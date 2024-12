Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki yangının söndürülmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız

Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Lübnan'da sağlanan ateşkese olan desteğimizi açıkça beyan ettik. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakob Milatoviç'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Bu sene Türkiye- Karadağ arasındaki diplomatik ilişkilerin 145'inci yıldönümüdür. Karadağ ile bu ortak geçmişimizde mütenasip şekilde siyasi, ekonomik ve kültürel temelleri sağlam kapsamlı bir iş birliğimiz mevcut. Değerli dostumun, bu ilk ziyareti de müstesna üzerindeki ilişkilerimizin nişanesidir. Görüşmemizde ikili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Münasebetlerimize kurumsal çerçeve kazandırmak amacıyla yüksek düzeyli strateji konsey kurulmasını kararlaştırdık. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. Balkanlar'da istikrara atfettiğimiz önemi teyit ettik. Türkiye olarak dini ve etnik bir mozaik olan Balkanlar'da huzuru, refahı ve istikrarı desteklemeye büyük önem verdiğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

'KARADAĞ YATIRIMLARIMIZDA 2023 VE 2024'TE REKOR ARTIŞ YAŞANDI'

Erdoğan, Karadağ'ı zengin kültürel ve etnik dokusuyla, Balkanlar'da hoşgörü ve bir arada yaşama kültürüne örnek teşkil eden bir ülke olarak gördüğünü kaydederek, "2021 yılında Karadağ'a gerçekleştirdiğim ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefi koymuştuk. Kovid salgını, Ukrayna'daki savaş ve küresel ekonomi sıkıntılara rağmen hamdolsun bu hedefe ulaşmaya çok yakınız. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu hedefi daha da yukarıya taşımak konusunda mutabık kaldık. Karadağ'da en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Müteahhitlik alanında firmalarımız Karadağ'da yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 62 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Firmalarımız özellikle altyapı, inşaat ve hizmet sektörlerine ilgilerini sürdürüyorlar. Bu ilginin bir neticesi olarak Karadağ doğrudan yatırımlarımızda 2023 ve 2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır. Önümüzdeki dönemde 6'ncı Karma Ekonomik Komisyon toplantısına ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle iş insanlarımıza verdikleri destekler için kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Milatoviç'e milletim adına teşekkür ederim" diye konuştu.

'TİKA, KARADAĞ'DA 30 MİLYON DOLARI AŞAN PROJE VE FAALİYET GERÇEKLEŞTİRDİ'

Erdoğan, Karadağ ile ekonomik ilişkiler gibi beşeri ve kültürel münasebetlerin de hızla geliştiğini vurgulayarak, "Karadağ'da ikamet eden 25 bin vatandaşımıza ilave olarak ülkemizde 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşımız var. Türk Hava Yolları'nın öncülüğünde havayolu sektörümüz çok sayıdaki uçuşuyla Karadağ'ı adeta tüm dünyaya bağlıyor. Şüphesiz bu seferler aramızdaki turizm ilişkilerine de önemli katkı sağlanıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki projeleri, Yunus Emre Enstitüsü'nün kültür- sanat faaliyetleri de ilişkilerimizin önemli boyutundadır. TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 30 milyon doları aşan 500'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz ise kuruluşundan bu yana 2 bin 500 aşırı öğrenciye Türkçe eğitim verdi. Keza Türkiye bursları kapsamında da 500'den fazla Karadağlı kardeşimiz ülkemizde eğitimlerine devam ettiler" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'DE ANİDEN PATLAK VEREN GELİŞMELERİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Kuzeyden güneye kadar Türkiye'nin geniş çevresinde barışın, huzurun ve istikrarın korunmasına büyük önem atfettiklerini belirten Erdoğan, "Hem bizi hem de Karadağ'ı olumsuz etkileyen Rusya- Ukrayna Savaşı için başından beri adil bir barışın tesis edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarında da aynı ilkeli tutumumuzu muhafaza ettik. Lübnan'da sağlanan ateşkese olan desteğimizi de açıkça beyan ettik. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız. Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek Dışişleri Bakanımız gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız muhataplarıyla sürekli temas halindeler, istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Aslında uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat ediyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savunageldiği politikanın parametreleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde, sahadaki süreci an ve an ve an takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirecek herhangi bir özellikle farklı eylemin yaşanmaması adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ise Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'BUGÜNE KADAR İSRAİL'İN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTTUĞUNU GÖRMEDİK'

Daha sonra ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, 'Gazze'de ateşkese yakın mıyız' sorusuna Erdoğan, "Doğrusu Gazze'de bugüne kadar İsrail'in verdiği sözleri tuttuğunu görmedik. Bundan sonraki süreçte acaba verdiği sözleri tutar mı, tutmaz mı noktasına gelince bu konuda pek samimi bir yaklaşım bugüne kadar görmedik, bundan sonra da göreceğimizi zannetmiyorum. Çünkü 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bu süreçte neyine inanacağız. En son Lübnan'da öldürülen insanların ardı ardına, neyine inanacağız. Dolayısıyla ateşkes sözü veriyorlarsa bunu inşallah görelim" yanıtını verdi.

Haber: Taha AYHAN/ANKARA,