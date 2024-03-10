Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılış sürüşünü gerçekleştirdi. Erdoğan, Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım süresinin 13,5 dakika olacağını belirtti.

10.03.2024 17:52  Güncelleme: 18:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete alınacak Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılış sürüşünü yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VATMAN KOLTUĞUNA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar'daki Molla Gürani Metro İstasyonu'nda yapılacak açılış törenine katılmak üzere İzmir'den uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, Bakırköy'e geçti. İncirli istasyonundan metroya binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna geçti. Erdoğan'ın kullandığı metro, Bağcılar'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculuğu sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri eşlik etti.

İlk seferini gerçekleştiren metro, bir süre sonra Molla Gürani İstasyonu'na vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metrodan indikten sonra hattın açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı

BAĞCILAR'DAN BAKIRKÖY SAHİLİ'NE 13 DAKİKA ULAŞILABİLECEK

Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne 13,5 dakikada ulaşılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca inşa edilen, 8,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyon bulunuyor.

Hattaki istasyonlarda toplam 105 bin metrekare kapalı alan ve çevre düzenlemesi yer alırken, tren saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılış sürüşünü yaptı

Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürecek; bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
Kaynak: AA

Bahçelievler, Bağcılar, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı - Son Dakika

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  • huseyin ergun: Bu millet 3 kuruşa 1 DEM lik kacak çaya adam satar. Korkulur bu milletten. Önce eyt den emekli oldular şimdi de yüksek maaş. Hiç sabır yok mu sizde. Az, sabredin. Gelirler arttıkça maaşımız da artacak. Yok illa istiyorsanız, önce verecekler. Tam verirler ama sonra mecbur zamlarla geri alacaklar. Ne değişecek. 0 3
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