın üzerine gitmek değil midir? Sağlık Bakanlığından toplum sağlığı için elindeki tüm imkanları seferber etmesi dışında Allah aşkına ne yapmasını bekliyorsunuz?"

Bilimsel verilerin, dünya ile karşılaştırılınca meselenin geldiği durumun ortada olduğunu belirten Erdoğan, "Nüfus artış hızımızın, doğurganlık oranımızın düştüğü seviye ortada. Bizleri 10 yıl, 20 yıl sonra bekleyen tehditler de apaçık ortada. Ne yapalım? Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi? Tedbir almayalım mı? Toplumu doğru yönlendirmeyelim mi? Açık ve net söylüyorum. Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği bir dönemde bizim bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yoktur. Bu, bizim için bir beka meselesidir. Türkiye'nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir varoluş tehdididir. Dolayısıyla kimsenin ideolojik saplantılarla, yönlendirmelerle toplumu ifsat eden sapkın akımlarla milletimizi zehirlemesine asla müsaade etmeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konudaki tavizsiz duruşlarını bundan sonra da muhafaza edeceklerini vurgulayarak, "Birileri karşı çıksa da biz ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin bir kez daha hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projede emeği geçenlere, sağlık çalışanlarına milleti adına teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından hediye takdim edildi.

Erdoğan, hastanenin açılış kurdelesini, Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte kesti.

Kurdele kesimi sırasında Erdoğan, bakanlar, başhekimler ve doktorlarla hizmete hazır olduklarını vurguladı.

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü anımsatan Erdoğan, " Kanuni Sultan Süleyman, bir devleti feda etmeyi sağlıklı bir nefes için ne yapıyor, önemsiyor. Sağlık bu kadar önemli." dedi.

Programdan notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında vatandaşlar tarafından "Dik dur eğilme, bu millet seninle" ve "AK gençlik burada, reisinin yanında" sloganları atıldı.

Erdoğan bu sözlere "Ben de sizin yanınızdayım." diyerek karşılık verdi.

Bazı çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip dede" diye seslenirken, Erdoğan da çocuklara el salladı.

Erdoğan, ikindi ezanı okunurken konuşmasına ara verdi.

(Bitti)